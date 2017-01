Auckland Nines squads revealed

0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Stumbleupon

The NRL sides featuring in the Auckland Nines have released their squads for the competition.

Former St Helens man Jordan Turner has been named in the Canberra Raiders squad while former Salford man Daniel Vidot has been named by Gold Goast Titans.

Jordan Rankins has been selected in the Wests Tigers squad, while England international Thomas Burgess will play for South Sydney Rabbitohs

Broncos: Alex Barr, Adam Blair, Darius Boyd, Gerome Burns, Mitch Cronin, Matt Gillett, Jordan Kahu, Sam Lavea, Matiu Love-Henry, Benji Marshall, Andrew McCullough, Anthony Milford, Francis Molo, Corey Oates, Jonus Pearson, James Roberts, Gehamat Shibasaki, Jaydn Su’A

Raiders: 1. Zac Santo 2. Eddie Aiono 3. Thomas Cronan 4. Brent Naden 5. Nick Cotric 6. Blake Austin 7. Aidan Sezer 8. Dunamis Lui 9. Adam Clydsdale 10. Jeff Lima (C) 11. Luke Bateman 12. Scott Sorensen 13. Jordan Turner 14. Paul Roache 15. Mark McCormack 16. Anthony Moraitis 17. Makahesi Makatoa 18. Topi Tafua

Bulldogs: Brad Abbey, TomCarrMattFrawley, DannyFualalo, Craig Garvey, Kerrod Holland, Sam Kasiano, David Klemmer, Lachlan Lewis, Michael Lichaa, Rhyse Martin, D’Rhys Miller, Marcelo Montoya, Tyrone Phillips, Josh Reynolds (Captain), Reimis Smith, Renouf To’omaga, FrancisTualau

Sharks: Wade Graham (c), Luke Lewis, Matt Prior, Chris Heighington, Gerard Beale, Kurt Capewell, Joseph Paulo, Jack Bird, Ricky Leutele, Manaia Cherrington, Jesse Ramien, Will Kennedy, Jayden Walker, Kyle Flanagan, Sione Katoa, Billy Magoulias, Malakai Houma, Kurt Kara.

Titans: Morgan Boyle, Alexander Brimson, Tyler Cornish, Anthony Don, Kane Elgey, Jarryd Hayne, Ryan James, Max King, Chris McQueen, John Olive, Nathaniel Peteru, Pat Politoni, Leivaha Pulu, Tyrone Roberts, Tyronne Roberts-Davis, Hayden Schwass, Paterika Vaivai, Daniel Vidot, William Zillman.

Sea Eagles: Brenton Lawrence (c), Jono Wright, Brian Kelly, Akuila Uate, Jorge Taufua, Pita Godinet, Cameron Cullen, Peter Schuster, Tom Wright, Joey Lussick, Shaun Lane, Frank Winterstein, Jarrad Kennedy, Curtis Sironen, Addin Fonua Blake, Martin Taupau, Lloyd Perrett, Dylan Walker.

Storm: 1. Young Tonumaipea © 2. Josh Addo-Carr 3. Curtis Scott 4. Cheyse Blair 5. Linc Port 6. Cameron Munster 7. Brodie Croft 8. Mark Nicholls 9. Slade Griffin 10. Tim Glasby 11. Joe Stimson 12. Felise Kaufusi 13. Kenny Bromwich © 14. Scott Drinkwater 15. Ryley Jacks 16. Jake Turpin 17. Dean Britt 18. Nelson Asofa-Solomona 19. Charlie Galo (19th man)

Knights: Peter Mata’utia, Ken Sio, Brendan Elliot, Nathan Ross, Cory Denniss, Brock Lamb, Jaelen Feeney, Daniel Saifiti, Danny Levi, Jacob Saifiti, Mitch Barnett, Jamie Buhrer (c), Luke Yates, Tyler Randell, Jack Stockwell, Sam Stone, Lachlan Fitzgibbon, Nick Meaney, Sione Mata’utia (Emergency Player)

Cowboys: John Asiata, Javid Bowen, Gavin Cooper (c), Kyle Feldt, Gideon Gela-Mosby, Jake Granville, Ben Hampton, Coen Hess, Shaun Hudson, Corey Jensen, Kane Linnett, Ethan Lowe, Michael Morgan, Justin O’Neill, Kalyn Ponga, Jason Taumalolo, Johnathan Thurston, Shane Wright.

Eels: Nathan Brown, Kenny Edwards, Jamal Fogarty, Bevan French, David Gower, Clint Gutherson, Josh Hoffman, George Jennings, Cameron King, Suaia Matagi, Tepai Moeroa, Corey Norman (c), Marata Niukore, Scott Schulte, Rory O’Brien, Semi Radradra, Honeti Tuha, Joseph Ualesi, Troy Dargan.

Panthers: Dylan Edwards, Corey Waddell, Waqa Blake, Jed Cartwright, Malakai Watene-Zelezniak, Nathan Cleary, Kaide Ellis, Sione Katoa, Darren Nicholls, Tyrone May, Moses Leota, Sitaleki Akauola, James Tamou, Christian Crichton, Corey Harawira-Naera, Isaah Yeo (c), Zach Dockar-Clay, Oliver Clark.

Rabbitohs: 0 Angus Crichton, 1 Damien Cook, 3 Bryson Goodwin, 4 Aaron Gray, 5 Zane Musgrove, 6 Siosifa Talakai, 8 Tyrell Fuimaono, 10 Braidon Burns, 12 Kyle Turner, 13 Alex Johnston, 15 Anthony Cherrington, 16 Cody Walker, 18 Hymel Hunt, 19 Robert Jennings, 21 Thomas Burgess, 22 Robbie Rochow, 72 Cam Murray, 88 Dave Tyrrell.

Dragons: 1. Patrick Herbert 2. Nene Macdonald 3. Euan Aitken 4. Levi Dodd 5. Kalifa Faifai Loa 7. Kurt Mann 8. Siliva Havili 9. Cameron McInnes 10. Luciano Leilua 11. Tyson Frizell (c) 12. Joel Thompson 13. Jack de Belin 14. Tariq Sims 15. Taane Milne 16. Shaun Nona 17. Will Matthews 18. Matt Dufty 21. Jai Field

Roosters: TBC.

Warriors: 1 Ryan Hoffman, 2 Junior Pauga, 3 Matt Allwood, 4 Blake Ayshford, 5 Ata Hingano, 6 Solomone Kata, 7 Shaun Johnson, 8 Ruben Wiki (c), 9 Mason Lino, 10 Bunty Afoa, 11 James Gavet, 12 Tuimoala Lolohea, 13 Jazz Tevaga, 14 Ofahiki Ogden, 15 Lewis Soosemea, 16 Toafofoa Sipley, 17 Isaiah Papalii, 18 James Bell

Wests Tigers: Josh Aloiai, Luke Brooks, Michael Chee Kam, Joel Edwards, Matt Eisenhuth, JJ Felise, Watson Heleta, Justin Hunt, Jack Littlejohn, Kyle Lovett, Esan Marsters, Matt McIlwrick, Kevin Naiqama, Jordan Rankin, Ava Seumanufagai, Bayley Sironen, Sauaso Sue, Elijah Taylor.

Jillaroos: 1. Kezie Apps (NSW) 2. Chelsea Baker (QLD) 3. Annette Brander (QLD) 4. Brittany Breayley (QLD) 5. Sam Bremner (NSW) 6. Ali Brigginshaw (QLD) 7. Karina Brown (QLD) 8. Allana Ferguson (NSW) 9. Kody House (QLD) 10. Amelia Kuk — debut (QLD) 11. Renae Kunst (QLD) 12. Corban McGregor (NSW) 13. Caitlin Moran (NSW) 14. Ruan Sims (NSW) 15. Maddie Studdon (NSW) 16. Simaima Taufa (NSW)

Kiwi Ferns: Alexandra Cook, Amber Kani, Atawhai Tupaea, Georgia Hale, Honey Hireme, Kahurangi Peters, Kimiora Nati, Krystal Rota Lanulangi, Veainu Lilieta Maumau, Luisa Gago, Ngatokotoru Arakau, Nora Maaka, Sarina Fiso, Tanika-Jazz Noble, Teuila Fotu-Moala.