Championship Shield:

Swinton Lions 16-30 Bradford Bulls

Sheffield Eagles 28-35 Dewsbury Rams

Batley Bulldogs 22-22 Oldham

Toulouse Olympique 50-12 Rochdale Hornets

Full coverage of all the weekend’s Championship Shield matches will feature in Monday’s issue of League Express, available in the shops and online from Sunday evening.