Full Albert Goldthorpe Medal Positions After 23 Super League Rounds

Albert Goldthorpe Medal Table 2017

Positions after 23 rounds

Luke Gale Castleford Tigers 31

Robert Lui Salford Red Devils 22

Albert Kelly Hull FC 19

Adam Cuthbertson Leeds Rhinos 17

George Williams Wigan Warriors 17

Alex Walmsley St Helens 16

Ben Murdoch-Masila Salford Red Devils 15

Mark Percival St Helens 15

Tony Gigot Catalans Dragons 14

Ryan Hinchcliffe Huddersfield Giants 14

Michael Dobson Salford Red Devils 13

Theo Fages St Helens 13

David Fifita Wakefield Trinity 13

Scott Grix Wakefield Trinity 13

Paul McShane Castleford Tigers 12

Matt Parcell Leeds Rhinos 12

Marc Sneyd Hull FC 11

Joel Moon Leeds Rhinos 11

Stefan Ratchford Warrington Wolves 11

Greg Eden Castleford Tigers 10

Junior Moors Castleford Tigers 10

Danny Brough Huddersfield Giants 10

Sean O’Loughlin Wigan Warriors 10

Zak Hardaker Castleford Tigers 9

Ben Roberts Castleford Tigers 9

Michael Shenton Castleford Tigers 9

Gareth Ellis Hull FC 9

Mitch Garbutt Leeds Rhinos 9

Ben Jones-Bishop Wakefield Trinity 9

Ryan Atkins Warrington Wolves 9

Liam Marshall Wigan Warriors 9

Sebastine Ikahihifo Huddersfield Giants 8

Jake Mamo Huddersfield Giants 8

Jermaine McGillvary Huddersfield Giants 8

Jamie Shaul Hull FC 8

Mike McMeeken Castleford Tigers 7

Niall Evalds Salford Red Devils 7

Sam Williams Wakefield Trinity 7

Daryl Clark Warrington Wolves 7

Chris Hill Warrington Wolves 7

Greg Bird Catalans Dragons 6

Sam Moa Catalans Dragons 6

Jake Connor Hull FC 6

Kallum Watkins Leeds Rhinos 6

Gareth O’Brien Salford Red Devils 6

Matty Smith St Helens 6

Liam Finn Wakefield Trinity 6

Tom Gilmore Widnes Vikings 6

Liam Farrell Wigan Warriors 6

Jesse Sene-Lefao Castleford Tigers 5

Rémi Casty Catalans Dragons 5

Mark Minichiello Hull FC 5

Jamie Acton Leigh Centurions 5

Harrison Hansen Leigh Centurions 5

Ben Reynolds Leigh Centurions 5

Danny Tickle Leigh Centurions 5

James Roby St Helens 5

Lloyd White Widnes Vikings 5

Paul Aiton Catalans Dragons 4

Richard Myler Catalans Dragons 4

Luke Walsh Catalans Dragons 4

Brayden Wiliame Catalans Dragons 4

Mahe Fonua Hull FC 4

Carl Ablett Leeds Rhinos 4

Ashton Golding Leeds Rhinos 4

Josh Drinkwater Leigh Centurions 4

Micky Higham Leigh Centurions 4

Gareth Hock Leigh Centurions 4

Todd Carney Salford Red Devils 4

Mason Caton-Brown Wakefield Trinity 4

Craig Huby Wakefield Trinity 4

Peta Hiku Warrington Wolves 4

Benjamin Jullien Warrington Wolves 4

Rangi Chase Widnes Vikings 4

Aaron Heremaia Widnes Vikings 4

Morgan Escaré Wigan Warriors 4

Krisnan Inu Catalans Dragons 3

Dale Ferguson Huddersfield Giants 3

Lee Gaskell Huddersfield Giants 3

Kruise Leeming Huddersfield Giants 3

Aaron Murphy Huddersfield Giants 3

Shannon Wakeman Huddersfield Giants 3

Danny Houghton Hull FC 3

Carlos Tuimavave Hull FC 3

Liam Watts Hull FC 3

Ryan Hall Leeds Rhinos 3

Jamie Jones-Buchanan Leeds Rhinos 3

Jimmy Keinhorst Leeds Rhinos 3

Jack Walker Leeds Rhinos 3

Lachlan Burr Leigh Centurions 3

Liam Hood Leigh Centurions 3

Martyn Ridyard Leigh Centurions 3

Craig Kopczak Salford Red Devils 3

Jonny Lomax St Helens 3

Tommy Makinson St Helens 3

Danny Richardson St Helens 3

Zeb Taia St Helens 3

Joe Arundel Wakefield Trinity 3

Reece Lyne Wakefield Trinity 3

Kyle Wood Wakefield Trinity 3

Ben Currie Warrington Wolves 3

Harvey Livett Warrington Wolves 3

Declan Patton Warrington Wolves 3

Chris Houston Widnes Vikings 3

Joe Burgess Wigan Warriors 3

Tony Clubb Wigan Warriors 3

Liam Forsyth Wigan Warriors 3

Grant Millington Castleford Tigers 2

Jake Webster Castleford Tigers 2

Iain Thornley Catalans Dragons 2

Sam Wood Huddersfield Giants 2

Brett Delaney Leeds Rhinos 2

Danny McGuire Leeds Rhinos 2

Mitch Brown Leigh Centurions 2

Samisoni Langi Leigh Centurions 2

Atelea Vea Leigh Centurions 2

Greg Johnson Salford Red Devils 2

Lee Mossop Salford Red Devils 2

Junior Sa’u Salford Red Devils 2

Lama Tasi Salford Red Devils 2

Kris Welham Salford Red Devils 2

Craig Kopczak St Helens 2

Dean Hadley Wakefield Trinity 2

Tom Johnstone Wakefield Trinity 2

Jacob Miller Wakefield Trinity 2

Bill Tupou Wakefield Trinity 2

Mike Cooper Warrington Wolves 2

Jack Johnson Warrington Wolves 2

Joe Philbon Warrington Wolves 2

Joe Westerman Warrington Wolves 2

Ben Westwood Warrington Wolves 2

Jack Buchanan Widnes Vikings 2

Danny Craven Widnes Vikings 2

Rhys Hanbury Widnes Vikings 2

Ryan Ince Widnes Vikings 2

Corey Thompson Widnes Vikings 2

John Bateman Wigan Warriors 2

Oliver Gildart Wigan Warriors 2

Frank-Paul Nuuausala Wigan Warriors 2

Taulima Tautai Wigan Warriors 2

Joel Tomkins Wigan Warriors 2

Andy Lynch Castleford Tigers 1

Adam Milner Castleford Tigers 1

Joel Monaghan Castleford Tigers 1

Justin Horo Catalans Dragons 1

Leroy Cudjoe Huddersfield Giants 1

Alex Mellor Huddersfield Giants 1

Ukuma Ta’ai Huddersfield Giants 1

Josh Griffin Hull FC 1

Sika Manu Hull FC 1

Danny Washbrook Hull FC 1

Rob Burrow Leeds Rhinos 1

Stevie Ward Leeds Rhinos 1

Ryan Hampshire Leigh Centurions 1

Adam Higson Leigh Centurions 1

Glenn Stewart Leigh Centurions 1

Kriss Brining Salford Red Devils 1

Josh Jones Salford Red Devils 1

Regan Grace St Helens 1

Adam Swift St Helens 1

Luke Thompson St Helens 1

Anthony England Wakefield Trinity 1

Alex Walker Wakefield Trinity 1

Matty Russell Warrington Wolves 1

Andre Savelio Warrington Wolves 1

Charly Runciman Widnes Vikings 1

Sam Powell Wigan Warriors 1

Lewis Tierney Wigan Warriors 1

Sam Tomkins Wigan Warriors 1

