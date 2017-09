TotalRL writers reveal their Super League Dream Team

0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Stumbleupon

With voting for the Super League Dream Team coming up, we’ve asked our TotalRL writers to give us their Dream Team selections.

Aaron Bower

Fullback – Zak Hardaker (Castleford Tigers)

Wing – Greg Eden (Castleford Tigers)

Centre – Michael Shenton (Castleford Tigers)

Centre – Oliver Gildart (Wigan Warriors)

Wing – Mahe Fonua (Hull FC)

Stand-off – Albert Kelly (Hull FC)

Scrum-half – Luke Gale (Castleford Tigers)

Prop – Grant Millington (Castleford Tigers)

Hooker – Paul McShane (Castleford Tigers)

Prop – Adam Cuthbertson (Leeds Rhinos)

Second-row – Ben Murdoch-Masila (Salford Red Devils)

Second-row – Jese Sene-Lefao (Castleford Tigers)

Loose-forward – Sean O’Loughlin (Wigan Warriors)

Matthew Shaw

Fullback: Zak Hardaker (Castleford Tigers)

Wing: Ben Jones-Bishop (Wakefield Trinity)

Centre: Mark Percival (St Helens)

Centre: Michael Shenton (Castleford Tigers)

Wing: Greg Eden (Castleford Tigers)

Stand-off: Albert Kelly (Hull FC)

Scrum-half: Luke Gale (Castleford Tigers)

Prop: Sebastine Ikahihfo (Huddersfield Giants)

Hooker: Paul McShane (Castleford Tigers)

Prop: Alex Walmsley (St Helens)

Second-row: Mike McMeeken (Castleford Tigers)

Second-row: Ben Murdoch-Masila (Salford Red Devils)

Loose-forward: Sean O’Loughlin (Wigan Warriors)