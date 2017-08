The weekend’s whistlers confirmed

0 SHARES Facebook Twitter Google Pinterest Stumbleupon

REFEREES in tomorrow’s (Saturday 19 August) games in the RFL’s Challenge Trophy semi-finals and the Kingstone Press Cider National Conference League are:

CHALLENGE TROPHY SEMI-FINALS

Milford Marlins v Hunslet Club Parkside Liam Staveley

West Hull v Wigan St Patrick’s Joe Stearne

PREMIER DIVISION

Siddal v Rochdale Mayfield Nick Woodward

DIVISION TWO

Drighlington v Saddleworth Rangers Alan Billington

Askam v Leigh East Brad Milligan

DIVISION THREE

Clock Face Miners v Eastmoor Dragons Aaron Moore

Dewsbury Moor Maroons v West Bowling Dean Bowmer

Stanley Rangers v Woolston Rovers Kevin Moore

Waterhead Warriors v Oldham St Anne’s Jamie Butterfield