Challenge Cup and Women’s Challenge Cup top try, goal and points scorers after quarter-finals

CHALLENGE CUP

Tries

1 = Manoa Wacokecoke (Featherstone Rovers) 6

Liam Marshall (Wigan Warriors) 6

3 Adam Swift (Huddersfield Giants) 5

(11 players tied on 4)

Goals

1 Max Jowitt (Wakefield Trinity) 24

2 Louis Jouffret (Halifax Panthers) 20

3 Cory Aston (Sheffield Eagles) 13

4 Harry Smith (Wigan Warriors) 12

5 Thomas Lacans (Featherstone Rovers) 11

Points

1 = Louis Jouffret (Halifax Panthers) 56

Max Jowitt (Wakefield Trinity) 56

3 Thomas Lacans (Featherstone Rovers) 38

4 Izaac Farrell (Sheffield Eagles) 30

5 Cory Aston (Sheffield Eagles) 26

WOMEN’S CHALENGE CUP

Tries

1 Amelia Brown (Huddersfield Giants) 9

2 Ruby Enright (Leeds Rhinos) 8

3 = Zoe Heeley (Cardiff Demons) 6

Tara Moxon (Leeds Rhinos) 6

Ellise Derbyshire (Wigan Warriors) 6

Eboni Partington (York Valkyrie) 6

Goals

1 Ruby Enright (Leeds Rhinos) 31

2 Tara Jane Stanley (York Valkyrie) 30

3 Amy Taylor (St Helens) 21

4 Emma Knowles (Wigan Warriors) 19

5 Frankie Townend (Huddersfield Giants) 12

Points

1 Ruby Enright (Leeds Rhinos) 94

2 Tara Jane Stanley (York Valkyrie) 80

3 Amy Taylor (St Helens) 42

4 Emma Knowles (Wigan Warriors) 38

5 Amelia Brown (Huddersfield Giants) 36

