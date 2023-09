How many bans each Super League club received during the 2023 regular season

THE 2023 regular Super League season is now over as all eyes are firmly fixed on the play-offs.

During the season, 96 suspensions were handed out to various players for various incidents, with some clubs incurring more bans than others.

Here is how many bans your Super League received during 2023:

Castleford Tigers – 11

Round 7 – Adam Milner – 2 match ban

Round 8 – Joe Westerman – 1 match ban

Round 10 – Kenny Edwards – 1 match ban

Round 10 – Bureta Faraimo – 1 match ban

Round 10 – Liam Watts – 1 match ban

Round 12 – Bureta Faraimo – 1 match ban

Round 12 – Liam Watts – 1 match ban

Round 14 – Liam Watts – 1 match ban

Round 23 – Liam Horne – 2 match ban

Round 23 – Liam Watts – 2 match ban

Round 24 – Jacob Miller – 1 match ban

Catalans Dragons – 6

Round 10 – Siosiua Taukeiaho – 1 match ban

Round 10 – Michael McIlorum – 1 match ban

Round 15 – Mitchell Pearce – 3 match ban

Round 15 – Matt Whitley – 1 match ban

Round 17 – Romain Navarrete – 1 match ban

Round 22 – Michael McIlorum – 1 match ban

Huddersfield Giants – 4

Round 12 – Nathan Peats – 1 match ban

Round 25 – Jack Ashworth – 1 match ban

Round 25 – Luke Yates – 1 match ban

Round 27 – Adam Milner – 1 match ban

Hull FC – 9

Round 2 – Scott Taylor – 1 match ban

Round 7 – Ligi Sao – 1 match ban

Round 8 – Kane Evans – 1 match ban

Round 8 – Mitieli Vulikijapani – 1 match ban

Round 12 – Scott Taylor – 1 match ban

Challenge Cup Quarter Finals – Josh Griffin – 7 match ban

Round 21 – Brad Fash – 1 match ban

Round 22 – Carlos Tuimavave – 2 match ban

Round 24 – Jake Clifford – 1 match ban

Hull KR – 6

Round 3 – Shaun Kenny-Dowall – 4 match ban

Round 8 – James Batchelor – 1 match ban

Round 8 – Sauaso Sue – 2 match ban

Round 12 – Sauaso Sue – 1 match ban

Challenge Cup Sixth Round – Rhys Kennedy – 1 match ban

Challenge Cup Final – Elliot Minchella – 1 match ban

Leeds Rhinos – 4

Round 5 – James Bentley – 1 match ban

Round 12 – Zane Tetevano – 2 match ban

Round 17 – Blake Austin – 1 match ban

Round 25 – Sam Walters – 1 match ban

Leigh Leopards – 8

Round 3 – Ben Reynolds – 2 match ban

Round 14 – Tom Nisbet – 1 match ban

Round 14 – Ben Reynolds – 2 match ban

Challenge Cup Quarter Final – Zak Hardaker – 1 match ban

Challenge Cup Quarter Final – Kai O’Donnell – 6 match ban

Challenge Cup Quarter Final – Tom Nisbet – 2 match ban

Challenge Cup Quarter Final – Ava Seumanufagai – 1 match ban

Challenge Cup Semi Final – Edwin Ipape – 1 match ban

Salford Red Devils – 4

Round 18 – Oliver Partington – 1 match ban

Round 24 – Kallum Watkins – 1 match ban

Round 25 – Brad Singleton – 1 match ban

Round 26 – King Vuniyayawa – 2 match ban

St Helens – 13

Round 3 – Konrad Hurrell – 2 match ban

Round 3 – Sione Mata’utia – 2 match ban

Round 3 – Curtis Sironen – 1 match ban

Round 5 – Morgan Knowles – 1 match ban

Round 8 – Morgan Knowles – 5 match ban

Round 12 – Matty Lees – 2 match ban

Round 12 – Curtis Sironen – 1 match ban

Challenge Cup Sixth Round – Morgan Knowles – 2 match ban

Challenge Cup Semi Final – Sione Mata’utia – 2 match ban

Round 21 – James Bell – 1 match ban

Round 1 – Matty Lees – 2 match ban

Round 24 – Konrad Hurrell – 1 match ban

Round 27 – George Delaney – 1 match ban

Wakefield Trinity – 12

Round 7 – Sam Hewitt – 1 match ban

Round 9 – Liam Hood – 2 match ban

Round 12 – Kelepi Tanginoa – 1 match ban

Round 14 – Liam Hood – 1 match ban

Round 15 – Sam Eseh – 1 match ban

Round 15 – Sam Hewitt – 1 match ban

Round 15 – Hugo Salabio – 7 match ban

Round 19 – Liam Hood – 1 match ban

Round 25 – Renouf Atoni – 1 match ban

Round 26 – Kevin Proctor – 1 match ban

Round 26 – Jai Whitbread – 1 match ban

Round 27 – Luke Gale – 1 match ban

Warrington Wolves – 9

Pre-season – Josh McGuire – 7 match ban

Round 7 – Sam Kasiano – 1 match ban

Round 8 – Joe Philbin – 2 match ban

Round 8 – Gil Dudson – 5 match ban

Round 9 – Paul Vaughan – 1 match ban

Challenge Cup Sixth Round – Josh Drinkwater – 1 match ban

Round 16 – James Harrison – 2 match ban

Round 17 – Sam Kasiano – 1 match ban

Round 26 – Paul Vaughan – 4 match ban

Wigan Warriors – 9

Round 6 – Willie Isa – 1 match ban

Round 8 – Morgan Smithies – 1 match ban

Round 10 – Willie Isa – 2 match ban

Challenge Cup Quarter Final – Kaide Ellis – 3 match ban

Challenge Cup Semi Final – Joe Shorrocks – 1 match ban

Round 21 – Kaide Ellis – 1 match ban

Round 27 – Kaide Ellis – 1 match ban

Round 27 – Bevan French – 1 match ban

Round 27 – Harvie Hill – 1 match ban

