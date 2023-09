Leading try, goal and point scorers in Super League, Championship and League One

Here are the current standings for tries, goals and points in all three divisions.

BETFRED SUPER LEAGUE – LEADING SCORERS

(League games only)

Tries

1 = Tom Johnstone (Catalans Dragons) 27

Abbas Miski (Wigan Warriors) 27

3 Josh Charnley (Leigh Leopards) 26

4 Tommy Makinson (St Helens) 22

5 Liam Marshall (Wigan Warriors) 20

Goals

1 Stefan Ratchford (Warrington Wolves) 96

2 Harry Smith (Wigan Warriors) 87

3 Marc Sneyd (Salford Red Devils) 84

4 Rhyse Martin (Leeds Rhinos) 77

5 Ben Reynolds (Leigh Leopards) 75

Points

1 Stefan Ratchford (Warrington Wolves) 200

2 Rhyse Martin (Leeds Rhinos) 194

3 Harry Smith (Wigan Warriors) 192

4 Adam Keighran (Catalans Dragons) 188

5 Marc Sneyd (Salford Red Devils) 184

BETFRED CHAMPIONSHIP – LEADING SCORERS

(League games only)

Tries

1 Lachlan Walmsley (Halifax Panthers) 36

2 Gareth Gale (Featherstone Rovers) 30

3 = Guy Armitage (Toulouse Olympique) 21

Connor Jones (Featherstone Rovers) 21

Ben Jones-Bishop (Sheffield Eagles) 21

Goals

1 Jake Shorrocks (Toulouse Olympique) 102

2 Cory Aston (Sheffield Eagles) 96

3 Dec Patton (Bradford Bulls) 74

4 Ryan Shaw (Barrow Raiders) 68

5 Louis Jouffret (Halifax Panthers) 62

Points

1 Cory Aston (Sheffield Eagles) 224

2 Jake Shorrocks (Toulouse Olympique) 220

3 Josh Rourke (Whitehaven) 164

4 Ryan Shaw (Barrow Raiders) 160

5 Dec Patton (Bradford Bulls) 152

BETFRED LEAGUE ONE – LEADING SCORERS

(League games and play-offs)

Tries

1 Sam Smeaton (Doncaster) 21

2 Owen Restall (Dewsbury Rams) 16

3 Patrick Ah Van (Oldham) 15

4 = Cameron Brown (Cornwall) 13

Jack Render (Hunslet) 13

Adam Ryder (Hunslet) 13

Rob Massam (North Wales Crusaders) 13

Sean Sabutey (Workington Town) 13

Goals

1 Connor Robinson (Doncaster) 96

2 Martyn Ridyard (Oldham) 80

3 Paul Sykes (Dewsbury Rams) 76

4 Ciaran Walker (Workington Town) 74

5 Matty Beharrell (Hunslet) 65

Points

1 Connor Robinson (Doncaster) 228

2 Ciaran Walker (Workington Town) 181

3 Martyn Ridyard (Oldham) 169

4 Paul Sykes (Dewsbury Rams) 165

5 Matty Beharrell (Hunslet) 143

