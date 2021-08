Betfred Super League Leading Scorers

Here is the current list of leading scorers from the Betred Super League. They are taken from League games only.

Ryan Hall of Hull Kingston Rovers still leads the way in the try scoring list, while the Catalans’ James Maloney leads the way with goal kicks and points.

Tries

1 Ryan Hall (Hull Kingston Rovers) 13

2 = Adam Swift (Hull FC) 12

Jake Mamo (Warrington Wolves) 12

Jake Bibby (Wigan Warriors) 12

5 = Tom Davies (Catalans Dragons) 11

Fouad Yaha (Catalans Dragons) 11

Jermaine McGillvary (Huddersfield Giants) 11

Josh Charnley (Warrington Wolves) 11

9 = Kane Linnett (Hull Kingston Rovers) 10

Ken Sio (Salford Red Devils) 10

Regan Grace (St Helens) 10

Jack Welsby (St Helens) 10

Gareth Widdop (Warrington Wolves) 10

Goals

1 James Maloney (Catalans Dragons) 76

2 Rhyse Martin (Leeds Rhinos) 67

3 Stefan Ratchford (Warrington Wolves) 55

4 Mason Lino (Wakefield Trinity) 54

5 Lachlan Coote (St Helens) 50

6 Marc Sneyd (Hull FC) 49

7 = Jordan Abdull (Hull Kingston Rovers) 36

Danny Richardson (Castleford Tigers) 36

9 Krisnan Inu (Salford Red Devils) 29

10 Harry Smith (Wigan Warriors) 28

Goals Percentage

1 Ryan Brierley (Leigh Centurions) 95.45 (21/22)

2 Arthur Mourgue (Catalans Dragons) 93.75 (15/16)

3 Gareth Widdop (Warrington Wolves) 87.50 (21/24)

4 James Maloney (Catalans Dragons) 87.35 (76/87)

5 Mason Lino (Wakefield Trinity) 87.09 (54/62)

6 Harvey Livett (Salford Red Devils) 83.33 (10/12)

7 Rhyse Martin (Leeds Rhinos) 82.71 (67/81)

8 Stefan Ratchford (Warrington Wolves) 82.08 (55/67)

9 Danny Richardson (Castleford Tigers) 81.81 (36/44)

10 Craig Mullen (Leigh Centurions) 81.25 (13/16)

(10 minimum attempts to qualify)

Points

1 James Maloney (Catalans Dragons) 172

2 Rhyse Martin (Leeds Rhinos) 142

3 Mason Lino (Wakefield Trinity) 129

4 Lachlan Coote (St Helens) 120

5 Stefan Ratchford (Warrington Wolves) 114

6 Marc Sneyd (Hull FC) 100

7 Jordan Abdull (Hull Kingston Rovers) 89

8 Gareth Widdop (Warrington Wolves) 82

9 Danny Richardson (Castleford Tigers) 73

10 = Ryan Brierley (Leigh Centurions) 70

Krisnan Inu (Salford Red Devils) 70