Oliver Gildart picked in surprise position for Dolphins, ex-Castleford Tigers man given major opportunity and Jackson Hastings to debut

THE NRL Pre-Season Challenge will get underway this week, with a $100,000 prize at stake.

Of course, St Helens will be taking part in the competition as they go up against the St George Illawarra Dragons before taking on reigning NRL Premiers Penrith Panthers next week.

Now, the team lists for all the NRL pre-season fixtures have been released for this weekend, with Oliver Gildart set to debut for The Dolphins in a surprising position, former Castleford Tigers starlet Bailey Hodgson given a great opportunity to showcase his abilities at fullback for Newcastle Knights.

New Zealand Warriors vs Wests Tigers

New Zealand Warriors

1. Taine Tuaupiki 2. Marcelo Montoya 3. Brayden Wiliame 4. Viliami Vailea 5. Edward Kosi 6. Luke Metcalf 7. Te Maire Martin 8. Bunty Afoa 9. Freddy Lussick 10. Tom Ale 11. Jackson Ford 12. Demitric Sifakula 13. Michael Sio

Interchange: 14. Maiu’u Zyon 15. Sanele Aukusitino 16. Ali Leiataua 17. Jacob Laban 18. Moala Graham-Taufa 20. Kalani Going 21. Eiden Ackland 22. Ben Farr 23. Isaiah Vagana 24. Solomon Vasuvulagi 25. Paul Roache

Wests Tigers

1. Charlie Staines 2. Junior Tupou 3. Asu Kepaoa 4. Tommy Talau 5. Liam Scolari 6. Triston Reilly 7. Brandon Wakeham 8. Stefano Utoikamanu 9. Jake Simpkin 10. Aistasi James 11. Brandon Tumeth 12. Fonua Pole 13. Justin Matamua

Interchange: 14. Jahream Bula 15. Jordan Hill 16. Trey Peni 17. Josh Feledy 18. Christopher Faagutu 19. Sione Vaihu 20. Zane Camroux 21. Sione Fainu 22. Ruatapu Ngatikaura 23. Alex Seyfarth 24. Tanous Sukkar

Newcastle Knights vs Cronulla Sharks

Newcastle Knights

1. Bailey Hodgson 2. Hymel Hunt 3. Krystian Mapapalangi 4. Dylan Lucas 5. Greg Marzhew 6. Tyson Gamble 7. Jackson Hastings 8. Daniel Saifiti 9. Jayden Brailey 10. Jacob Saifiti 11. Brodie Jones 12. Jack Johns 13. Kurt Mann

Interchange: 14. Phoenix Crossland 15. John Toleafoa 16. Lachlan Fitzgibbon 17. David Hollis 18. Adam Clune 19. Ben Talty 20. Thomas Cant 21. David Armstrong 22. Toni Tupouniua 23. Riley Jones 24. Ryan Rivett

Cronulla Sharks

1. Daniel Atkinson 2. Thomas Rodwell 3. Mawene Hiroti 4. Kayal Iro 5. Samuel Stonestreet 6. Wade Graham 7. Niwhai Puru 8. Toby Rudolf 9. Jayden Berrell 10. Braden Hamlin-Uele 11. Teig Wilton 12. Jesse Colquhoun 13. Jack Williams

Interchange: 14. Cameron McInnes 15. Joshua Finau 16. Thomas Hazelton 17. Max Bradbury 18. Lachlan Crouch 19. Henry O’Kane 20. Samuel Healey 21. Jacob Gagan 22. Blake Hosking 23. Max Riolo 24. Manaia Waitere

South Sydney Rabbitohs vs Manly Sea Eagles

South Sydney Rabbitohs

1. Blake Taaffe, 2. Richie Kennar, 3. Josiah Karapani, 4. Jacob Gagai, 5. Leon Te Hau, 6. Dion Teaupa, 7. Jarrett Subloo, 8. Hame Sele, 9. Peter Mamouzelos, 10. Davvy Moale, 11. Michael Chee-Kam, 12. Jacob Host (c), 13. Tallis Duncan

Interchange: 14. Terrell Kalo Kalo, 15. Ethan O’Neill, 16. Ben Lovett, 17. Louis Grossemy, 18. Romano Cook, 19. Jaxson Rahme, 20. Tom Carr 21. Shannon Gardiner, 22. Leonard Skelton, 23. Hugo Patterson, 24. Brock Gray

Manly Sea Eagles

1. Jake Toby 2. Christian Tuipulotu 3. Jackson Ferris 4. Fletcher Myers 5. Ray Tuaimalo-Vaega 6. Cooper Johns 7. Jamie Humphreys 8. Toafofoa Sipley 9. Gordon Chan Kum Tong 10. Ben Condon 11. Ben Trbojevic 12. Samuela Fainu 13. Ethan Bullemor

Interchange: 14. Harradyn Wilson 15. Zac Fulton 16. Cameron Brown 17. Viliami Fifita 18. Jacob Sykes 19. Charlie Thompson 20. Joshua Stuckey 21. Dean Matterson 22. James Uesele 23. Joey Tramontana

Penrith Panthers vs Parramatta Eels

Penrith Panthers

1. Isaiah Iongi 2. Jesse Mclean 3. Sunia Turuva 4. Thomas Jenkins 5. Daeon Amituanai 6. Kurt Falls 7. Jack Cogger 8. Lindsay Smith 9. Luke Sommerton 10. Liam Henry 11. Jaeman Salmon 12. Zac Hosking 13. Matthew Eisenhuth

Interchange: 14. Connor Mason 15. Ativalu Lisati 16. Mavrik Geyer 17. Harrison Hassett 18. John Faiumu 19. Hanna El-Nachar 20. Sunita Lotoaniu 21. Liam Ison 22. Jake Tago 23. Logan Cohen 24. Ryley Smith

Parramatta Eels

1. Sean Russell 2. Matthew Komolafe 3. Samuel Loizou 4. Zac Cini 5. Isaac Lumelume 6. Jordan Rankin 7. Jakob Arthur 8. Ofahiki Ogden 9. Josh Hodgson 10. Ky Rodwell 11. Shaun Lane 12. Jirah Momoisea 13. Ryan Matterson

Interchange: 14. Matt Doorey 15. Mitch Rein 16. Wiremu Greig 17. Makahesi Makatoa 18. Toni Mataele 19. Jayden Yates 20. Dan Keir 21. Luca Moretti 22. Tevita Taumoepenu 23. Jontay-Junior Betham-Misa 24. Daejarn Asi

St George Illawarra Dragons vs St Helens

St George Illawarra Dragons

1. Treigh Stewart 2. Mathew Feagai 3. Moses Suli 4. Zac Lomax 5. Mikaele Ravalawa 6. Connor Muhleisen 7. Moses Mbye 8. Francis Molo 9. Jacob Liddle 10. Blake Lawrie 11. Ben Murdoch-Masila 12. Billy Burns 13. Jaiyden Hunt

Interchange: 14. Tautau Moga 15. Max Feagai 16. Michael Molo 17. Joshua Coric 18. Nick Lui-Toso 19. Dan Russell 20. Haele Finau 21. Sione Finau 22. Alexander Lobb 23. Savelio Tamale 24. Jackson Shereb

St Helens

1. Jack Welsby 2. Tommy Makinson 3. Will Hopoate 4. Mark Percival 5. Jonathan Bennison 6. Jonny Lomax 7. Lewis Dodd 8. Alex Walmsley 9. James Roby 10. Matty Lees 11. Sione Mata’utia 12. Joe Batchelor 13. Morgan Knowles

Interchange: 14. Joey Lussick 15. Louie McCarthy-Scarsbrook 16. Curtis Sironen 17. Agnatius Paasi 18. Jake Wingfield 19. James Bell 20. Daniel Norman 21. Ben Davies 22. Sam Royle 23. Konrad Hurrell 24. Lewis Baxter

Melbourne Storm vs Sydney Roosters

Melbourne Storm

1. Sualauvi Faalogo 2. Will Warbrick 3. Reimis Smith 4. Justin Olam 5. Dean Ieremia 6. Tyran Wishart 7. Jonah Pezet 8. Aaron Pene 9. Bronson Garlick 10. Christian Welch 11. Joe Chan 12. Chris Lewis 13. Josh King

Interchange: 14. Ammaron Gudgeon 15. Young Tonumaipea 16. Jordan Grant 17. Eliesa Katoa 18. Jayden Nikorima 19. Keagan Russell-Smith 20. Cole Geyer 21. Grant Anderson 22. Angus Hinchey 23. Lazarus Vaalepu 24. Kane Bradley

Sydney Roosters

1. Ethan King 2. Daniel Tupou 3. Joseph Suaalii 4. Junior Pauga 5. Jaxson Paulo 6. Luke Keary 7. Sam Walker 8. Matthew Lodge 9. Brandon Smith 10. Lindsay Collins 11. Egan Butcher 12. Siua Wong 13. Victor Radley

Interchange: 14. Drew Hutchison 15. Fletcher Baker 16. Jake Turpin 17. Terrell May 18. Naufahu Whyte 19. Ben Thomas 20. William Fakatoumafi 21. Thomas Deakin 22. Tuku Hau Tapuha 23. Xavier Va’a 24. Tyler Moriarty

Canberra Raiders vs Canterbury Bulldogs

Canberra Raiders

1. Xavier Savage 2. Albert Hopoate 3. Jarrod Croker 4. Brad Morkos 5. Elijah Anderson 6. Matt Frawley 7. Brad Schneider 8. Ata Mariota 9. Danny Levi 10. Emre Guler 11. Clay Webb 12. Trey Mooney 13. Corey Horsburgh

Interchange: 14. Zac Woolford 15. Pasami Saulo 16. Jordan Martin 17. James Schiller 18. Hohepa Puru 19. Jed Stuart 20. Joshua Allen 21. Michael Asomua 22. Peter Hola 23. Ethan Strange 24. Loghan Lewis, 25. Mitchell Spencer, 26. Josh James, 27. Lachlan Lewis, 28. Ray Burns

Canterbury Bulldogs

1. Braidon Burns 2. Jacob Kiraz 3. Jake Averillo 4. Paul Alamoti 21. Jayden Okunbor 6. Josh Reynolds 7. Kyle Flanagan 8. Luke Thompson 9. Reed Mahoney 10. Max King 11. Jacob Preston 12. Raymond Faitala-Mariner 13. Ryan Sutton

Interchange: 14. Fa’amanu Brown 15. Chris Patolo 16. Andrew Davey 17. Corey Waddell 19. Jeral Skelton 20. Jackson Topine 22. Bailey Hayward 23. Harrison Edwards 24. Khaled Rajab 25. Jayden Tanner 26. Kurtis Morrin

North Queensland Cowboys vs The Dolphins

North Queensland Cowboys

1. Tom Chester 2. Laitia Moceidreke 3. Gehamat Shibasaki 4. Brendan Elliot 5. Robert Derby 6. Ben Hampton 7. Tom Duffy 8. Taniela Sadrugu 9. Kyle Schneider 10. James Tamou 11. Jack Gosiewski 12. Kulikefu Finefeuiaki 13. Riley Price

Interchange: 14. D’jazirhae Pua’avase 15. Sylvester Namo 16. Emarly Bitugane 17. Julian Christian 18. Jordan Lipp 19. Zac Laybutt 20. Adam Cook 21. Jake Bourke

The Dolphins

1. Jamayne Isaako 2. Jack Bostock 3. Tesi Niu 4. Euan Aitken 5. Oliver Gildart 6. Anthony Milford 7. Isaiya Katoa 8. Jarrod Wallace 9. Harrison Graham 10. Herman Ese’ese 11. Jeremiah Simbiken 12. Connelly Lemuelu 13. Ray Stone

Interchange: 14. Brayden McGrady 15. Valynce Te Whare 16. Tyler Szepanowski 17. Lachlan Hubner 18. Judah Rimbu 19. Rodrick Tai 20. Sherwin Tanabi 21. Kurt Donoghoe 22. Brenton Baira 23. Mason Teague 24. Poasa Faamausili

Brisbane Broncos vs Gold Coast Titans

Brisbane Broncos

1. Reece Walsh, 2. Jordan Pereira, 3. Kotoni Staggs, 4. Herbie Farnworth, 5. Deine Mariner, 6. Ezra Mam, 7. Jack Ahearn, 8. Thomas Flegler, 9. Cory Paix, 10. Payne Haas, 11. Shalom O’Ofou, 12. Brendan Frei, 13. Corey Jensen

Interchange: 14. Billy Walters, 15. Logan Bayliss, 16. Martin Taupau, 17. Benjamin Te Kura 18. Ethan Quai-Ward, 19. Tyson Smoothy, 20. Tristan Sailor, 21. Josh Rogers, 22. James Johnson

Gold Coast Titans

1. Jayden Campbell, 2. Alofiana Khan-Pereira, 3. Aaron Schoupp, 4. Phillip Sami, 5. Jojo Fifita, 6. Toby Sexton, 7. Tanah Boyd (c), 8. Jaimin Jolliffe, 9. Chris Randall, 10. Joe Stimson, 11. David Fifita, 12. Klese Haas, 13. Erin Clark

Interchange: 14. Sam McIntyre, 15. Iszac Fa’asuamaleaui, 16. Joseph Vuna, 17. Treymain Spry, 18. Thomas Weaver, 19. Keano Kini, 20. Jaylan De Groot, 21. Tony Francis, 22. Josiah Pahulu, 23. Vaka Sikahele, 24. Jacob Alick, 25. Ryan Foran, 26. Jaron Purcell