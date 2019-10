Cumbria line-ups confirmed for BARLA County Tri-Series

The Open Age, Under 19s and Under 17s squads that will represent Cumbria in the forthcoming BARLA County Tri-Series competitions with Lancashire and Yorkshire have been released.

Line-ups are:

Open Age: Jake Stockdale, Sam Jones, Adam Jackson,

Carl McBain, Callum Nelson, Joe Mallinson (all Barrow), Jonny Goulding (Cockermouth), Bryan Ritchie, Liam McNicholas (Distington), Ryan Wilson, Jason Graham, Rhys Burr, Luke Penrice (Ellenborough Rangers), Matt Henson, Matt Bewsher, Leon Crellin (Egremont Rangers), Daniel Fryer, Gary Tierney, Gary Taylor (Glasson Rangers), Ben Rogerson (Hensingham), Nathan Sneesby, Grant Burns, Josh Baylis (Hindpool), Emerson Allen (Lowca), Darren Degraff, Craig Foster (Maryport), Lee Postlethwaite, Hanley Dawson, Noah Robinson, Adam Kelly (Millom), Jordan O’Leary (Seaton Rangers), Connor Saunders, Tom Spedding, Jake Spedding, Steve O’Connor (Ulverston), Jordan Staffieri (Walney Central).

Under 19s: Jamie Brown, Jack Kellett, Aaron Turnbull (Hensingham), Ethan Bickerdike, Charlie Emslie, Austin Mossop, Connor Terrill (Millom), Chris Graham, Ben Irving (Cockermouth Titans), Jack Crarey, Harry Gordon, Evan Jones, Sam Purslow, Brad Richards, Jack Stevenson, Elliot Stockdale (Dalton), Lewis Barwise, Clarke Chambers, James Ennis, Will Ennis, Kieran Fleming, Karl Garner, Jacob Johnson, Mason Lewthwaite, Cameron Taylor (Kells), Elliott Bibby (Walney Central), Max Anderson-Moore, Rhys Bartlett, Shane Sanderson (Barrow Island), Zac Steel (Askam).

Under 17s: Martin Brun, Will Hadwen, John Cubin Jonson, Sam Beatie (Barrow Island), Luke Williams, Alex Marsden, Tyler Moore (Egremont Rangers), Tyler Richardson, Deon Crowe, Jake Rothery (Hensingham), Daniel Hartley, Rio McQuiston, Jamie McQuire, Jack Newbegin (Millom), Jackson Traverse, Ben Postlethwaite (Seaton Rangers), Jonah Kelly, Pat Cush, David Beck, Jackson Donnan (Ulverston), Ryan Wilson, Jack Stevens (Walney Central), Morgan Ackerley, Coulton Chisholm, James Harrison, Ethan Clements (Wath Brow Hornets).

Fixtures are:

Sunday 27 October 2019

UNDER 17S

Cumbria v Yorkshire (at Millom).

Saturday 2 November 2019

OPEN AGE & UNDER 19S

Lancashire v Cumbria (at Leigh Miners Rangers).

Sunday 3 November 2019

UNDER 17S

Lancashire v Cumbria (at Thatto Heath).

Saturday 9 November 2019

OPEN AGE & UNDER 19S

Cumbria v Yorkshire (at Millom).

Sunday 10 November 2019

UNDER 17S

Yorkshire v Lancashire (at Sharlston).

Sunday 17 November 2019

OPEN AGE & UNDER 19S

Yorkshire v Lancashire (at Heworth).