The full Albert Goldthorpe Medal Table for the 2024 season

We have already announced that Salford’s Marc Sneyd has won this season’s Albert Goldthorpe Medal, finishing with 29 points, one point ahead of his nearest rival, Hull KR’s Mikey Lewis.

Over the 27 rounds of the Super League competition, a total of 175 players scored one point or more, sharing 972 points in total.

Here is the final points table.

Marc Sneyd (Salford) 29

Mikey Lewis (Hull KR) 28

Matthew Dufty (Warrington) 25

George Williams (Warrington) 24

Tom Amone (Leigh) 20

Benjamin Garcia (Catalans) 19

Lachlan Lam (Leigh) 18

Nene Macdonald (Salford) 17

Bevan French (Wigan) 17

Rhyse Martin (Leeds) 16

Junior Nsemba (Wigan) 16

Theo Fages (Catalans) 15

Brodie Croft (Leeds) 14

Ryan Brierley (Salford) 14

Arthur Mourgue (Catalans) 13

Tui Lolohea (Huddersfield) 13

Tyrone May (Hull KR) 13

Lachlan Miller (Leeds) 13

Tim Lafai (Salford) 13

James Bell (St Helens) 13

Rowan Milnes (Castleford) 12

Jack Welsby (St Helens) 12

Daryl Clark (St Helens) 12

Harry Smith (Wigan) 12

Kelepi Tanginoa (Hull KR) 11

Matt Moylan (Leigh) 11

Oliver Leyland (London Broncos) 10

Moses Mbye (St Helens) 10

Jacob Wardle (Wigan) 10

Adam Swift (Huddersfield) 9

Leroy Cudjoe (Huddersfield) 9

Niall Evalds (Hull KR) 9

Elliot Minchella (Hull KR) 9

Matt Parcell (Hull KR) 9

Jai Whitbread (Hull KR) 9

Joe Burgess (Hull KR) 9

Josh Rourke (London Broncos) 9

Jai Field (Wigan) 9

Kaide Ellis (Wigan) 9

Alex Mellor (Castleford) 7

Tex Hoy (Castleford) 7

Herman Ese’ese (Hull FC) 7

Dean Hadley (Hull KR) 7

Ash Handley (Leeds) 7

Kai O’Donnell (Leigh) 7

Alex Walmsley (St Helens) 7

Danny Walker (Warrington) 7

Paul Vaughan (Warrington) 7

Ben Currie (Warrington) 7

Liam Marshall (Wigan) 7

Cain Robb (Castleford) 6

Esan Marsters (Huddersfield) 6

Jez Litten (Hull KR) 6

Jarred Bassett (London Broncos) 6

Joe Mellor (Salford) 6

Matty Ashton (Warrington) 6

Kruise Leeming (Wigan) 6

Joe Westerman (Castleford) 5

Liam Horne (Castleford) 5

Michael McIlorum (Catalans) 5

Julian Bousquet (Catalans) 5

Luke Yates (Huddersfield) 5

Jack Walker (Hull FC) 5

Peta Hiku (Hull KR) 5

Jarrod O’Connor (Leeds) 5

Gareth O’Brien (Leigh) 5

Edwin Ipape (Leigh) 5

Rob Mulhern (Leigh) 5

Matt Whitley (St Helens) 5

Josh Thewlis (Warrington) 5

Lachlan Fitzgibbon (Warrington) 5

Patrick Mago (Wigan) 5

Jack Farrimond (Wigan) 5

Innes Senior (Castleford) 4

Mike McMeeken (Catalans) 4

Alrix Da Costa (Catalans) 4

Jake Connor (Huddersfield) 4

Sam Halsall (Huddersfield) 4

Jordan Lane (Hull FC) 4

Zak Hardaker (Leigh) 4

Frankie Halton (Leigh) 4

Ethan Natoli (London Broncos) 4

Deon Cross (Salford) 4

Lewis Dodd (St Helens) 4

Morgan Knowles (St Helens) 4

Curtis Sironen (St Helens) 4

Toby King (Warrington) 4

Josh Drinkwater (Warrington) 4

Matty Nicholson (Warrington) 4

Brad O’Neill (Wigan) 4

Jacob Miller (Castleford) 3

Cesar Rouge (Catalans) 3

Tom Johnstone (Catalans) 3

Jordan Abdull (Catalans) 3

Sam Tomkins (Catalans) 3

Adam Clune (Huddersfield) 3

Adam Milner (Huddersfield) 3

Ryan Hall (Hull KR) 3

Sauaso Sue (Hull KR) 3

James Bentley (Leeds) 3

Owen Trout (Leigh) 3

Jayden Nikorima (Salford) 3

Kallum Watkins (Salford) 3

Oliver Partington (Salford) 3

Jonathan Bennison (St Helens) 3

Jonny Lomax (St Helens) 3

George Delaney (St Helens) 3

Harry Robertson (St Helens) 3

Stefan Ratchford (Warrington) 3

Leon Hayes (Warrington) 3

Brad Dwyer (Warrington) 3

Matty Russell (Warrington) 3

Cai Taylor-Wray (Warrington) 3

Tyler Dupree (Wigan) 3

Zach Eckersley (Wigan) 3

Sylvester Namo (Castleford) 2

Arthur Romano (Catalans) 2

Bayley Sironen (Catalans) 2

Ugo Tison (Catalans) 2

Jack Murchie (Huddersfield) 2

Harry Rushton (Huddersfield) 2

Oliver Russell (Huddersfield) 2

Jake Trueman (Hull FC) 2

Jack Charles (Hull FC) 2

Oliver Gildart (Hull KR) 2

Yusuf Aydin (Hull KR) 2

Matt Frawley (Leeds) 2

Mikolaj Oledzki (Leeds) 2

Andy Ackers (Leeds) 2

Cameron Smith (Leeds) 2

Sam Lisone (Leeds) 2

Alfie Edgell (Leeds) 2

Riley Lumb (Leeds) 2

Ben McNamara (Leigh) 2

Lee Kershaw (London Broncos) 2

Jamie Meadows (London Broncos) 2

Will Lovell (London Broncos) 2

Sadiq Adebiyi (London Broncos) 2

Matty Lees (St Helens) 2

Konrad Hurrell (St Helens) 2

Noah Stephens (St Helens) 2

Arron Lindop (Warrington) 2

Adam Keighran (Wigan) 2

Luke Thompson (Wigan) 2

Ryan Hampshire (Wigan) 2

Sam Wood (Castleford) 1

Liam Watts (Castleford) 1

Tom Davies (Catalans) 1

Tevita Satae (Catalans) 1

Sam Hewitt (Huddersfield) 1

Sebastine Ikahihifo (Huddersfield) 1

Fa’amanu Brown (Hull FC) 1

Danny Houghton (Hull FC) 1

Ligi Sao (Hull FC) 1

Davy Litten (Hull FC) 1

Lewis Martin (Hull FC) 1

Logan Moy (Hull FC) 1

James Batchelor (Hull KR) 1

Louis Senior (Hull KR) 1

Mickael Goudemand (Leeds) 1

Ned McCormack (Leeds) 1

Ricky Leutele (Leigh) 1

Josh Charnley (Leigh) 1

Umlya Hanley (Leigh) 1

Jack Campagnolo (London Broncos) 1

Sam Davis (London Broncos) 1

Amir Bourouh (Salford) 1

Sam Stone (Salford) 1

Joe Shorrocks (Salford) 1

Mark Percival (St Helens) 1

James Harrison (Warrington) 1

Zane Musgrove (Warrington) 1

Sam Powell (Warrington) 1

Ethan Havard (Wigan) 1

Liam Farrell (Wigan) 1

