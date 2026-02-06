Challenge Cup third-round squads

BETFRED CHALLENGE CUP – ROUND 3
FRIDAY GAMES
HUNSLET v HUDDERSFIELD GIANTS (7.00pm)
Previous Challenge Cup meetings:
2025 (Round 3) Hunslet 6 Huddersfield 34
2003 (Round 4) Hunslet 18 Huddersfield 14
1971 (Round 2) Hunslet 0 Huddersfield 16
1954 (Quarter Final) Hunslet 16 Huddersfield 7
1934 (Semi-Final) Huddersfield 7 Hunslet 12
(at Belle Vue, Wakefield)
1932 (Round 1) Hunslet 7 Huddersfield 5
SQUADS
Hunslet: 1 Billy Jowitt, 2 Coby Nichol, 3 Myles Harrop, 5 Mo Agoro, 6 Lee Gaskell, 8 Harvey Hallas, 9 Bailey Aldridge, 10 Keelan Foster, 11 Harrison Gilmore, 12 Darcy Simpson, 13 Eddie Battye, 14 Cameron Berry, 15 Emmerson Whittel, 16 Elijah Simpson, 18 Jimmy Watson, 20 Liam Carr, 21 Mackenzie Turner, 22 Jack Ward, 23 Lewis Hagan, 24 Jimmy Morgan, 26 Ethan O’Hanlon
Giants: 2 Adam Swift, 3 Jacob Gagai, 4 Taane Milne, 5 Sam Halsall, 6 Tui Lolohea, 8 Tristan Powell, 9 Zac Woolford, 10 Tom Burgess, 11 Asher O’Donnell, 12 Sam Hewitt, 13 Harry Rushton, 14 Fenton Rogers, 15 Matty English, 16 George King, 17 Joe Greenwood, 18 Kieran Rush, 19 Liam Sutcliffe, 20 Mathieu Cozza, 21 George Flanagan, 23 Chris Patolo, 32 Oliver Russell
SHEFFIELD EAGLES v WARRINGTON WOLVES (7.30pm)
(at Halliwell Jones Stadium)
Previous Challenge Cup meetings:
1997 (Round 5) Warrington 31 Sheffield 18
1986 (Round 1) Warrington 62 Sheffield 11
1985 (Round 1) Sheffield 19 Warrington 54
KIERAN GILL needs two tries to reach 150 for his career.
– 2 for Sheffield Eagles (2026)
– 75 for Bradford Bulls (2022-2025)
– 2 for Batley Bulldogs (2025, loan)
– 49 for Newcastle Thunder (2018, loan, 2019-2021)
– 4 for Castleford Tigers (2017-2018)
– 15 for Oldham (2016-2018, loan)
– 1 for Oxford (2016, loan)
BEN CURRIE needs one try to reach 100 for Warrington Wolves.
– (313 appearances, 2012-2025)
SQUADS
Eagles: 1 Matty Marsh, 2 Joe Brown, 3 Josh Hodson, 4 Kieran Gill, 5 Billy Walkley, 6 Kai Morgan, 7 Jordan Lilley, 8 Conor Fitzsimmons, 9 Corey Johnson, 10 Martyn Reilly, 11 Connor Bower, 12 Joel Farrell, 14 Reiss Butterworth, 15 George Griffin, 16 Blake Broadbent, 17 Harry Bowes, 18 Lennie Ellis, 20 Lewis Peachey, 21 Ryan Millar, 22 Masi Matongo, 23 Alex Foster
Warrington: (Starting team) 1 Cai Taylor-Wray, 2 Josh Thewlis, 3 Toby King, 4 Albert Hopoate, 26 Josh Smith, 6 George Williams, 7 Marc Sneyd, 16 Liam Byrne, 9 Danny Walker, 21 Luke Thomas, 12 Sam Stone, 20 James Bentley, 13 Ben Currie. (Also in squad) 17 Jordan Crowther, 18 Ewan Irwin, 19 Leon Hayes, 22 Joe Philbin, 25 Max Wood, 27 Jake Thewlis, 33 Tommy Rhodes, 34 Kelepi Tanginoa
WORKINGTON TOWN v ST HELENS (7.30pm)
Previous Challenge Cup meetings:
1980 (Round 1) St Helens 16 Workington 0
1971 (Round 1) Workington 6 St Helens 8
1955 (Quarter Final) Workington 14 St Helens 4
1952 (Round 2) Workington 15 St Helens 4
1946 (Round 2) St Helens 6 Workington 13
SQUADS
Workington: 1 Zarrin Galea, 2 Oscar Doran, 3 Rio Corkill, 5 Alex Donaghy, 6 Jake Carter, 7 Dominic Wear, 8 Ross Ainley, 10 Stevie Scholey, 11 Mason Lewthwaite, 12 Jake Bradley, 14 Callum Phillips, 15 Callum Farrer, 17 Lucas Castle, 18 Jude Lupton, 19 Spencer Fulton, 21 Evan Lawther, 22 Delaine Bedward-Gittens, 24 Grant Reid, 25 Bear Williams, 26 Tuarae Rawhiti, 27 Reuben Butterworth
St Helens: 1 Jack Welsby, 2 Kyle Feldt, 3 Harry Robertson, 5 Deon Cross, 6 Tristan Sailor, 7 Jonny Lomax, 8 Alex Walmsley, 9 Daryl Clark, 10 Matty Lees, 12 Shane Wright, 13 David Klemmer, 14 Jacob Host, 15 George Delaney, 16 Matt Whitley, 17 George Whitby, 22 Joe Shorrocks, 24 Owen Dagnall, 25 Nene Macdonald, 28 Jake Davies, 31 Jackson Hastings, Tom Humphreys
LOCK LANE v HULL KR (8.00pm)
(at Sewell Group Craven Park)
No previous Challenge Cup meetings
JEZ LITTEN needs one appearance to reach 200 for his career.
– 156 for Hull KR (2019-2025)
– 20 for Doncaster (2017-2019, loan/dual registration)
– 18 for Hull FC (2017-2019)
– 4 for England (2023, 2025)
– 1 for England Knights (2022)
SQUADS
Lock Lane: Taylor Baddeley, Thomas Boardman, Joe Burton, Kyle Cranswick, Leyton Davies, Nathan Fozzard, Daniel Holmes, Morgan Jones, Connor Jordan, Lucas Moon, Rob Morgan, Thomas Newboule, Alfie Newbould, Lewis Price, Kieran Purdy, Harry Render, Thomas Vanstan, Connor Wilson, Brandon Worsley
Hull KR: 1 Arthur Mourgue, 2 Tom Davies, 4 Oliver Gildart, 7 Tyrone May, 8 Sauaso Sue, 11 Dean Hadley, 12 James Batchelor, 13 Elliot Minchella, 14 Jack Broadbent, 16 Jai Whitbread, 17 Rhyse Martin, 18 Jack Brown, 19 Karl Lawton, 21 Noah Booth, 22 Bill Leyland, 24 Jack Charles, 25 Louix Gorman, 26 Harvey Horne, 29 Tom Whitehead, 30 Cobie Wainhouse, 31 Declan Murphy
SALFORD v HULL FC (8.00pm)
Previous Challenge Cup meetings:
2014 (Round 4) Hull FC 36 Salford 37
2009 (Round 4) Hull FC 18 Salford 22
1998 (Quarter Final) Salford 41 Hull FC 10
1982 (Round 1) Hull FC 29 Salford 15
1966 (Round 1) Hull FC 11 Salford 2
1938 (Round 1) Salford 38 Hull FC 2
1923 (Quarter Final) Salford 0 Hull FC 24
1914 (Round 1) Hull FC 8 Salford 5
1910 (Semi-Final) Hull FC 20 Salford 6
(at Belle Vue, Wakefield)
1908 (Round 2) Hull FC 15 Salford 9
1904 (Round 2) Hull FC 5 Salford 23
TOM BRISCOE needs one appearance to reach 450 for his career.
– 189 for Hull FC (2008-2013, 2024-2025)
– 34 for Leigh Leopards (2023-2024)
– 208 for Leeds Rhinos (2014-2022)
– 18 for England (2009-2013)
SQUADS
Salford: 9 Brad Dwyer, 10 Owen Haldenby, 12 Oliver Garmston, 14 Fin Yates, 15 Will Tilleke, 16 Leunbou Bardyel-Wells, 18 Rafael Van Osselaer, 20 Joe Hartley, 24 Cole Appleby, 25 Damola Ayanlaja-Lowo, 26 Reece Stanton, 27 Matty Ross, 29 Deacon Connolly, 32 Toby Hughes, 33 Ethan Newboult, 36 Sam Bowring, Jack Gatcliffe, Jacob Andrews-Smith, Lewis Pilling, Josh Cartwright, Leo Wadsworth
Hull FC: 1 Will Pryce, 2 Harvey Barron, 3 Davy Litten, 4 Zak Hardaker, 6 Jake Arthur, 7 Aidan Sezer, 9 Amir Bourouh, 10 Harvie Hill, 11 Joe Batchelor, 12 Jed Cartwright, 14 Cade Cust, 16 Sam Lisone, 18 Ligi Sao, 19 Tom Briscoe, 20 Yusuf Aydin, 21 Arthur Romano, 22 Connor Bailey, 23 Brad Fash, 25 Matty Laidlaw, 26 Hugo Salabio, 32 Lloyd Kemp, 33 Roman Dawson, 34 Joe Ward, 35 Ben Johnson, 36 Lennon Clark
SATURDAY GAMES
DONCASTER v CASTLEFORD TIGERS (2.00pm)
Previous Challenge Cup meetings:
2002 (Quarter Final) Castleford 32 Doncaster 14
1957 (Round 1) Doncaster 5 Castleford 15
1954 (Round 1, Second Leg) Doncaster 7 Castleford 2
1954 (Round 1, First Leg) Castleford 8 Doncaster 5
REECE LYNE needs one appearance to reach 300 for his career.
– 49 for Doncaster (2024-2026)
– 233 for Wakefield Trinity (2013-2023)
– 14 for Hull FC (2010-2012)
– 3 for England (2018, 2021)
SQUADS
Doncaster: 1 Tom Holmes, 3 Brad Hey, 4 Reece Lyne, 5 Luke Briscoe, 6 Cory Aston, 7 Connor Robinson, 8 Bradley Knowles, 9 Greg Burns, 12 Alex Sutcliffe, 13 Loui McConnell, 16 Pauli Pauli, 17 Muizz Mustapha, 18 Edene Gebbie, 19 Connor Jones, 20 Isaac Misky, 21 Tyla Hepi, 22 Luis Johnson, 23 James Glover, 24 Watson Boas, 25 Gadwin Springer, 27 Titus Gwaze
Tigers: 1 Blake Taaffe, 4 Darnell McIntosh, 5 Mikaele Ravalawa, 6 Daejarn Asi, 7 Tom Weaver, 8 Renouf Atoni, 9 Liam Hood, 10 George Lawler, 11 Jordan Lane, 12 Alex Mellor, 13 Joe Stimson, 14 Brock Greacen, 16 Joe Westerman, 17 Chris Atkin, 18 Fletcher Rooney, 19 Brad Singleton, 22 Jason Qareqare, 23 Krystian Mapapalangi, 24 Jenson Windley, 25 Sam Hall, 30 Jimmy Beckett
WIDNES VIKINGS v LEEDS RHINOS (3.00pm)
Previous Challenge Cup meetings:
2018 (Round 6) Widnes 20 Leeds 23
1999 (Quarter Final) Widnes 10 Leeds 46
1993 (Semi-Final) Leeds 4 Widnes 39
(at Central Park, Wigan)
1989 (Quarter Final) Leeds 4 Widnes 24
1987 (Quarter Final) Leeds 7 Widnes 14
1986 (Quarter Final, Replay) Leeds 5 Widnes 0
1986 (Quarter Final) Widnes 10 Leeds 10
1985 (Round 1) Leeds 4 Widnes 14
1984 (Semi-Final) Leeds 4 Widnes 15
(at Station Road, Swinton)
1983 (Round 1) Widnes 6 Leeds 12
1982 (Semi-Final) Leeds 8 Widnes 11
(at Station Road, Swinton)
1977 (FINAL) Leeds 16 Widnes 7
(at Wembley Stadium)
1972 (Round 1) Leeds 17 Widnes 8
1953 (Round 2) Leeds 26 Widnes 17
1946 (Round 2) Widnes 8 Leeds 2
1939 (Round 2) Leeds 6 Widnes 2
1934 (Round 1) Widnes 12 Leeds 3
1899 (Round 3) Widnes 11 Leeds 8
ADAM LAWTON needs one appearance to reach 100 for Widnes Vikings.
– First spell: 2013-2014, 15 appearances
– Debut: Castleford Tigers (a) (SL) (L28-26) (Substitute) (13 April, 2013)
– Second spell: 2021-2023, 72 appearances
– Second debut: West Wales Raiders (a) (CC) (W58-4) (Second row, 1 try) (21 March, 2021)
– Third spell: 2025-2026, 12 appearances
– Third debut: London Broncos (a) (Ch) (W12-10) (Substitute, sin binned) (31 May, 2025)
TOM GILMORE needs two points to reach 1,000 for his career.
– 570 for Widnes Vikings (2012-2019, 2023-2025)
– 404 for Batley Bulldogs (2021-2022)
– 4 for Salford Red Devils (2020, loan)
– 16 for London Broncos (2015, loan)
– 4 for North Wales Crusaders (2014, dual-registration)
(0 for Halifax, 2020)
RYAN HALL needs three tries to reach 350 for his career.
– 246 for Leeds Rhinos (2007-2018, 2025)
– 62 for Hull KR (2021-2024)
– 39 for England (2009-2018, 2022)
(0 for Sydney Roosters, 2019-2020)
(0 for Great Britain, 2019)
RYAN HALL needs four tries to reach 250 for Leeds Rhinos.
– (357 appearances, 2007-2018, 2025)
SQUADS
Vikings: 1 Matty Fleming, 2 Mike Butt, 3 Jack Owens, 5 Ryan Ince, 6 Joe Lyons, 7 Tom Gilmore, 8 Daniel Murray, 9 Jordan Johnstone, 12 Max Roberts, 14 Matty Fozard, 15 Lewis Hall, 16 Danny Langtree, 18 Morgan McWhirter, 19 Adam Lawton, 20 Jack Bibby, 21 James Chapelhow, 22 Jordan Abdull, 23 Nathan Connell, 25 Kieran Taylor, 28 Jack Houghton, 29 Jumah Sambou
Rhinos: 3 Harry Newman, 5 Ryan Hall, 6 Brodie Croft, 8 Mikolaj Oledzki, 9 Jarrod O’Connor, 10 Tom Holroyd, 11 Kallum Watkins, 15 Cooper Jenkins, 16 Ethan O’Neill, 17 Cameron Smith, 20 Presley Cassell, 22 Riley Lumb, 23 Daniel Levi, 24 Ned McCormack, 25 Ben Littlewood, George Brown, Fergie McCormack, Oscar Brown, Harley Thomas, Jacob Stead
BARROW RAIDERS v YORK KNIGHTS (6.00pm)
Previous Challenge Cup meetings:
2019 (Round 4) Barrow 16 York 32
2017 (Round 5) York 28 Barrow 50
1979 (Round 1) Barrow 10 York 7
1977 (Round 1) York 9 Barrow 15
1972 (Round 2, Replay) York 15 Barrow 3
1972 (Round 2) Barrow 9 York 9
1956 (Round 1) York 2 Barrow 26
1945 (Round 1, Second Leg) Barrow 19 York 5
1945 (Round 1, First Leg) York 12 Barrow 21
1935 (Round 2) Barrow 17 York 5
1930 (Round 1) Barrow 15 York 4
1928 (Round 1) Barrow 20 York 5
SQUADS
Raiders: 1 Luke Cresswell, 4 Curtis Teare, 5 Luke Broadbent, 6 Brad Walker, 7 Ryan Johnston, 8 Tom Walker, 9 Josh Wood, 10 Joe Bullock, 11 Ellis Robson, 12 Matthew Costello, 13 Ryan King, 15 Charlie Emslie, 16 Greg Richards, 17 Alex Bishop, 19 Seth Woodend, 20 Dan Knott, 25 Tee Ritson, 30 Jarrad Stack, 31 Stevie Watson, 32 Ellis Archer
Knights: 1 Toa Mata’afa, 2 Ben Jones-Bishop, 4 Sam Wood, 5 Scott Galeano, 6 Ata Hingano, 7 Liam Harris, 8 Jack Martin, 9 Paul McShane, 10 Paul Vaughan, 11 Josh Griffin, 12 Jesse Dee, 13 Jordan Thompson, 14 Denive Balmforth, 15 Xavier Va’a, 16 Justin Sangare, 19 Danny Richardson, 20 Oliver Field, 21 Kieran Buchanan, 25 Jack Smith, 26 Nikau Williams, 31 King Vuniyayawa
NORTH WALES CRUSADERS v LEIGH LEOPARDS (7.00pm)
No previous Challenge Cup meetings
Crusaders: 1 Lloyd Roby, 3 Jayden Hatton, 4 Jake Spedding, 5 Luke Forber, 7 Jordan Gibson, 8 Anthony Walker, 9 Josh Eaves, 10 Chris Barratt, 12 Cole Oakley, 13 Pat Moran, 14 Joe Baldwin, 16 Mark Ioane, 17 Ashton Robinson, 18 Junior Westwood, 19 Sean Costello, 22 Jake Nottingham, 23 Greg Eden, 24 Kian Fishwick, 25 Brad England, Brad Foster, Danny Addy
Leopards: 2 Keanan Brand, 3 Tesi Niu, 5 Josh Charnley, 6 Adam Cook, 7 Lachlan Lam, 9 Edwin Ipape, 10 Rob Mulhern, 11 Frankie Halton, 12 Owen Trout, 15 Jacob Alick-Wiencke, 18 Bailey Hodgson, 19 Innes Senior, 20 AJ Towse, 21 Gareth O’Brien, 22 Jack Hughes, 23 Andrew Badrock, 24 Ben McNamara, 26 Nathan Wilde, 28 Ryan Brown, 29 Will Brough
SUNDAY GAMES
BATLEY BULLDOGS v CATALANS DRAGONS (2.00pm)
Previous Challenge Cup meetings:
2016 (Round 6) Batley 4 Catalans Dragons 40
2010 (Quarter Final) Batley 12 Catalans Dragons 74
JOE BURTON needs one appearance to reach 100 for his career.
– 60 for Batley Bulldogs (2024-2026)
– 22 for Hunslet (2023)
– 16 for Bradford Bulls (2021-2022)
– 1 for Cornwall (2022, loan)
SQUADS
Bulldogs: 1 Robbie Butterworth, 2 Joe Burton, 5 Kieran Brining, 6 Ben Reynolds, 7 Josh Woods, 9 Alistair Leak, 10 Luke Cooper, 12 Lucas Walshaw, 13 Robson Stevens, 14 Ben White, 15 Nyle Flynn, 16 Michael Ward, 17 Liam Kirk, 18 Evan Hodgson, 19 Jonah Parsons, 20 Jack Hudson, 21 Luca Atkinson, 22 Jay Scriven, 24 Paul Foulstone, Akim Matvejev, Will Oakes
Dragons: 1 Charlie Staines, 2 Tom Makinson, 3 Nick Cotric, 4 Solomona Faataape, 6 Toby Sexton, 7 Lewis Dodd, 8 Tevita Satae, 9 Alrix Da Costa, 10 Julian Bousquet, 12 Ben Condon, 13 Benjamin Garcia, 14 Phoenix Laulu-Togaga’e, 15 Iszac Fa’asuamaleaui, 17 Romain Navarrete, 18 Harvey Wilson, 19 Kruise Leeming, 20 Zac Lipowicz, 21 Mathieu Laguerre, 22 Josh Simm, 28 Leo Darrelatour, 30 Alexis Lis
HALIFAX PANTHERS v GOOLE VIKINGS (3.00pm)
No previous Challenge Cup meetings
SQUADS
Panthers: 1 David Nofoaluma, 2 Ben Tibbs, 3 Tanguy Zenon, 5 Charlie Graham, 6 Jesse Soric, 7 Jack Hansen, 8 William Calcott, 9 Adam O’Brien, 10 Daniel Okoro, 11 Ben Crooks, 12 Owen McCarron, 13 Jacob Fairbank, 14 Tom Inman, 16 Ronan Dixon, 17 Myles Lawford, 18 Bailey Liu, 19 Zack McComb, 21 Ben Forster, 22 Darius Carter, 23 Leon Cowen, 24 Brad Day
Vikings: 2 Tom Halliday, 3 Cooper Howlett, 4 Keenen Tomlinson, 5 Callum Shaw, 7 Jack Miller, 8 Tyler Craig, 9 Jeylan Hodgson, 11 Brett Ferres, 12 Nick Staveley, 13 Harry Aldous, 14 Oliver Morgan, 16 Harry Medlicott, 17 Jack Coventry, 18 Connor Barley, 20 Shane Tuohey, 22 Callum Rutland, 24 Alex Holdstock, 25 Brad Bullock, 27 Leroy Ncube, 30 Liam Watts, Andre Savelio
KEIGHLEY COUGARS v MIDLANDS HURRICANES (3.00pm)
Previous Challenge Cup meeting:
2016 (Round 3) Keighley 54 Coventry Bears 28
DAN PARKER needs one appearance to reach 200 for his career.
– 136 for Keighley Cougars (2018-2026)
– 42 for Newcastle Thunder (2016-2017)
– 21 for Coventry Bears (2015)
SQUADS
Cougars: 1 Connor Sayner, 5 Dylan Proud, 6 Izaac Farrell, 7 Matty Beharrell, 8 Dan Parker, 9 Oli Burton, 10 Jack Teanby, 11 Lucas Green, 13 Aaron Brown, 14 George Flanagan, 16 Leo Aliyu, 17 Jordan Schofield, 18 Oliver Whitford, 19 David Foggin-Johnston, 20 Leo Skerrett-Evans, 21 Alfie Dean, 23 Brandon Pickersgill, 24 Ben Dean, 25 Will McCardle, 26 Nathan Rushworth, George Hill
Hurricanes: 1 Todd Horner, 2 Matty Chrimes, 3 Ryan Johnson, 4 Ross Oakes, 5 Luis Roberts, 6 Danny Craven, 7 Lewis Else, 8 Jon Luke Kirby, 9 Aiden Roden, 10 Tyler Dickinson, 11 Tom Wilkinson, 12 Oliver Roberts, 13 Mikey Wood, 14 Brandon Moore, 15 Elliot Morris, 17 Kieran Moran, 18 Owen Restall, 19 Sully Medforth, 20 Toby Warren, 21 Zach Jebson, 28 Isaac Shaw
LONDON BRONCOS v BRADFORD BULLS (3.00pm)
Previous Challenge Cup meetings:
2022 (Round 4) London Broncos 8 Bradford 34
2013 (Round 5) London Broncos 25 Bradford 16
1997 (Round 5) London Broncos 12 Bradford 34
1990 (Round 2) Fulham 2 Bradford 20
1989 (Round 1) Fulham 10 Bradford 28
1983 (Round 2) Fulham 4 Bradford 11
MARCUS STOCK needs one appearance to reach 200 for his career.
– 88 for London Broncos (2023-2026)
– 78 for York City Knights (2019-2022)
– 1 for Coventry Bears (2019, loan)
– 32 for Hemel Stags (2016, 2018)
SQUADS
Broncos: 1 Morea Morea, 2 Elliot Wallis, 3 Robert Mathias, 4 Alex Max, 5 Liam Tindall, 6 Connor O’Beirne, 7 Dean Hawkins, 8 Reagan Campbell-Gillard, 10 Emarly Bitungane, 11 Luke Smith, 12 Jack Croft, 14 Finlay Glare, 15 Sadiq Adebiyi, 16 Epel Kapinias, 17 Marcus Stock, 18 Jamie Meadows, 19 Ben Hursey-Hord, 20 Brandon Webster-Mansfield, 23 Gairo Voro, 24 Lewis Bienek, 26 Neil Tchamambe
Bulls: 1 Caleb Aekins, 2 Jayden Okunbor, 3 Esan Marsters, 4 Waqa Blake, 5 Ethan Ryan, 7 Rowan Milnes, 8 Ryan Sutton, 9 Andy Ackers, 10 Loghan Lewis, 11 Dan Russell, 12 Zac Fulton, 13 Joe Mellor, 14 Mitch Souter, 15 Eribe Doro, 16 Ebon Scurr, 17 Ed Chamberlain, 18 Joe Keyes, 21 Sam Hallas, 22 Luke Hooley, 25 Eliot Peposhi, Leon Ruan
OLDHAM v DEWSBURY RAMS (3.00pm)
(at Bower Fold)
Previous Challenge Cup meetings:
2008 (Round 5) Dewsbury 12 Oldham 58
1999 (Round 4) Oldham 18 Dewsbury 10
1989 (Round 1) Dewsbury 9 Oldham 40
1980 (Round 1) Dewsbury 2 Oldham 24
1977 (Round 1) Oldham 8 Dewsbury 15
1956 (Round 1) Oldham 31 Dewsbury 2
1943 (Semi-Final, Second Leg) Dewsbury 43 Oldham 5
1943 (Semi-Final, First Leg) Oldham 3 Dewsbury 25
1941 (Round 1) Oldham 9 Dewsbury 13
1934 (Round 1) Oldham 19 Dewsbury 2
1924 (Round 2) Oldham 18 Dewsbury 0
1913 (Round 2) Dewsbury 10 Oldham 2
1912 (FINAL) Dewsbury 8 Oldham 5
(at Headingley, Leeds)
1908 (Round 1) Dewsbury 2 Oldham 13
SQUADS
Oldham: 1 Jack Walker, 2 Kieran Dixon, 4 Ben Davies, 5 Jake Bibby, 6 Morgan Smith, 7 Riley Dean, 8 Jack Ormondroyd, 9 Matty Wildie, 10 Owen Farnworth, 11 Matty Ashurst, 13 Adam Milner, 14 Cole Geyer, 15 Ted Chapelhow, 16 Ewan Moore, 17 Emmanuel Waine, 18 Jaron Purcell, 19 Harvey Makin, 21 Tom Nisbet, 23 Josh Drinkwater, 24 Marcus Geener, 25 Sam Littler
Rams: To be confirmed
ROCHDALE HORNETS v WIGAN WARRIORS
Previous Challenge Cup meetings:
1991 (Round 2) Rochdale 4 Wigan 72
1974 (Round 2) Rochdale 8 Wigan 25
1958 (Semi-Final) Rochdale 3 Wigan 5
(at Station Road, Swinton)
1953 (Round 1, Second Leg) Rochdale 15 Wigan 24
1953 (Round 1, First Leg) Wigan 27 Rochdale 7
1951 (Round 1, Second Leg) Wigan 18 Rochdale 5
1951 (Round 1, First Leg) Rochdale 0 Wigan 32
1948 (Semi-Final) Rochdale 0 Wigan 11
(at Station Road, Swinton)
1913 (Round 2) Rochdale 0 Wigan 16
1908 (Round 1) Wigan 20 Rochdale 3
BEVAN FRENCH needs one try to reach 150 for his career.
– 114 for Wigan Warriors (2019-2025)
– 35 for Parramatta Eels (2016-2018)
LIAM FARRELL needs two tries to reach 150 for Wigan Warriors.
– (409 appearances, 2010-2025)
SQUADS
Hornets: 1 Max Flanagan, 2 Dan Nixon, 3 Tom Ashton, 4 Junior Sa’u, 5 Ben Will, 6 Jamie Dallimore, 7 Jordan Paga, 8 Jaden Dayes, 9 Ross Whitmore, 10 Lewis Hatton, 11 Matt Unsworth, 12 Ethan Wood, 13 Jordan Syme, 14 Morgan Punchard, 16 Jordan Andrade, 17 Dylan Kelly-Duffy, 18 Danny Lynch, 19 Luke Waterworth, 20 Joe Hickey, 21 TJ Boyd, 22 Jack Holmes, 23 Jamie Pye, 24 Ben Metcalfe
Warriors: 1 Jai Field, 2 Zach Eckersley, 3 Adam Keighran, 4 Jacob Wardle, 5 Liam Marshall, 6 Bevan French, 8 Ethan Havard, 9 Brad O’Neill, 10 Luke Thompson, 11 Junior Nsemba, 12 Liam Farrell, 13 Kaide Ellis, 14 Sam Walters, 15 Patrick Mago, 17 Oliver Partington, 19 Jack Farrimond, 20 Sam Eseh, 22 Tom Forber, 23 Kian McDermott, 25 Taylor Kerr, 32 Dayon Sambou
SWINTON LIONS v WAKEFIELD TRINITY
Previous Challenge Cup meetings:
1997 (Round 4) Wakefield 9 Swinton 4
1990 (Round 1, Replay) Wakefield 32 Swinton 4
1990 (Round 1) Swinton 10 Wakefield 10
1959 (Round 1) Wakefield 18 Swinton 2
1938 (Round 2) Swinton 10 Wakefield 5
1936 (Round 1) Swinton 2 Wakefield 9
1932 (Semi-Final) Swinton 7 Wakefield 4
(at Athletic Grounds, Rochdale)
1930 (Round 1, Replay) Wakefield 2 Swinton 7
1930 (Round 1) Swinton 5 Wakefield 5
1914 (Round 1) Wakefield 2 Swinton 0
1911 (Round 1) Wakefield 15 Swinton 0
MATTY STORTON needs one appearance to reach 150 for his career.
– 15 for Wakefield Trinity (2025)
– 105 for Hull KR (2020-2024)
– 29 for Bradford Bulls (2017-2019)
TOM JOHNSTONE needs four tries to reach 150 for his career.
– 101 for Wakefield Trinity (2015-2022, 2025)
– 37 for Catalans Dragons (2023-2024)
– 1 for Featherstone Rovers (2015, loan)
– 7 for England (2018, 2023-2025)
SQUADS
Lions: 1 Louie Roberts, 2 Connor Parkinson, 3 Ellis Anderson, 4 Aaron Lynch, 6 Reece Briers, 7 Jack Stevens, 9 George Roby, 11 Gavin Rodden, 12 Aaron Willis, 13 Kenny Baker, 14 Johnny Openshaw, 15 Jamie Reddecliff, 17 Trent Kelly-Duffy, 18 Bobby Shingler, 20 Adam Jones, 21 Tom Ratchford, 23 Deane Meadows, 24 Ethan Fitzgerald, 26 Charlie McCurrie, 27 Lucas Coan, 28 Jimmy Shields
Trinity: 1 Max Jowitt, 3 Cameron Scott, 4 Corey Hall, 6 Jake Trueman, 7 Mason Lino, 9 Tyson Smoothy, 11 Seth Nikotemo, 12 Matthew Storton, 14 Jay Pitts, 15 Caleb Hamlin-Uele, 16 Caius Faatili, 17 Harvey Smith, 18 Isaiah Vagana, 20 Jack Sinfield, 21 Jayden Myers, 23 Josh Rourke, 24 Tray Lolesio, 25 Jordan Williams, 28 Noah High, 32 Will Tate, Charlie Abraham