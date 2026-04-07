Challenge Cup Quarter-Final referee appointments confirmed

THE Challenge Cup Quarter-Final is upon us this weekend and what a weekend of rugby league it promises to be.
The action begins on Friday night when St Helens host Catalans Dragons before York take on Hull KR on Saturday afternoon and Leigh Leopards travel to Warrington Wolves.
Then, on Sunday, Wakefield Trinity do battle against Wigan Warriors. But, who will officiate all four fixtures?
St Helens v Catalans Dragons
10th April, KO: 20:00
M Com: A. Brown
Referee: A. Moore
Reserve Referee: T. Jones
Touch Judge 1: J. Roberts
Touch Judge 2: M. Craven
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: A. Mills
Hull KR v York RLFC
11th April, KO: 13:30
M Com: T. Randerson
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: J. Vella
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: R. Cox
Video Referee: L. Moore
Time Keeper: M. Hebblethwaite
Warrington Wolves v Leigh Leopards
11th April, KO: 17:30
M Com: P. Smith
Referee: J. Smith
Reserve Referee: A. Moore
Touch Judge 1: G. Jones
Touch Judge 2: M. Lynn
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: P. Taberner
Wakefield Trinity v Wigan Warriors
12th April, KO: 13:00
M Com: M. Hebblethwaite
Referee: L. Moore
Reserve Referee: J. Vella
Touch Judge 1: M. Griffiths
Touch Judge 2: R. Thompson
Video Referee: J. Smith
Time Keeper: M. Hawkes