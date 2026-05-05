Challenge Cup semi-final refereeing appointments confirmed

THE Challenge Cup semi-finals are upon us this weekend, and what a weekend it promises to be!
St Helens and Wigan Warriors do battle on Saturday afternoon with a 2.30pm kick-off, with Jack Smith taking control and Tom Grant in the video referee box.
On Sunday, attention turns to Doncaster where Warrington Wolves go up against Hull KR with a 4pm kick-off.
Liam Moore will be the man in the middle on that occasion, with Chris Kendall video refereeing.
St Helens v Wigan Warriors
09th May, KO: 14:30
M Com: P. Taberner
Referee: J. Smith
Reserve Referee: J. Vella
Touch Judge 1: R. Thompson
Touch Judge 2: M. Griffiths
Video Referee: T. Grant
Reserve Touch Judge: R. Cox
Time Keeper: N. Hope
Warrington Wolves v Hull KR
10th May, KO: 16:00
M Com: S. Williams
Referee: L. Moore
Reserve Referee: A. Moore
Touch Judge 1: M. Craven
Touch Judge 2: M. Lynn
Video Referee: C. Kendall
Reserve Touch Judge: D. Bowmer
Time Keeper: M. Hebblethwaite