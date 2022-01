Every Super League player who will be a free agent after 2022

The new year is upon us and it is not too long before Super League gets back underway for another season.

New signings are yet to make their debuts and the end of the year may seem a long way away, but focus will quickly turn to squads for the following campaign.

With clubs able to speak to out-of-contract players from the beginning of May, key retention business will need to be done swiftly in the coming months as thoughts turn to who will be available on the market.

Here are the more than 150 Super League stars who are currently set to be out of contact at the end of the 2022 season…

Cheyse Blair (Castleford Tigers)

James Clare (Castleford Tigers)

Greg Eden (Castleford Tigers)

Sosaia Feki (Castleford Tigers)

Mahe Fonua (Castleford Tigers)

George Griffin (Castleford Tigers)

Sam Hall (Castleford Tigers)

Brad Martin (Castleford Tigers)

Derrell Olpherts (Castleford Tigers)

Lewis Peachey (Castleford Tigers)

Danny Richardson (Castleford Tigers)

Cain Robb (Castleford Tigers)

Jake Trueman (Castleford Tigers)

Joe Chan (Catalans Dragons)

Mathieu Cozza (Catalans Dragons)

Alrix Da Costa (Catalans Dragons)

Gil Dudson (Catalans Dragons)

Benjamin Jullien (Catalans Dragons)

Sam Kasiano (Catalans Dragons)

Matthieu Laguerre (Catalans Dragons)

Samisoni Langi (Catalans Dragons)

Corentin Le Cam (Catalans Dragons)

Michael McIlorum (Catalans Dragons)

Mike McMeeken (Catalans Dragons)

Arthur Romano (Catalans Dragons)

Paul Seguier (Catalans Dragons)

Sam Tomkins (Catalans Dragons)

Tyrone May (Catalans Dragons)

Dean Whare (Catalans Dragons)

Matt Whitley (Catalans Dragons)

Fouad Yaha (Catalans Dragons)

Olly Ashall-Bott (Huddersfield Giants)

Jack Ashworth (Huddersfield Giants)

Chester Butler (Huddersfield Giants)

Jack Cogger (Huddersfield Giants)

Leroy Cudjoe (Huddersfield Giants)

Kenny Edwards (Huddersfield Giants)

Ashton Golding (Huddersfield Giants)

Joe Greenwood (Huddersfield Giants)

Sam Hewitt (Huddersfield Giants)

Jon Luke Kirby (Huddersfield Giants)

Nathan Mason (Huddersfield Giants)

Chris McQueen (Huddersfield Giants)

Adam O’Brien (Huddersfield Giants)

George Roby (Huddersfield Giants)

Oliver Russell (Huddersfield Giants)

Innes Senior (Huddersfield Giants)

Louis Senior (Huddersfield Giants)

Josh Bowden (Hull FC)

Luke Gale (Hull FC)

Danny Houghton (Hull FC)

Jordan Johnstone (Hull FC)

Jordan Lane (Hull FC)

Joe Lovodua (Hull FC)

Manu Ma’u (Hull FC)

Josh Reynolds (Hull FC)

Cameron Scott (Hull FC)

Jamie Shaul (Hull FC)

Mitieli Vulikijapani (Hull FC)

Connor Wynne (Hull FC)

Ben Crooks (Hull Kingston Rovers)

Dean Hadley (Hull Kingston Rovers)

Jimmy Keinhorst (Hull Kingston Rovers)

Shaun Kenny-Dowall (Hull Kingston Rovers)

Kane Linnett (Hull Kingston Rovers)

Will Maher (Hull Kingston Rovers)

Elliot Minchella (Hull Kingston Rovers)

Matt Parcell (Hull Kingston Rovers)

Greg Richards (Hull Kingston Rovers)

Korbin Sims (Hull Kingston Rovers)

Brad Takairangi (Hull Kingston Rovers)

Will Tate (Hull Kingston Rovers)

Albert Vete (Hull Kingston Rovers)

Tom Whur (Hull Kingston Rovers)

Sam Wood (Hull Kingston Rovers)

Blake Austin (Leeds Rhinos)

Tom Briscoe (Leeds Rhinos)

Jack Broadbent (Leeds Rhinos)

Brad Dwyer (Leeds Rhinos)

Rhyse Martin (Leeds Rhinos)

Alex Mellor (Leeds Rhinos)

Bodene Thompson (Leeds Rhinos)

Andy Ackers (Salford Red Devils)

Joe Burgess (Salford Red Devils)

Greg Burke (Salford Red Devils)

Deon Cross (Salford Red Devils)

Tim Lafai (Salford Red Devils)

Harvey Livett (Salford Red Devils)

Sam Luckley (Salford Red Devils)

Elijah Taylor (Salford Red Devils)

Kyle Amor (St Helens)

Matty Foster (St Helens)

Regan Grace (St Helens)

Konrad Hurrell (St Helens)

Matty Lees (St Helens)

Sione Mata’utia (St Helens)

Louie McCarthy-Scarsbrook (St Helens)

Dan Norman (St Helens)

Agnatius Paasi (St Helens)

James Roby (St Helens)

Sam Royle (St Helens)

Josh Simm (St Helens)

Aaron Smith (St Helens)

Guy Armitage (Toulouse Olympique)

Ilias Bergal (Toulouse Olympique)

Joe Bretherton (Toulouse Olympique)

Andrew Dixon (Toulouse Olympique)

Johnathan Ford (Toulouse Olympique)

Mitch Garbutt (Toulouse Olympique)

Harrison Hansen (Toulouse Olympique)

Mark Kheirallah (Toulouse Olympique)

Paul Marcon (Toulouse Olympique)

Anthony Marion (Toulouse Olympique)

Joseph Paulo (Toulouse Olympique)

Eloi Pelissier (Toulouse Olympique)

Dominique Peyroux (Toulouse Olympique)

Hugo Pezet (Toulouse Olympique)

Justin Sangare (Toulouse Olympique)

Junior Vaivai (Toulouse Olympique)

Lloyd White (Toulouse Olympique)

Sadiq Adebiyi (Wakefield Trinity)

Tinirau Arona (Wakefield Trinity)

Yusuf Aydin (Wakefield Trinity)

James Batchelor (Wakefield Trinity)

Jack Croft (Wakefield Trinity)

David Fifita (Wakefield Trinity)

Tom Johnstone (Wakefield Trinity)

Liam Kay (Wakefield Trinity)

Jacob Miller (Wakefield Trinity)

Jay Pitts (Wakefield Trinity)

Bill Tupou (Wakefield Trinity)

Brad Walker (Wakefield Trinity)

Jai Whitbread (Wakefield Trinity)

Rob Butler (Warrington Wolves)

Josh Charnley (Warrington Wolves)

Jason Clark (Warrington Wolves)

Mike Cooper (Warrington Wolves)

Matt Davis (Warrington Wolves)

Riley Dean (Warrington Wolves)

Eribe Doro (Warrington Wolves)

Jacob Gannon (Warrington Wolves)

Jack Hughes (Warrington Wolves)

Billy Magoulias (Warrington Wolves)

Greg Minikin (Warrington Wolves)

Robbie Mulhern (Warrington Wolves)

Stefan Ratchford (Warrington Wolves)

Ellis Robson (Warrington Wolves)

Danny Walker (Warrington Wolves)

Gareth Widdop (Warrington Wolves)

Jake Bibby (Wigan Warriors)

Liam Farrell (Wigan Warriors)

Jai Field (Wigan Warriors)

Bevan French (Wigan Warriors)

Zak Hardaker (Wigan Warriors)

Ethan Havard (Wigan Warriors)

Thomas Leuluai (Wigan Warriors)

Sam Powell (Wigan Warriors)