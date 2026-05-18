The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 1,948 metres
2. Charlie Staines – Catalans Dragons – 1,930 metres
3. Tristan Sailor – St Helens – 1,929 metres
4. Tom Davies – Hull KR – 1,642 metres
5. David Nofoaluma – York Knights – 1,525 metres
Offloads
1. Tristan Sailor – St Helens – 24 offloads
2. Patrick Mago – Wigan Warriors – 21 offloads
3. David Nofoaluma – York Knights – 21 offloads
4. Taane Milne – Huddersfield Giants – 20 offloads
5. Toby King – Warrington Wolves – 19 offloads
Try assists
1. Jackson Hastings – St Helens – 16 try assists
2. Tyrone May – Hull KR – 15 try assists
3. Jake Trueman – Wakefield Trinity – 13 try assists
4. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 10 try assists
5. Jake Connor – Leeds Rhinos – 10 try assists
Most errors
1. Joe Burgess – Hull KR – 21 errors
2. Tristan Sailor – St Helens – 20 errors
3. Ethan Ryan – Bradford Bulls – 19 errors
4. Lewis Martin – Hull FC – 18 errors
5. Zach Eckersley – Wigan Warriors – 18 errors
Most missed tackles
1. Jack Farrimond – Wigan Warriors – 57 missed tackles
2. Mikey Lewis – Hull KR – 55 missed tackles
3. Tom Weaver – Castleford Tigers – 53 missed tackles
4. Peta Hiku – Hull KR – 52 missed tackles
5. Adam Keighran – Wigan Warriors – 47 missed tackles