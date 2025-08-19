The top metre makers, offloaders, try assists, most errors and players with most missed tackles in Super League

Top metre makers
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 3,406 metres made
2. Liam Marshall – Wigan Warriors – 3,092 metres made
3. Tom Davies – Hull KR – 3,049 metres made
4. Tristan Sailor – St Helens – 2,989 metres made
5. Bailey Hodgson – Leigh Leopards – 2,905 metres made
Offloads
1. Taane Milne – Huddersfield Giants – 45 offloads
2. Paul Vaughan – Warrington Wolves – 39 offloads
2. Herman Ese’ese – Hull FC – 39 offloads
4. Tevita Pangai Junior – Catalans Dragons – 37 offloads
5. Harry Newman – Leeds Rhinos – 36 offloads
Try assists
1. Lachlan Lam – Leigh Leopards – 30 try assists
2. Mikey Lewis – Hull KR – 26 try assists
2. Jake Connor – Leeds Rhinos – 26 try assists
4. Tristan Sailor – St Helens – 24 try assists
5. Mason Lino – Wakefield Trinity – 20 try assists
Most errors
1. Tom Johnstone – Wakefield Trinity – 27 errors
1. Tom Davies – Hull KR – 27 errors
2. Jordan Rapana – Hull FC – 26 errors
2. Davy Litten – Hull FC – 26 errors
3. Matt Dufty – Warrington Wolves – 25 errors
3. Mark Percival – St Helens – 25 errors
Most missed tackles
1. Edwin Ipape – Leigh Leopards – 91 missed tackles
2. Luke Keary – Catalans Dragons – 82 missed tackles
3. Gareth O’Brien – Leigh Leopards – 80 missed tackles
4. Oliver Partington – Catalans Dragons – 76 missed tackles
5. Joe Shorrocks – Salford Red Devils – 75 missed tackles