York Knights v Warrington Wolves preview and 21-man squads

PAUL VAUGHAN is set to face his former side for the first time as York Knights host Warrington Wolves on Friday night.
Kieran Buchanan returns for York in place of Myles Harrison in the only change for Mark Applegarth’s side from the one that beat Hull FC 17-16 last weekend.
Warrington remain unchanged from the side that overcame Wakefield Trinity at the Halliwell Jones Stadium.
It means Matty Ashton has to wait a little longer to make his long-awaited comeback from a serious knee injury.
SQUADS
Knights: 1 Toa Mata’afa, 2 Ben Jones-Bishop, 4 Sam Wood, 5 Scott Galeano, 6 Ata Hingano, 7 Liam Harris, 8 Jack Martin, 9 Paul McShane, 10 Paul Vaughan, 11 Josh Griffin, 12 Jesse Dee, 13 Jordan Thompson, 14 Denive Balmforth, 15 Xavier Va’a, 16 Justin Sangare, 19 Danny Richardson, 20 Oli Field, 21 Kieran Buchanan, 26 Nikau Williams, 31 King Vuniyayawa, 46 David Nofoaluma
Wolves: 1 Cai Taylor-Wray, 2 Josh Thewlis, 3 Toby King, 4 Albert Hopoate, 6 George Williams, 7 Marc Sneyd, 8 Luke Yates, 9 Danny Walker, 10 James Harrison, 12 Sam Stone, 13 Ben Currie, 14 Sam Powell, 15 Toafofoa Sipley, 16 Liam Byrne, 17 Jordy Crowther, 18 Ewan Irwin, 22 Joe Philbin, 26 Josh Smith, 27 Jake Thewlis, 32 Ewan Smith, 34 Kelepi Tanginoa
Referee: Liam Moore
STATS
Last ten meetings:
Warrington 56, York 10 (CCR4, 4/4/09)
Warrington 84, York 1 (CCR5, 27/2/00)
(at Wilderspool)
Ryedale-York 1, Warrington 8 (CCR1, 17/2/91)
(at Huntington Stadium)
York 6, Warrington 34 (SLC, 16/4/86)
(at Wigginton Road)
Warrington 14, York 12 (SLC, 20/10/85)
(at Wilderspool)
Warrington 18, York 9 (SLC, 7/2/82)
(at Wilderspool)
York 14, Warrington 13 (SLC, 22/11/81)
(at Wigginton Road)
York 12, Warrington 20 (Championship, 13/4/80)
(at Wigginton Road)
Warrington 20, York 15 (JPT-R2, 30/9/79)
(at Wilderspool)
Warrington 29, York 9 (Championship, 9/9/79)
(at Wilderspool)
No previous Super League meetings
BEN CURRIE needs one try to reach 100 for Warrington Wolves.
(316 appearances, 2012-2026)