All 89 Super League players with disciplinary points so far in 2026

Bradford Bulls – 6
Eliot Peposhi – 23
Loghan Lewis – 17.25
Ryan Sutton – 4
Luke Hooley – 1.75
Leon Ruan – 1
Phoenix Steinwede – 1
Castleford Tigers – 6
Daejarn Asi – 3.25
George Hirst – 3
Semi Valemei – 3
Jordan Lane – 1.5
Liam Hood – 1
Joe Stimson – 1
Catalans Dragons – 8
Ben Garcia – 9.5
Nick Cotric – 6
Chris Satae – 2.25
Kruise Leeming – 1.75
Romain Navarrete – 1.75
Josh Allen – 1.25
Lewis Dodd – 1
Phoenix Laulu-Togaga’e – 1
Huddersfield Giants – 6
Sam Hewitt – 7
Alex Chippendale – 5
Asher O’Donnell – 3
Chris Patolo – 3
Jack Billington – 1.75
Oliver Russell – 1
Hull FC – 3
Ligi Sao – 15
Cade Cust – 6
Lewis Martin – 1
Hull KR – 10
Karl Lawton – 23
Mikey Lewis – 5
Elliot Minchella – 4
Dean Hadley – 2.5
Peta Hiku – 1.75
Sauaso Sue – 1.75
Sam Luckley – 1.5
Tom Amone – 1
Jai Whitbread – 1
Tom Whitehead – 1
Leeds Rhinos – 7
Kallum Watkins – 3.25
Jack Bird – 3
Lachie Miller – 3
Maika Sivo – 1.5
Danny Levi – 1
Jeremiah Mata’utia – 1
Jarrod O’Connor – 1
Leigh Leopards – 5
Joe Ofahengaue – 5.75
Owen Trout – 4.5
Matt Davis – 3
Louis Brogan – 1
Jack Hughes – 1
St Helens – 7
Kyle Feldt – 21
Joe Shorrocks – 13.5
Jackson Hastings – 5
David Klemmer – 4.25
Shane Wright – 3.75
Mark Percival – 3
Noah Stephens – 1
Toulouse Olympique – 6
Joe Cator – 15
Rob Butler – 5
Anthony Marion – 3
Cesar Rouge – 3
Lambert Belmas – 1.25
Romeo Tropis – 1.25
Wakefield Trinity – 6
Jazz Tevaga – 13.25
Jay Pitts – 3.25
Ky Rodwell – 3
Seth Nikotemo – 1.25
Tyson Smoothy – 1.25
Caleb Hamlin-Uele – 1
Warrington Wolves – 3
Liam Byrne – 3
Ben Currie – 3
Ewan Smith – 3
Wigan Warriors – 10
Harry Smith – 18
Sam Walters – 18
Ethan Havard – 5.25
Brad O’Neill – 4.25
Adam Keighran – 3.5
Patrick Mago – 3
Junior Nsemba – 3
Luke Thompson – 2.75
Oliver Partington – 2
Liam Marshall – 1.25
York Knights – 6
Josh Griffin – 3.75
Jack Martin – 3
Xavier Va’a – 3
Jesse Dee – 1.75
Paul Vaughan – 1.75
Sam Cook – 1