Catalans Dragons v St Helens preview and 21-man squads

NEW signing Matty Russell could make his Catalans Dragons debut after being included in Joel Tomkins’ 21-man squad to take on St Helens this weekend.

Benjamin Garcia is also back in the squad after being suspended against Bradford Bulls.

Jonny Lomax is out for Saints after dislocating his wrist in last week’s win over Leigh Leopards, but Noah Stephens has been called into the squad for the first time in 2026.

SQUADS

Dragons: 1 Charlie Staines, 2 Tommy Makinson, 3 Nick Cotric, 4 Solomona Faataape, 6 Toby Sexton, 7 Lewis Dodd, 9 Alrix Da Costa 12 Ben Condon, 13 Benjamin Garcia, 14 Phoenix Laulu-Togaga’e, 15 Iszac Fa’asuamaleaui, 16 Josh Allen, 17 Romain Navarrete, 18 Harvey Wilson, 19 Kruise Leeming, 20 Zac Lipowicz, 21 Matthieu Laguerre, 22 Josh Simm, 23 Matty Russell, 30 Alexis Lis, 31 Tiaki Chan

Saints: 2 Kyle Feldt, 3 Harry Robertson, 5 Deon Cross, 6 Tristan Sailor, 8 Alex Walmsley, 9 Daryl Clark, 11 Curtis Sironen, 12 Shane Wright, 13 David Klemmer, 14 Jacob Host, 15 George Delaney, 16 Matt Whitley, 17 George Whitby, 20 Lewis Murphy, 21 Noah Stephens, 22 Joe Shorrocks, 23 Jake Burns, 24 Owen Dagnall, 25 Nene Macdonald, 28 Jake Davies, 31 Jackson Hastings

Referee: Aaron Moore

STATS

Last ten meetings:

St Helens 40, Catalans Dragons 0 (SLR11, 15/5/25)

Catalans Dragons 13, St Helens 14 (SLR6, 29/3/25)

St Helens 24, Catalans Dragons 12 (SLR13, 31/5/24)

Catalans Dragons 14, St Helens 8 (SLR7, 6/4/24)

Catalans Dragons 12, St Helens 6 (SLSF, 6/10/23)

St Helens 12, Catalans Dragons 14 (SLR19, 13/7/23)

Catalans Dragons 24, St Helens 12 (SLR11, 5/5/23)

Catalans Dragons 20, St Helens 18 (SLR17, 2/7/22)

Catalans Dragons 20, St Helens 36 (CCQF, 9/4/22)

St Helens 28, Catalans Dragons 8 (SLR1, 10/2/22)

Super League summary

Catalans Dragons won 20 (includes win in 2023 play-offs)

St Helens won 28 (includes win in 2021 Grand Final & 2014 and 2020 play-offs)

Catalans Dragons highest score: 42-0 (H, 2014) (also widest margin)

St Helens highest score: 53-10 (H, 2007) (Widest margin: 48-2, H, 2020 SF)

DARYL CLARK needs one appearance to reach 350 (Super League).

– 50 for St Helens (2024-2026)

– 214 for Warrington Wolves (2015-2023)

– 85 for Castleford Tigers (2011-2014)

(including play-offs & Super League Super 8s)