Warrington Wolves v Wakefield Trinity preview and 21-man squads

DARYL POWELL has made three changes for Wakefield Trinity’s trip to Warrington Wolves, with Caius Faatili, Jayden Myers and Jordan Williams being named in the 21-man squad.
Mason Lino, Lachlan Walmsley and Tray Lolesio have all dropped out, with Lino picking up a hamstring injury in the build-up to the win over Huddersfield Giants last weekend.
The only change for Warrington is Ewan Smith in for Luke Thomas.
SQUADS
Wolves: 1 Cai Taylor-Wray, 2 Josh Thewlis, 3 Toby King, 4 Albert Hopoate, 6 George Williams, 7 Marc Sneyd, 8 Luke Yates, 9 Danny Walker, 10 James Harrison, 12 Sam Stone, 13 Ben Currie, 14 Sam Powell, 15 Toafofoa Sipley, 16 Liam Byrne, 17 Jordy Crowther, 18 Ewan Irwin, 22 Joe Philbin, 26 Josh Smith, 27 Jake Thewlis, 32 Ewan Smith, 34 Kelepi Tanginoa
Trinity: 1 Max Jowitt, 2 Oliver Pratt, 3 Cameron Scott, 4 Corey Hall, 6 Jake Trueman, 8 Mike McMeeken, 9 Tyson Smoothy, 10 Ky Rodwell, 11 Seth Nikotemo, 12 Matty Storton, 13 Jazz Tevaga, 14 Jay Pitts, 15 Caleb Hamlin-Uele, 16 Caius Faatili, 17 Harvey Smith, 18 Isaiah Vagana, 20 Jack Sinfield, 21 Jayden Myers, 23 Josh Rourke, 25 Jordan Williams, 32 Will Tate
Referee: Liam Rush
STATS
Last ten meetings:
Wakefield 40, Warrington 10 (SLR11, 18/5/25)
Warrington 16, Wakefield 30 (SLR4, 9/3/25)
Wakefield 42, Warrington 6 (SLR20, 30/7/23)
Warrington 32, Wakefield 18 (SLR11, 5/5/23)
Wakefield 30, Warrington 24 (SLR15, 12/6/22)
Warrington 12, Wakefield 16 (CCR6, 27/3/22)
Warrington 22, Wakefield 38 (SLR6, 19/3/22)
Wakefield 28, Warrington 22 (SLR19, 15/8/21)
Warrington 38, Wakefield 18 (SLR9, 11/6/21)
Warrington 36, Wakefield 0 (SLR10, 30/8/20)
Super League summary
Warrington won 35
Wakefield won 23
Warrington highest score: 80-0 (H, 2015) (also widest margin)
Wakefield highest score: 50-10 (H, 2002) (also widest margin)
BEN CURRIE needs one try to reach 100 for Warrington Wolves.
- (315 appearances, 2012-2026)
MAX JOWITT needs eight points to reach 1,000 for his career.
– 970 for Wakefield Trinity (2014-2026)
- 8 for Newcastle Thunder (2019, loan)
- 14 for Oxford (2017, loan)
(0 for Dewsbury Rams, 2017, dual-registration)