Championship ins and outs: Every transfer for 2026 season

A full list of every confirmed Championship transfer for the 2026 season, with each club’s signings and departures updated as they happen.
Barrow Raiders
Ins: Tee Ritson (St Helens)
Outs: Ryan Shaw (retired), Delaine Gittens-Bedward, James Greenwood, Aaron Smith, Tom Wilkinson (all released), Aiden Doolan (Castleford)
Batley Bulldogs
Ins: Wesley Bruines (unattached), Ben Reynolds, Robson Stevens (both Featherstone), Evan Hodgson (Sheffield), Jay Scriven (Southern Suburbs), Liam Kirk (Midlands), Kieran Brining (East Leeds)
Outs: Luke Blake, James Brown, Elliot Kear (all retired), Alfie Dean (Keighley), Brandon Moore (Midlands)
Dewsbury Rams
Ins: Luke Nelmes (Rochdale), Jacob Parkinson (Hull KR), George Rayner (Bradford), Valu Tanē Bentley (Leigh), Tom Delaney (Wakefield), Dave Benson (Kippax)
Outs: Matt Garside (retired), Keenen Tomlinson (Goole), Jackson Walker (released)
Doncaster
Ins: Muizz Mustapha (Castleford), Cory Aston (Sheffield), Connor Jones (Featherstone), Tom Holmes (Bradford), James Glover, Gadwin Springer (both Featherstone)
Outs: Ben Johnston, Jason Tali (both retired), Craig Hall, Josh Bowden, Ilikaya Mafi, Andrew Gill (all released)
Featherstone Rovers
Ins: None
Outs: Jordan Williams (Wakefield), Ben Reynolds (Batley), Connor Jones (Doncaster), Robson Stevens (Batley), Connor Wynne (Bradford), James Glover, Gadwin Springer (both Doncaster), Caleb Atkins (Bradford)
Goole Vikings
Ins: Jack Miller (Rochdale), Shane Tunney (Leeds), Keenen Tomlinson (Dewsbury), Brad Bullock (Castleford), Cooper Howlett (Workington), Nick Staveley (Sheffield), Harry Medlicott (Souths Logan), Leroy Ncube (Castleford), Baily Tait (Bradford)
Outs: Jamie Shaul, Andy Ellis (both retired), Ryan Wright (released), Reece Dean, Thomas Minns (both Hull RU), Mike Ogunwole (Rotherham RU), Joe Phillips (Hull FC)
Halifax Panthers
Ins: Bayley Liu (Bradford), Alfie Johnson (Warrington), Ben Forster (Oldham), Darius Carter (Huddersfield), Dan Okoro (Warrington), Tanguy Zenon (Catalans)
Outs: James Saltonstall (retired), Owen Restall (Midlands), Maxime Jobe, James Woodburn-Hall, Adam Tangata (all released), Brandon Douglas (Bradford)
Hunslet
Ins: Mo Agoro (Oldham), Emmerson Whittel (Rochdale), Eddie Battle (Sheffield), Dan Abram (Swinton), Darcy Simpson, Elijah Simpson (both Rochdale), Lewis Hagan (Bradford), Bailey Aldridge (Oldham), Zach McSwiney (Leeds), Myles Harrop (Rochdale), Jack Ward (unattached)
Outs: Jordan Syme (Rochdale), Ethan Wood (Rochdale)
Keighley Cougars
Ins: Dylan Proud (Leeds), Max Clarke (Workington), Leo Skerrett-Evans (Castleford), Alfie Dean (Batley), Waldimar Matahwa (Bradford), David Foggin-Johnston (unattached)
Outs: Adam Ryder (retired), Junior Sa’u (Rochdale), Lewis Hatton (Rochdale), Harry Bowes (Sheffield), Andy Gabriel, Max Lambourne (both released), Bobby Hartley (London)
London Broncos
Ins: Reagan Campbell-Gillard (Gold Coast), Siliva Havili (South Sydney), Dean Hawkins (Parramatta), Sam Davis (Salford), Jake Ramsden (Warrington), Bobby Hartley (Keighley), Finley Glare, Morea Morea (both PNG Hunters), Elliot Wallis (Huddersfield)
Outs: Ethan Natoli (Pia), Chris Hellec (Limoux), Luke Polselli (Toulouse)
Midlands Hurricanes
Ins: Lewis Else (Rochdale), Danny Craven (Sheffield), Cian Tyrer (Oldham), Oliver Roberts (Sheffield), Zach Jebson (Hull FC), Owen Restall (Halifax), Tyler Dickinson (Sheffield), Brandon Moore (Batley)
Outs: Aaron Willis (Swinton), Ellis Hobson, Jake Sweeting, Matty Hanley, Brad Billsborough, Courage Mkuhlani (all released), Marcus Green (Sheffield), Liam Kirk (Batley)
Newcastle Thunder
Ins: None
Outs: Alex Donaghy (Workington)
North Wales Crusaders
Ins: Jayden Hatton (Swinton), Will Tilleke (unattached), Luke Forber (Rochdale), Dec Patton, Gavin Bennion (both Widnes), Charlie Glover (Salford), Pat Moran (Oldham), Ashton Robinson (Milton-Ulladulla)
Outs: Jamie Dallimore (Rochdale), Ben Evans (retired), Matty Unsworth (Rochdale), Kieran Taylor (Widnes), Jack Holmes (Rochdale), Sam Wilde (Widnes), Toby Hughes (Widnes)
Oldham
Ins: Tom Nisbet (Townsville), Jake Bibby (Huddersfield), Ewan Moore, Cole Geyer (both Burleigh)
Outs: Jumah Sambou (Hull KR), Elijah Taylor, Brad Gallagher, Éloi Pélissier, Jack Johnson (all released), Mo Agoro (Hunslet), Cian Tyrer (Midlands), Jay Chapelhow (Widnes), Ethan Ryan (Bradford), Matty Foster (York), Ben Forster (Halifax), Mathieu Pons (Toulouse), Bailey Aldridge (Hunslet), Pat Moran (North Wales)
Rochdale Hornets
Ins: Jamie Dallimore (North Wales), Jordan Paga (Swinton), Matty Unsworth (North Wales), Jordan Syme (Hunslet), Ethan Wood (Rochdale), Junior Sa’u (Keighley), Danny Lynch (Swinton), Dylan Kelly-Duffy (Wigan), Luke Waterworth (unattached), Lewis Hatton (Keighley), Joe Hickey (Warrington), TJ Boyd (Leigh), Jack Holmes (North Wales), Jamie Pye (Salford)
Outs: Duane Straugheir, Martyn Ridyard, Gregg McNally (all retired), Luke Forber (North Wales), Ben Killan (Swinton), Lewis Else (Midlands), Jack Miller (Goole), Luke Nelmes (Dewsbury), Joe Lowe (Whitehaven), Emmerson Whittel (Hunslet), Darcy Simpson, Elijah Simpson (both Hunslet), Myles Harrop (Hunslet)
Salford Red Devils
Ins: None
Outs: Harvey Wilson (Catalans), Declan Murphy (Hull KR), Jimmy Shields (Swinton), Shane Wright (St Helens), Justin Sangaré (York), Jayden Nikorima (Bradford), Sam Davis (London), Sam Hill (released), Charlie Glover (North Wales), Loghan Lewis (Bradford), Sam Stone (Warrington), Nathan Connell (Widnes), Charlie McCurrie (Swinton), Jamie Pye (Rochdale), Kai Morgan (Sheffield), Joe Shorrocks (St Helens)
Sheffield Eagles
Ins: Joe Brown (York), Harry Bowes (Keighley), Conor Fitzsimmons (York), Josh Hodson, George Griffin (both Castleford), Marcus Green (Midlands), Kieran Gill, Jordan Lilley (both Bradford), Lennie Ellis (Hull KR), Kai Morgan (Salford)
Outs: Kris Welham (retired), Matty Dawson-Jones, Titus Gwaze (both released), Danny Craven (Midlands), Oliver Roberts (Midlands), Eddie Battye (Hunslet), Nick Staveley (Goole), Tyler Dickinson (Midlands), Cory Aston (Doncaster), Jack Mallinson (released), Evan Hodgson (Batley)
Swinton Lions
Ins: Connor Parkinson (Wigan St Judes), Aaron Willis (Midlands), Ben Killan (Rochdale), Tom Ratchford, Trent Kelly-Duffy (both Wigan), Lucas Coan, Jimmy Shields, Charlie McCurrie (all Salford), Kye Jacobson (unattached)
Outs: Jayden Hatton (North Wales), Mitch Cox (retired), Jordan Paga (Rochdale), Danny Lynch (Rochdale), Dan Abram (Hunslet)
Whitehaven
Ins: Ciaran Walker (Workington), Joe Lowe (Rochdale), Cole Walker-Taylor (Workington), Marc Shackley (unattached), Dave Eccleston (Workington), Brett Bailey (Widnes), Ben Pearce (Hensingham), Lewis Brown (Seaton)
Outs: Clarke Chambers, Karl Garner (both released)
Widnes Vikings
Ins: Jordan Abdull (unattached), Jay Chapelhow (Oldham), Kieran Taylor (North Wales), Jack Bibby (Huddersfield), Sam Wilde (North Wales), Nathan Connell (Salford), Frank Sergent (Warrington), Toby Hughes (North Wales)
Outs: Rhodri Lloyd (retired), Rhys Williams (retired), Dec Patton, Gavin Bennion (both North Wales), Finlay Irwin (released), Ben Condon (Catalans), Brett Bailey (Whitehaven)
Workington Town
Ins: Tyce Walmsley (Kells), Braden Leigh (Western Clydesdales), Alex Donaghy (Newcastle), Oscar Doran (unattached)
Outs: Ciaran Walker (Whitehaven), Max Clarke (Keighley), Cooper Howlett (Goole), Jonny Hutton, Ellis Archer (both released), Cole Walker-Taylor (Whitehaven), Dave Eccleston (Whitehaven)