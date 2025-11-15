Super League ins and outs: Every transfer for 2026 season

A full list of every confirmed Super League transfer for the 2026 season, with each club’s signings and departures updated as they happen.
Bradford Bulls
Ins: Luke Hooley (Castleford), Andy Ackers (Leeds), Rowan Milnes (Hull KR), Ethan Ryan (Oldham), Jayden Nikorima (Salford), Eribe Doro (Hull KR), Loghan Lewis (Salford), Will Gardiner (Hull FC), Brandon Douglas (Halifax), Connor Wynne, Caleb Aekins (both Featherstone), Dan Russell (Warrington)
Outs: Chris Hill, Michael Lawrence (both retired), Nathan Mason, Tyran Ott (both released), Kieran Gill, Jordan Lilley (both Sheffield), Bayley Liu (Halifax), Matty Gee (retired), Tom Holmes (Doncaster)
Castleford Tigers
Ins: Brock Greacen (Newcastle K), Blake Taaffe (Canterbury), Mikaele Ravalawa (St George Illawarra), Semi Valemei (North Queensland), Jordan Lane, Jack Ashworth (both Hull FC), Renouf Atoni, Liam Hood (both Wakefield), Darnell McIntosh (Leigh), Tom Weaver (Gold Coast), Aiden Doolan (Barrow)
Outs: Tom Amone (Hull KR), Josh Simm (Catalans), Jeremiah Simbiken (released), Luke Hooley (Bradford), Sam Wood (York), Josh Hodson (Sheffield), George Griffin (Sheffield), Innes Senior (Leigh), Will Tate (Wakefield), Liam Horne (Leigh), Muizz Mustapha (Doncaster)
Catalans Dragons
Ins: Toby Sexton (Canterbury), Solomona Faataape (Wests), Harvey Wilson (Salford), Josh Allen (Redcliffe), Zac Lipowicz (Penrith), Iszac Fa’asuamaleaui (Gold Coast), Charlie Staines (Wests to Catalans), Josh Simm (Castleford), Lewis Dodd (South Sydney), Ben Condon (Widnes), Phoenix Laulu-Togaga’e (Hull KR)
Outs: Tevita Pangai Jr (released), Paul Séguier (Carcassonne), Théo Fages (Pia), Tariq Sims, Bayley Sironen, Reimis Smith, Luke Keary (all released), Elliott Whitehead (retired), Fouad Yaha (Albi), Arthur Romano (Hull FC), Jordan Dezaria (Hull KR), Tanguy Zenon (Halifax)
Huddersfield Giants
Ins: Niall Evalds (Hull KR), Mathieu Cozza (Wakefield), Chris Patolo (Manly), Asher O’Donnell (Brisbane T)
Outs: Leroy Cudjoe (retired), Aidan McGowan (released), Jack Bibby (Widnes), Jake Bibby (Oldham), Oliver Wilson (Wigan), Elliot Wallis (London)
Hull FC
Ins: Sam Lisone (Leeds), Jake Arthur (Newcastle K), Connor Bailey (York), Joe Batchelor (St Helens), James Bell (St Helens), Harvie Hill (Wigan), Joe Phillips (Goole), Arthur Romano (Catalans)
Outs: Cobie Wainhouse (Hull KR), Jordan Rapana (retired), Jordan Lane (Castleford), Liam Watts (both released), Jack Ashworth (Castleford), Zach Jebson (Midlands), Jack Charles (Hull KR), Will Gardiner (Bradford)
Hull KR
Ins: Tom Amone (Castleford), Jumah Sambou (Oldham), Declan Murphy (Salford), Cobie Wainhouse, Jack Charles (both Hull FC), Jordan Dezaria (Catalans)
Outs: Jared Waerea-Hargreaves (retired), Niall Evalds (Huddersfield), Michael McIlorum (retired), Rowan Milnes (Bradford), AJ Wallace (Toulouse), Danny Richardson (York), Phoenix Laulu-Togaga’e (Catalans), Lennie Ellis (Sheffield), Eribe Doro (Bradford), Leo Tennison (released)
Leeds Rhinos
Ins: Jeremiah Mata’utia (North Queensland), Ethan O’Neill (Leigh)
Outs: Morgan Gannon (New Zealand), Sam Lisone (Hull FC), Matt Frawley (retired), Andy Ackers (Bradford), Jack Smith (York), Jack Sinfield (Wakefield), James Bentley (Warrington)
Leigh Leopards
Ins: Jacob Alick-Wiencke (Gold Coast), Oliver Polec (St Helens), Innes Senior (Castleford), Adam Cook (Canberra), Liam Horne (Castleford)
Outs: Darnell McIntosh (Castleford), Ethan O’Neill (Leeds)
St Helens
Ins: Shane Wright (Salford), Jacob Host (South Sydney), David Klemmer (St George Illawarra), Jacob Douglas (Wigan), Joe Shorrocks (Salford)
Outs: Morgan Knowles (Dolphins), Moses Mbye (Ipswich), Tee Ritson (Barrow), Dayon Sambou (Wigan), Jonny Vaughan (Wigan), Joe Batchelor (Hull FC), James Bell (Hull FC), Konrad Hurrell (Lézignan), Will Roberts (released), Jon Bennison (York)
Toulouse Olympique
Ins: AJ Wallace (Hull KR), Luke Polselli (London), Mathieu Pons (Oldham)
Outs: Greg Richards, Radean Robinson (all released), Dominique Peyroux (Albi)
Wakefield Trinity
Ins: Tyson Smoothy (Brisbane), Jazz Tevaga (Manly), Tray Lolesio (Redcliffe), Jordan Williams (Featherstone), Kian McGann (St Helens), Will Tate (Castleford), Jack Sinfield (Leeds)
Outs: Josh Griffin (York), Jack Croft, Matty Russell (both released), Renouf Atoni, Liam Hood (both Castleford), Mathieu Cozza (Huddersfield)
Warrington Wolves
Ins: Toafofoa Sipley (Manly), Liam Byrne (Wigan), Albert Hopoate (Canberra), James Bentley (Leeds), Josh Smith (Brisbane T), Sam Stone (Salford)
Outs: Paul Vaughan (York), Ryan Matterson (Parramatta), Lachlan Fitzgibbon, Tom Whitehead, Nolan Tupaea, Lucas Green, Zac Bardsley-Rowe (all released), Stefan Ratchford (retired), Alfie Johnson (Halifax), Rodrick Tai (released), Dan Russell (Bradford), Dan Okoro (Halifax)
Wigan Warriors
Ins: Dayon Sambou (St Helens), Jonny Vaughan (St Helens), Oliver Wilson (Huddersfield)
Outs: Christian Wade (Newcastle RU), Liam Byrne (Warrington), Harvie Hill (Hull FC), Jacob Douglas (St Helens)
York Knights
Ins: Paul Vaughan (Warrington), Josh Griffin (Wakefield), Jordan Lipp (Norths), Sam Wood (Castleford), Justin Sangaré (Salford), Jon Bennison (St Helens), Jack Smith (Leeds), Danny Richardson (Hull KR), Matty Foster (Oldham), Ryan Jackson (Central Queensland), John Sagaga (Penrith)
Outs: Connor Bailey (Hull FC), Ukuma Ta’ai (retired), Jacob Gannon, James Farrar, Jack Potter (all released), Joe Brown (Sheffield), Conor Fitzsimmons (Sheffield)