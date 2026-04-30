Huddersfield Giants v Warrington Wolves preview and 21-man squads

HUDDERSFIELD GIANTS interim boss Liam Finn makes just one change to the 21-man squad to face Warrington Wolves this weekend.
New recruit Connor Wrench is in line to face his former side, with Tom Burgess making way for the centre.
Meanwhile, Cai Taylor-Wray is ruled out with an ankle injury picked up in the win over Wigan last week, but Josh Smith and Toafofoa Sipley return for Warrington
SQUADS
Giants: 1 Niall Evalds, 2 Adam Swift, 3 Jacob Gagai, 4 Taane Milne, 6 Tui Lolohea, 7 Adam Clune, 8 Tristan Powell, 9 Zac Woolford, 11 Asher O’Donnell, 13 Harry Rushton, 14 Fenton Rogers, 16 George King, 18 Kieran Rush, 20 Mathieu Cozza, 22 Jack Billington, 23 Chris Patolo, 26 Archie Sykes, 29 Tanguy Zenon, 32 Oliver Russell, 34 Connor Wrench 39 Jacob Douglas
Wolves: 2 Josh Thewlis, 3 Toby King, 4 Albert Hopoate, 5 Matty Ashton, 7 Marc Sneyd, 9 Danny Walker, 12 Sam Stone, 13 Ben Currie, 14 Sam Powell, 15 Toafofoa Sipley, 16 Liam Byrne, 17 Jordy Crowther, 18 Ewan Irwin, 20 James Bentley, 21 Luke Thomas, 22 Joe Philbin, 25 Max Wood, 26 Josh Smith, 27 Jake Thewlis, 34 Kelepi Tanginoa, 35 Lachlan Webster
Referee: James Vella
STATS
Last ten meetings:
Huddersfield 23, Warrington 10 (SLR23, 24/8/25)
Warrington 16, Huddersfield 24 (SLR15, 21/6/25)
Huddersfield 12, Warrington 20 (SLR1, 16/2/25)
Huddersfield 0, Warrington 66 (SLR26, 14/9/24)
Warrington 48, Huddersfield 0 (SLR16, 5/7/24)
Huddersfield 10, Warrington 46 (CCSF, 19/5/24)
(at Totally Wicked Stadium, St Helens)
Huddersfield 8, Warrington 20 (SLR27, 22/9/23)
Warrington 30, Huddersfield 26 (SLR15, 10/6/23)
Huddersfield 16, Warrington 26 (SLR2, 24/2/23)
Huddersfield 38, Warrington 36 (SLR26, 29/8/22)
Super League summary
Huddersfield won 24 (includes win in 2010 play-offs)
Warrington won 43 (includes wins in 2011 and 2013 play-offs)
1 draw
Huddersfield highest score: 52-10 (H, 2001) (also widest margin)
Warrington highest score: 66-0 (A, 2024) (also widest margin)
TOBY KING needs one appearance to reach 250 for his career.
- 194 for Warrington Wolves (2014-2022, 2024-2026)
– 31 for Wigan Warriors (2023, loan)
– 12 for Huddersfield Giants (2022, loan)
- 2 for Rochdale Hornets (2016, 2018, dual-registration)
– 3 for England (2023)
– 4 for Ireland (2016, 2022)
– 3 for England Knights (2018-2019)