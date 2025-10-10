Hull KR v Wigan Warriors head-to-head record and Grand Final experience

HULL KR v WIGAN WARRIORS

(at Old Trafford, Manchester)

Last ten meetings:

Wigan 6, Hull KR 10 (SLR22, 15/8/25)

Hull KR 12, Wigan 28 (SLR7, 11/4/25)

Hull KR 2, Wigan 9 (SLGF, 12/10/24)

(at Old Trafford, Manchester)

Wigan 24, Hull KR 20 (SLR25, 6/9/24)

Hull KR 6, Wigan 38 (CCSF, 18/5/24)

(at Eco-Power Stadium, Doncaster)

Hull KR 26, Wigan 10 (SLR9, 26/4/24)

Wigan 42, Hull KR 12 (SLSF, 7/10/23)

Wigan 64, Hull KR 6 (SLR21, 4/8/23)

Hull KR 11, Wigan 10 (aet) (CCSF, 23/7/23)

(at Headingley, Leeds)

Hull KR 22, Wigan 26 (aet) (SLR13, 25/5/23)

Super League summary

Hull KR won 13

Wigan won 30 (includes wins in 2024 Grand Final & 2009, 2010 and 2023 play-offs)

1 draw

Hull KR highest score: 39-22 (H, 2008) (also widest margin)

Wigan highest score: 84-6 (A, 2013) (also widest margin)

Previous Final meetings

(Hull KR won 0, Wigan won 2)

Super League Grand Final

2024 Hull KR 2, Wigan 9 (at Old Trafford, Manchester)

John Player Special Trophy Final

1985-86 Hull KR 8, Wigan 11 (at Elland Road, Leeds)

Hull KR – Super League Grand Final appearances

James Batchelor

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Jack Broadbent

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Joe Burgess

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

2020 Lost (v St Helens, 8-4) *

2015 Lost (v Leeds, 22-20) *

2014 Lost (v St Helens, 14-6) *

* for Wigan

Oliver Gildart

2020 Lost (v St Helens, 8-4) *

2018 Won (v Warrington, 12-4) *

2016 Won (v Warrington, 12-6) *

2015 Lost (v Leeds, 22-20) *

* for Wigan

Dean Hadley

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Peta Hiku

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Mikey Lewis

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Jez Litten

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Sam Luckley

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Tyrone May

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

2023 Lost (v Wigan, 10-2) *

* for Catalans Dragons

Elliot Minchella

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Sauaso Sue

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Kelepi Tanginoa

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Jai Whitbread

2024 Lost (v Wigan, 9-2)

Hull KR have used 25 players in this season’s Super League campaign. Peta Hiku, Jez Litten, Elliot Minchella and Jai Whitbread have made the most appearances, featuring in 27 of the Robins’ 28 regular season and play-off games.

Wigan Warriors – Super League Grand Final appearances

Liam Byrne

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

Tyler Dupree

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Kaide Ellis

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Liam Farrell

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

2020 Lost (v St Helens, 8-4)

2018 Won (v Warrington, 12-4)

2016 Won (v Warrington, 12-6) (Harry Sunderland Trophy winner)

2015 Lost (v Leeds, 22-20)

2014 Lost (v St Helens, 14-6)

2013 Won (v Warrington, 30-16)

2010 Won (v St Helens, 22-10)

Jai Field

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Tom Forber

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

Bevan French

2024 Won (v Hull KR, 9-2) (Rob Burrow Award winner)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

2020 Lost (v St Helens, 8-4)

Ethan Havard

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Adam Keighran

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Lost (v Wigan, 10-2) *

* for Catalans Dragons

Kruise Leeming

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2022 Lost (v St Helens, 24-12) *

* for Leeds

Patrick Mago

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Liam Marshall

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Abbas Miski

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Junior Nsemba

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

Brad O’Neill

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Harry Smith

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)

Luke Thompson

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2019 Won (v Salford, 23-6) (Harry Sunderland Trophy winner) *

2014 Won (v Wigan, 14-6) *

* for St Helens

Sam Walters

2022 Lost (v St Helens, 24-12) *

* for Leeds

Jake Wardle

2024 Won (v Hull KR, 9-2)

2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2) (Harry Sunderland Trophy winner)

Wigan have used 26 players in this season’s Super League campaign, with only Kaide Ellis playing in all 28 of the Warriors’ regular season and play-off games.