Hull KR v Wigan Warriors head-to-head record and Grand Final experience

HULL KR v WIGAN WARRIORS
(at Old Trafford, Manchester)
Last ten meetings:
Wigan 6, Hull KR 10 (SLR22, 15/8/25)
Hull KR 12, Wigan 28 (SLR7, 11/4/25)
Hull KR 2, Wigan 9 (SLGF, 12/10/24)
(at Old Trafford, Manchester)
Wigan 24, Hull KR 20 (SLR25, 6/9/24)
Hull KR 6, Wigan 38 (CCSF, 18/5/24)
(at Eco-Power Stadium, Doncaster)
Hull KR 26, Wigan 10 (SLR9, 26/4/24)
Wigan 42, Hull KR 12 (SLSF, 7/10/23)
Wigan 64, Hull KR 6 (SLR21, 4/8/23)
Hull KR 11, Wigan 10 (aet) (CCSF, 23/7/23)
(at Headingley, Leeds)
Hull KR 22, Wigan 26 (aet) (SLR13, 25/5/23)
Super League summary
Hull KR won 13
Wigan won 30 (includes wins in 2024 Grand Final & 2009, 2010 and 2023 play-offs)
1 draw
Hull KR highest score: 39-22 (H, 2008) (also widest margin)
Wigan highest score: 84-6 (A, 2013) (also widest margin)
Previous Final meetings
(Hull KR won 0, Wigan won 2)
Super League Grand Final
2024 Hull KR 2, Wigan 9 (at Old Trafford, Manchester)
John Player Special Trophy Final
1985-86 Hull KR 8, Wigan 11 (at Elland Road, Leeds)
Hull KR – Super League Grand Final appearances
James Batchelor
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Jack Broadbent
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Joe Burgess
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
2020 Lost (v St Helens, 8-4) *
2015 Lost (v Leeds, 22-20) *
2014 Lost (v St Helens, 14-6) *
* for Wigan
Oliver Gildart
2020 Lost (v St Helens, 8-4) *
2018 Won (v Warrington, 12-4) *
2016 Won (v Warrington, 12-6) *
2015 Lost (v Leeds, 22-20) *
* for Wigan
Dean Hadley
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Peta Hiku
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Mikey Lewis
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Jez Litten
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Sam Luckley
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Tyrone May
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
2023 Lost (v Wigan, 10-2) *
* for Catalans Dragons
Elliot Minchella
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Sauaso Sue
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Kelepi Tanginoa
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Jai Whitbread
2024 Lost (v Wigan, 9-2)
Hull KR have used 25 players in this season’s Super League campaign. Peta Hiku, Jez Litten, Elliot Minchella and Jai Whitbread have made the most appearances, featuring in 27 of the Robins’ 28 regular season and play-off games.
Wigan Warriors – Super League Grand Final appearances
Liam Byrne
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
Tyler Dupree
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Kaide Ellis
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Liam Farrell
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
2020 Lost (v St Helens, 8-4)
2018 Won (v Warrington, 12-4)
2016 Won (v Warrington, 12-6) (Harry Sunderland Trophy winner)
2015 Lost (v Leeds, 22-20)
2014 Lost (v St Helens, 14-6)
2013 Won (v Warrington, 30-16)
2010 Won (v St Helens, 22-10)
Jai Field
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Tom Forber
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
Bevan French
2024 Won (v Hull KR, 9-2) (Rob Burrow Award winner)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
2020 Lost (v St Helens, 8-4)
Ethan Havard
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Adam Keighran
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Lost (v Wigan, 10-2) *
* for Catalans Dragons
Kruise Leeming
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2022 Lost (v St Helens, 24-12) *
* for Leeds
Patrick Mago
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Liam Marshall
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Abbas Miski
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Junior Nsemba
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
Brad O’Neill
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Harry Smith
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2)
Luke Thompson
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2019 Won (v Salford, 23-6) (Harry Sunderland Trophy winner) *
2014 Won (v Wigan, 14-6) *
* for St Helens
Sam Walters
2022 Lost (v St Helens, 24-12) *
* for Leeds
Jake Wardle
2024 Won (v Hull KR, 9-2)
2023 Won (v Catalans Dragons, 10-2) (Harry Sunderland Trophy winner)
Wigan have used 26 players in this season’s Super League campaign, with only Kaide Ellis playing in all 28 of the Warriors’ regular season and play-off games.