Injury Corner: Leeds Rhinos, Hull KR, Hull FC, St Helens, Castleford Tigers, Wigan, Warriors, Salford Red Devils and Warrington Wolves suffer concerning blows

WHICH Super League sides suffered injury blows over the weekend?
Leeds Rhinos 28-6 Hull KR
Ash Handley – Leeds Rhinos – groin
Sauaso Sue – Hull KR – knee
Jai Whitbread – Hull KR
St Helens 16-10 Hull FC
Owen Dagnall – St Helens – hamstring
Jed Cartwright – Hull FC – shoulder
Leigh Leopards 38-6 Salford Red Devils
Finley Yates – Salford Red Devils – head
Catalans Dragons 38-4 Castleford Tigers
Jenson Windley – Castleford Tigers – head
Huddersfield Giants 23-10 Warrington Wolves
Lachlan Fitzgibbon – Warrington Wolves – head
Wigan Warriors 44-2 Wakefield Trinity
Abbas Miski – Wigan Warriors – ribs
Adam Keighran – Wigan Warriors – knee