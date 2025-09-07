Injury Corner: Seven Super League sides suffer concerning blows

WHICH Super League stars suffered injury blows over the weekend’s action?
Salford Red Devils 16-17 Catalans Dragons
Emmanuel Waine – Salford Red Devils – head
Lenny Marc – Catalans Dragons – head
Loghan Lewis – Salford Red Devils – head
Matthieu Laguerre – Catalans Dragons – leg
Huddersfield Giants 0-26 Leeds Rhinos
Jake Connor – Leeds Rhinos – rib
Castleford Tigers 26-22 Wakefield Trinity
Jeremiah Simbiken – Castleford Tigers – arm
Cain Robb – Castleford Tigers – arm
Lachlan Walmsley – Wakefield Trinity – knee
Warrington Wolves 12-34 Leigh Leopards
Leon Hayes – Warrington Wolves
Tesi Niu – Leigh Leopards – head