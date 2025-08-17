Injury Corner: Seven Super League sides suffer blows

WHICH Super League sides suffered injury blows in round 22?
Warrington Wolves 30-22 Catalans Dragons
Zack Gardner – Warrington Wolves – leg
Tommy Makinson – Catalans Dragons – shoulder
Castleford Tigers 6-64 Leeds Rhinos
Josh Simm – Castleford Tigers – leg
Harry Newman – Leeds Rhinos – knee
Hull FC 18-12 Leigh Leopards
Aidan Sezer – Hull FC – withdrawn before the game – shoulder
Will Pryce – Hull FC – foot
John Asiata – Hull FC – hamstring
Liam Watts – Hull FC – knee
Joe Ofahengaue – Leigh Leopards – hamstring
St Helens 52-4 Huddersfield Giants
Matt Frawley – Huddersfield Giants – ankle