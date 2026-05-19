Super League refereeing appointments confirmed for Round 12

THERE’S another week of Super League upon us and what a weekend it promises to be.
Hull KR and Wigan Warriors kick things off on Thursday night before Hull FC travel to Leigh Leopards on Friday night alongside Leeds Rhinos’ home clash against Huddersfield Giants.
Meanwhile, St Helens visit Castleford Tigers on Saturday afternoon, before Toulouse Olympique host Wakefield Trinity and Catalans Dragons visit York Knights on Saturday night.
Sunday sees just one fixture with Warrington Wolves going head to head with Bradford Bulls. But, who will officiate all seven fixtures?
Hull KR v Wigan Warriors
21st May, KO: 20:00
M Com: T. Randerson
Referee: A. Moore
Reserve Referee: A. Cameron
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: N. Horton
Video Referee: M. Griffiths
Time Keeper: M. Hawkes
Leigh Leopards v Hull FC
22nd May, KO: 20:00
M Com: K. Leyland
Referee: L. Moore
Reserve Referee: L. Breheny
Touch Judge 1: M. Lynn
Touch Judge 2: T. Jones
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: C. Bibby
Leeds Rhinos v Huddersfield Giants
22nd May, KO: 20:00
M Com: D. Milburn
Referee: J. Smith
Reserve Referee: C. Hughes
Touch Judge 1: M. Craven
Touch Judge 2: S. Ellis
Video Referee: A. Moore
Time Keeper: N. Hope
Castleford Tigers v St Helens
23rd May, KO: 15:00
M Com: P. Crashley
Referee: L. Rush
Reserve Referee: L. Bland
Touch Judge 1: M. Griffiths
Touch Judge 2: T. Gibbs
Video Referee: T. Jones
Time Keeper: S. Williams
Toulouse Olympique XIII v Wakefield Trinity
23rd May, KO: 18:00
M Com: T. Alibert
Referee: J. Vella
Reserve Referee: L. Bernard
Touch Judge 1: Q. Boissonnade
Touch Judge 2: D. Arnold
Video Referee: T. Grant
York RLFC v Catalans Dragons
23rd May, KO: 20:00
M Com: G. Kershaw
Referee: M. Lynn
Reserve Referee: A. Belafonte
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: J. Stearne
Video Referee: L. Moore
Time Keeper: M. Hebblethwaite
Warrington Wolves v Bradford Bulls
24th May, KO: 15:00
M Com: A. Brown
Referee: C. Kendall
Reserve Referee: F. Lincoln
Touch Judge 1: G. Jones
Touch Judge 2: W. Turley
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: P. Smith