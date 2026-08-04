Super League refereeing appointments confirmed for Round 22

ANOTHER round of Super League action is upon us, and what a weekend it promises to be!
The action kicks off on Thursday night when St Helens host Hull FC before Leigh Leopards take on York Knights, Hull KR travel to Castleford Tigers and Wakefield Trinity go head to head with Leeds Rhinos on Friday.
On Saturday, Catalans Dragons visit Huddersfield Giants, Wigan Warriors host Toulouse Olympique and Bradford Bulls do battle with Warrington Wolves.
But, who will officiate all seven fixtures?
St Helens v Hull FC
06th August, KO: 20:00
M Com: P. Smith
Referee: L. Rush
Reserve Referee: P. Brooke
Touch Judge 1: T. Jones
Touch Judge 2: A. Cameron
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: A. Jackson
Leigh Leopards v York RLFC
07th August, KO: 20:00
M Com: P. Taberner
Referee: J. Vella
Reserve Referee: A. Williams
Touch Judge 1: T. Gibbs
Touch Judge 2: O. Salmon
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: A. Mills
Castleford Tigers v Hull KR
07th August, KO: 20:00
M Com: G. Kershaw
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: K. Moore
Touch Judge 1: N. Horton
Touch Judge 2: G. Jones
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: D. Milburn
Wakefield Trinity v Leeds Rhinos
07th August, KO: 20:00
M Com: P. Crashley
Referee: L. Moore
Reserve Referee: O. Maddock
Touch Judge 1: M. Lynn
Touch Judge 2: M. Craven
Video Referee: J. Smith
Time Keeper: J. Brook
Huddersfield Giants v Catalans Dragons
08th August, KO: 14:00
M Com: P. Hewitt
Referee: T. Jones
Reserve Referee: A. Belafonte
Touch Judge 1: L. Seal
Touch Judge 2: R. Thompson
Video Referee: L. Moore
Time Keeper: N. Hope
Wigan Warriors v Toulouse Olympique XIII
08th August, KO: 17:30
M Com: K. Leyland
Referee: T. Grant
Reserve Referee: E. Mccarthy
Touch Judge 1: D. Arnold
Touch Judge 2: L. Breheny
Video Referee: M. Griffiths
Time Keeper: P. Smith
Bradford Bulls v Warrington Wolves
08th August, KO: 18:30
M Com: S. Williams
Referee: A. Moore
Reserve Referee: S. Ellis
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: R. Cox
Video Referee: M. Lynn
Time Keeper: J. Brook