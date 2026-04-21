Super League refereeing appointments confirmed for round nine

ANOTHER weekend of Super League is upon us and what a weekend it promises to be!
There are two fixtures to kick off the round this week, with York Knights hosting Toulouse Olympique and Leigh Leopards taking on Huddersfield Giants.
On Friday, Castleford Tigers host Hull FC, whilst Catalans Dragons visit Leeds Rhinos and Warrington Wolves take on Wigan Warriors.
Bradford Bulls then go head to head with Hull KR on Saturday afternoon before Wakefield Trinity travel to St Helens on Saturday night.
But, who will officiate all seven fixtures?
York RLFC v Toulouse Olympique XIII
23rd April, KO: 20:00
M Com: G. Kershaw
Referee: J. Vella
Reserve Referee: A. Belafonte
Touch Judge 1: T. Gibbs
Touch Judge 2: G. Jones
Video Referee: L. Moore
Time Keeper: T. Randerson
Leigh Leopards v Huddersfield Giants
23rd April, KO: 20:00
M Com: K. Leyland
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: J. Hughes
Touch Judge 1: R. Thompson
Touch Judge 2: J. Stearne
Video Referee: C. Worsley
Time Keeper: P. Smith
Leeds Rhinos v Catalans Dragons
24th April, KO: 20:00
M Com: M. Hebblethwaite
Referee: L. Moore
Reserve Referee: K. Moore
Touch Judge 1: M. Craven
Touch Judge 2: J. Roberts
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: S. Williams
Warrington Wolves v Wigan Warriors
24th April, KO: 20:00
M Com: A. Brown
Referee: A. Moore
Reserve Referee: A. Billington
Touch Judge 1: M. Lynn
Touch Judge 2: R. Cox
Video Referee: M. Griffiths
Time Keeper: A. Jackson
Castleford Tigers v Hull FC
24th April, KO: 20:00
M Com: M. Hawkes
Referee: T. Jones
Reserve Referee: C. Hughes
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: D. Arnold
Video Referee: J. Smith
Time Keeper: P. Crashley
Bradford Bulls v Hull KR
25th April, KO: 15:00
M Com: D. Milburn
Referee: C. Kendall
Reserve Referee: J. Vella
Touch Judge 1: N. Horton
Touch Judge 2: T. Jones
Video Referee: A. Moore
Time Keeper: N. Hope
St Helens v Wakefield Trinity
25th April, KO: 17:30
Referee: J. Smith
Reserve Referee: A. Williams
Touch Judge 1: W. Turley
Touch Judge 2: M. Griffiths
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: P. Taberner