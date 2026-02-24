Super League refereeing appointments confirmed for Round Three

ANOTHER week of Super League beckons and what a weekend it promises to be!
The action kicks off on Thursday night when Wigan Warriors host Leigh Leopards before attention shifts to Friday and Hull FC’s home fixture against York Knights and Huddersfield Giants’ visit to Castleford Tigers.
On Saturday, Hull KR take on Leeds Rhinos in Las Vegas, whilst Warrington Wolves host Wakefield Trinity and St Helens travel to Catalans Dragons.
Last but not least, Bradford Bulls host Toulouse Olympique on Sunday. But, who will officiate all seven fixtures?
Wigan Warriors v Leigh Leopards
26th February, KO: 20:00
M Com: A. Mills
Referee: L. Moore
Reserve Referee: M. Lynn
Touch Judge 1: M. Craven
Touch Judge 2: R. Thompson
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: P. Taberner
Castleford Tigers v Huddersfield Giants
27th February, KO: 20:00
M Com: P. Hewitt
Referee: M. Lynn
Reserve Referee: O. Maddock
Touch Judge 1: D. Arnold
Touch Judge 2: S. Ellis
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: J. Brook
Hull FC v York RLFC
27th February, KO: 20:00
M Com: M. Hawkes
Referee: J. Vella
Reserve Referee: O. Salmon
Touch Judge 1: T. Jones
Touch Judge 2: J. Roberts
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: T. Randerson
Hull KR v Leeds Rhinos
28th February, KO: 16:00
Referee: J. Smith
Reserve Referee: R. Cox
Touch Judge 1: M. Griffiths
Touch Judge 2: W. Turley
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: A. Smith
Warrington Wolves v Wakefield Trinity
28th February, KO: 17:30
M Com: P. Taberner
Referee: L. Rush
Reserve Referee: M. Clayton
Touch Judge 1: N. Horton
Touch Judge 2: G. Jones
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: A. Jackson
Catalans Dragons v St Helens
28th February, KO: 19:00
M Com: T. Alibert
Referee: A. Moore
Reserve Referee: Q. Boissonnade
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: G. Poumes
Video Referee: L. Moore
Time Keeper: P. Jenkins
Bradford Bulls v Toulouse Olympique XIII
01st March, KO: 15:00
M Com: P. Crashley
Referee: S. Mikalauskas
Reserve Referee: L. Seal
Touch Judge 1: A. Cameron
Touch Judge 2: P. Marklove
Video Referee: J. Vella
Time Keeper: A. Hardcastle