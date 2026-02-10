Super League refereeing appointments revealed for Round One

THE 2026 Super League season kicks off on Thursday night when York Knights host Hull KR in the first-ever top flight fixture at the York Community Stadium.
Moving to Friday, Catalans Dragons take on Huddersfield Giants, St Helens travel to Warrington Wolves and Leigh Leopards go head-to-head with Leeds Rhinos.
There will be two fixtures on Saturday, with Bradford Bulls making the visit to Hull FC and Wakefield Trinity hosting Toulouse Olympique.
One solitary fixture takes place on Sunday as Castleford Tigers do battle with Wigan Warriors.
But, who will officiate those fixtures?
York RLFC v Hull KR
12th February, KO: 20:00
M Com: G. Kershaw
Referee: L. Rush
Reserve Referee: F. Lincoln
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: M. Craven
Video Referee: M. Griffiths
Time Keeper: M. Hebblethwaite
Catalans Dragons v Huddersfield Giants
13th February, KO: 19:00
M Com: T. Alibert
Referee: A. Moore
Reserve Referee: M. Roca
Touch Judge 1: T. Jones
Touch Judge 2: G. Poumes
Video Referee: J. Smith
Time Keeper: P. Jenkins
Warrington Wolves v St Helens
13th February, KO: 20:00
M Com: A. Brown
Referee: L. Moore
Reserve Referee: P. Marklove
Touch Judge 1: M. Lynn
Touch Judge 2: R. Thompson
Video Referee: C. Kendall
Time Keeper: N. Hope
Leigh Leopards v Leeds Rhinos
13th February, KO: 20:00
M Com: A. Mills
Referee: T. Grant
Reserve Referee: A. Williams
Touch Judge 1: J. Roberts
Touch Judge 2: W. Turley
Video Referee: L. Rush
Time Keeper: P. Smith
Hull FC v Bradford Bulls
14th February, KO: 17:30
M Com: T. Randerson
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: M. Clayton
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: N. Horton
Video Referee: L. Moore
Time Keeper: M. Hawkes
Wakefield Trinity v Toulouse Olympique XIII
14th February, KO: 20:00
M Com: S. Williams
Referee: J. Vella
Reserve Referee: L. O’brien
Touch Judge 1: D. Arnold
Touch Judge 2: G. Jones
Video Referee: T. Grant
Time Keeper: P. Crashley
Castleford Tigers v Wigan Warriors
15th February, KO: 15:00
M Com: D. Milburn
Referee: J. Smith
Reserve Referee: A. Sweet
Touch Judge 1: A. Cameron
Touch Judge 2: M. Griffiths
Video Referee: C. Kendall