The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles in Super League

Top metre makers
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 3,209 metres made
2. Tom Davies – Hull KR – 2,921 metres made
3. Liam Marshall – Wigan Warriors – 2,907 metres made
4. Tristan Sailor – St Helens – 2,730 metres made
5. Matt Dufty – Warrington Wolves – 2,722 metres made
Offloads
1. Taane Milne – Huddersfield Giants – 42 offloads
2. Paul Vaughan – Warrington Wolves – 39 offloads
3. Herman Ese’ese – Hull FC – 37 offloads
4. Tevita Pangai Junior – Catalans Dragons – 36 offloads
5. Harry Newman – Leeds Rhinos – 34 offloads
Try assists
1. Lachlan Lam – Leigh Leopards – 30 try assists
2. Mikey Lewis – Hull KR – 26 try assists
3. Jake Connor – Leeds Rhinos – 24 try assists
4. Tristan Sailor – St Helens – 23 try assists
4. Mason Lino – Wakefield Trinity – 20 try assists
Most errors
1. Tom Johnstone – Wakefield Trinity – 27 errors
1. Tom Davies – Hull KR – 27 errors
2. Jordan Rapana – Hull FC – 26 errors
2. Davy Litten – Hull FC – 26 errors
3. Matt Dufty – Warrington Wolves – 25 errors
Most missed tackles
1. Edwin Ipape – Leigh Leopards – 85 missed tackles
2. Luke Keary – Catalans Dragons – 81 missed tackles
3. Gareth O’Brien – Leigh Leopards – 78 missed tackles
4. Joe Shorrocks – Salford Red Devils – 75 missed tackles
5. Oliver Partington – Catalans Dragons – 71 missed tackles