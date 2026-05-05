The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Tristan Sailor – St Helens – 1,818 metres
2. Charlie Staines – Catalans Dragons – 1,809 metres
3. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 1,707 metres
4. Tom Davies – Hull KR – 1,506 metres
5. David Nofoaluma – York Knights – 1,434 metres
Offloads
1. Tristan Sailor – St Helens – 23 offloads
2. Patrick Mago – Wigan Warriors – 20 offloads
3. Junior Nsemba – Wigan Warriors – 19 offloads
4. David Nofoaluma – York Knights – 16 offloads
5. Toby King – Warrington Wolves – 18 offloads
Try assists
1. Jackson Hastings – St Helens – 15 try assists
2. Tyrone May – Hull KR – 13 try assists
3. Jake Trueman – Wakefield Trinity – 10 try assists
4. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 10 try assists
5. Jake Connor – Leeds Rhinos – 10 try assists
Most errors
1. Joe Burgess – Hull KR – 20 errors
2. Lewis Martin – Hull FC – 16 errors
3. Adam Keighran – Wigan Warriors – 16 errors
4. Tristan Sailor – St Helens – 15 errors
5. Zach Eckersley – Wigan Warriors – 15 errors
Most missed tackles
1. Mikey Lewis – Hull KR – 50 missed tackles
2. Tom Weaver – Castleford Tigers – 48 missed tackles
3. Peta Hiku – Hull KR – 48 missed tackles
4. Jack Farrimond – Wigan Warriors – 48 missed tackles
5. Adam Cook – Leigh Leopards – 44 missed tackles