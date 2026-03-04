The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Charlie Staines – Catalans Dragons – 633 metres
2. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 517 metres
3. Jai Field – Wigan Warriors – 517 metres
4. Esan Marsters – Bradford Bulls – 510 metres
5. Bailey Hodgson – Leigh Leopards – 501 metres
Offloads
1. Harry Newman – Leeds Rhinos – 10 offloads
2. Waqa Blake – St Helens – 9 offloads
3. Joe Mellor – Bradford Bulls – 7 offloads
4. Patrick Mago – Wigan Warriors – 7 offloads
5. Nick Cotric – Catalans Dragons – 6 offloads
Try assists
1. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 4 try assists
2. Harry Smith – Wigan Warriors – 4 try assists
3. Cesar Rouge – Toulouse Olympique – 4 try assists
4. Jake Trueman – Wakefield Trinity – 4 try assists
5. Jai Field – Wigan Warriors – 4 try assists
Most errors
1. Sam Wood – York Knights – 7 errors
2. Joe Burgess – Hull KR – 6 errors
3. George Flanagan – Huddersfield Giants – 6 errors
4. Harvey Barron – Hull FC – 6 errors
5. Lewis Martin – Hull FC – 6 errors
Most missed tackles
1. Kruise Leeming – Catalans Dragons – 18 missed tackles
2. Owen Trout – Leigh Leopards – 18 missed tackles
3. Peta Hiku – Hull KR – 16 missed tackles
4. Arthur Romano – Hull FC – 16 missed tackles
5. Adam Cook – Leigh Leopards – 16 missed tackles