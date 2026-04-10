Wakefield Trinity v Wigan Warriors preview and 21-man squads

BOTH Wakefield Trinity and Wigan Warriors have made just one change for Sunday’s Challenge Cup quarter-final.
Caius Faatili again misses out for Wakefield with a minor knock – he should be able to return six days later when Bradford Bulls visit in Super League – and is replaced in their 21-man squad by Jayden Myers.
Wigan are without Ethan Havard due to a head injury, so they have recalled Tom Forber from his loan spell at Castleford Tigers two weeks early.
SQUADS
Trinity: 1 Max Jowitt, 2 Oliver Pratt, 3 Cameron Scott, 4 Corey Hall, 5 Tom Johnstone, 6 Jake Trueman, 7 Mason Lino, 8 Mike McMeeken, 9 Tyson Smoothy, 10 Ky Rodwell, 11 Seth Nikotemo, 12 Matty Storton, 13 Jazz Tevaga, 14 Jay Pitts, 15 Caleb Hamlin-Uele, 17 Harvey Smith, 18 Isaiah Vagana, 20 Jack Sinfield, 21 Jayden Myers, 23 Josh Rourke, 24 Tray Lolesio
Warriors: 1 Jai Field, 2 Zach Eckersley, 3 Adam Keighran, 5 Liam Marshall, 7 Harry Smith, 9 Brad O’Neill, 10 Luke Thompson, 11 Junior Nsemba, 12 Liam Farrell, 13 Kaide Ellis, 14 Sam Walters, 15 Patrick Mago, 17 Oliver Partington, 19 Jack Farrimond, 20 Sam Eseh, 22 Tom Forber, 23 Kian McDermott, 25 Taylor Kerr, 27 Lukas Mason, 28 Noah Hodkinson, 32 Dayon Sambou
Referee: Liam Moore
STATS
Wigan’s JAI FIELD has scored tries in the Warriors’ last three meetings with Wakefield (>2-1-1).
Last ten meetings:
Wigan 44, Wakefield 2 (SLR23, 24/8/25)
Wakefield 16, Wigan 10 (SLR15, 20/6/25)
Wakefield 27, Wigan 26 (aet) (SLR18, 7/7/23)
Wigan 22, Wakefield 6 (SLR10, 23/4/23)
Wigan 60, Wakefield 0 (SLR2, 24/2/23)
Wakefield 30, Wigan 12 (SLR23, 14/8/22)
Wakefield 22, Wigan 46 (SLR17, 3/7/22)
Wigan 54, Wakefield 10 (SLR9, 18/4/22)
Wakefield 6, Wigan 36 (CCQF, 10/4/22)
Wigan 25, Wakefield 12 (SLR15, 23/7/21)
Previous Challenge Cup meetings:
2022 (Quarter Final) Wakefield 6 Wigan 36
2009 (Round 5) Wakefield 17 Wigan 28
2006 (Round 4) Wakefield 22 Wigan 32
2004 (Quarter Final) Wigan 20 Wakefield 4
1994 (Round 4) Wigan 24 Wakefield 16
1990 (Quarter Final) Wakefield 14 Wigan 26
1972 (Round 2) Wakefield 6 Wigan 5
1963 (FINAL) Wakefield 25 Wigan 10
(at Wembley Stadium)
1962 (Quarter Final) Wakefield 5 Wigan 4
1961 (Round 2) Wakefield 0 Wigan 2
1958 (Round 2) Wakefield 5 Wigan 11
1952 (Round 1, Second Leg) Wigan 40 Wakefield 3
1952 (Round 1, First Leg) Wakefield 18 Wigan 13
1949 (Round 2) Wigan 37 Wakefield 2
1946 (FINAL) Wakefield 13 Wigan 12
(at Wembley Stadium)
1941 (Round 2) Wakefield 22 Wigan 0
1934 (Round 1) Wakefield 7 Wigan 14
1922 (Round 1) Wigan 15 Wakefield 6
1914 (Quarter Final) Wakefield 9 Wigan 6
1909 (Semi-Final) Wakefield 14 Wigan 2
(at Wheater’s Field, Broughton)
MAX JOWITT needs six points to reach 1,000 for Wakefield Trinity.
– 78 tries, 341 goals (182 appearances, 2014-2026)
TOM JOHNSTONE needs two tries to reach 150 for his career.
- 103 for Wakefield Trinity (2015-2022, 2025-2026)
– 37 for Catalans Dragons (2023-2024)
– 1 for Featherstone Rovers (2015, loan)
– 7 for England (2018, 2023-2025)
LIAM FARRELL needs one try to reach 150 for Wigan Warriors.
– (418 appearances, 2010-2026)
ADAM KEIGHRAN needs four points to reach 500 for Wigan Warriors.
– 22 tries, 204 goals (64 appearances, 2024-2026)
ABBAS MISKI needs three tries to reach 100 for his career.
– 63 for Wigan Warriors (2022-2025)
– 19 for London Broncos (2021, 2023, loan)
– 2 for Manly Sea Eagles (2019-2020)
– 13 for Lebanon (2014-2017, 2019, 2022)
(0 for Newcastle Thunder, 2022, loan)