Wigan Warriors and Hull KR all-time Challenge Cup Final records

WIGAN WARRIORS are the most successful club in Challenge Cup history, with 21 competition wins.
But they’ve had their fair share of near misses too – indeed, defeat at Wembley on Saturday would set a new record of 13 Challenge Cup Final reverses – Wigan currently share the unwanted total of 12 with Hull FC, Leeds and Warrington.
Hull KR, meanwhile, are the holders after winning a Final for only the second time in nine attempts last season.
Wigan Warriors – Previous Challenge Cup Finals:
2024 Won (v Warrington, 18-8) (at Wembley Stadium)
2022 Won (v Huddersfield, 16-14) (at Tottenham Hotspur Stadium, London)
2017 Lost (v Hull FC, 18-14) (at Wembley Stadium)
2013 Won (v Hull FC, 16-0) (at Wembley Stadium)
2011 Won (v Leeds, 28-18) (at Wembley Stadium)
2004 Lost (v St Helens, 32-16) (at Millennium Stadium, Cardiff)
2002 Won (v St Helens, 21-12) (at Murrayfield, Edinburgh)
1998 Lost (v Sheffield Eagles, 17-8) (at Wembley Stadium)
1995 Won (v Leeds, 30-10) (at Wembley Stadium)
1994 Won (v Leeds, 26-16) (at Wembley Stadium)
1993 Won (v Widnes, 20-14) (at Wembley Stadium)
1992 Won (v Castleford, 28-12) (at Wembley Stadium)
1991 Won (v St Helens, 13-8) (at Wembley Stadium)
1990 Won (v Warrington, 36-14) (at Wembley Stadium)
1989 Won (v St Helens, 27-0) (at Wembley Stadium)
1988 Won (v Halifax, 32-12) (at Wembley Stadium)
1985 Won (v Hull FC, 28-24) (at Wembley Stadium)
1984 Lost (v Widnes, 19-6) (at Wembley Stadium)
1970 Lost (v Castleford, 7-2) (at Wembley Stadium)
1966 Lost (v St Helens, 21-2) (at Wembley Stadium)
1965 Won (v Hunslet, 20-16) (at Wembley Stadium)
1963 Lost (v Wakefield, 25-10) (at Wembley Stadium)
1961 Lost (v St Helens, 12-6) (at Wembley Stadium)
1959 Won (v Hull FC, 30-13) (at Wembley Stadium)
1958 Won (v Workington, 13-9) (at Wembley Stadium)
1951 Won (v Barrow, 10-0) (at Wembley Stadium)
1948 Won (v Bradford, 8-3) (at Wembley Stadium)
1946 Lost (v Wakefield, 13-12) (at Wembley Stadium)
1944 Lost (v Bradford, 8-3 – aggregate score after two legs)
1929 Won (v Dewsbury, 13-2) (at Wembley Stadium)
1924 Won (v Oldham, 21-4) (at The Athletic Ground, Rochdale)
1920 Lost (v Huddersfield, 21-10) (at Headingley, Leeds)
1911 Lost (v Broughton Rangers, 4-0) (at Weaste, Salford)
Hull KR – Previous Challenge Cup Finals:
2025 Won (v Warrington, 8-6) (at Wembley Stadium)
2023 Lost (v Leigh, 17-16, aet) (at Wembley Stadium)
2015 Lost (v Leeds, 50-0) (at Wembley Stadium)
1986 Lost (v Castleford, 15-14) (at Wembley Stadium)
1981 Lost (v Widnes, 18-9) (at Wembley Stadium)
1980 Won (v Hull FC, 10-5) (at Wembley Stadium)
1964 Lost (v Widnes, 13-5) (at Wembley Stadium)
1925 Lost (v Oldham, 16-3) (at Headingley, Leeds)
1905 Lost (v Warrington, 6-0) (at Headingley, Leeds)
Previous Final meetings:
(Wigan won 2, Hull KR won 1)
Super League Grand Final
2025 Hull KR 24, Wigan 6 (at Old Trafford, Manchester)
2024 Hull KR 2, Wigan 9 (at Old Trafford, Manchester)
John Player Special Trophy Final
1985-86 Hull KR 8, Wigan 11 (at Elland Road, Leeds)
Previous Challenge Cup meetings:
2024 (Semi-Final) Hull KR 6 Wigan 38
(at Eco-Power Stadium, Doncaster)
2023 (Semi-Final) Hull KR 11 Wigan 10 (aet)
(at Headingley, Leeds)
2018 (Round 6) Hull KR 10 Wigan 28
2015 (Round 6) Wigan 12 Hull KR 16
(at Leigh Sports Village)
2013 (Round 5) Hull KR 14 Wigan 46
1990 (Round 1) Hull KR 4 Wigan 6
1985 (Semi-Final) Hull KR 11 Wigan 18
(at Elland Road, Leeds)
1980 (Round 1) Wigan 13 Hull KR 18
1970 (Semi-Final) Hull KR 8 Wigan 19
(at Headingley, Leeds)
1963 (Semi-Final) Hull KR 4 Wigan 18
(at Headingley, Leeds)
1953 (Quarter Final) Wigan 25 Hull KR 6
Last ten meetings:
Hull KR 62, Wigan 4 (SLR12, 21/5/26)
Hull KR 24, Wigan 6 (SLGF, 11/10/25)
(at Old Trafford, Manchester)
Wigan 6, Hull KR 10 (SLR22, 15/8/25)
Hull KR 12, Wigan 28 (SLR7, 11/4/25)
Hull KR 2, Wigan 9 (SLGF, 12/10/24)
(at Old Trafford, Manchester)
Wigan 24, Hull KR 20 (SLR25, 6/9/24)
Hull KR 6, Wigan 38 (CCSF, 18/5/24)
(at Eco-Power Stadium, Doncaster)
Hull KR 26, Wigan 10 (SLR9, 26/4/24)
Wigan 42, Hull KR 12 (SLSF, 7/10/23)
Wigan 64, Hull KR 6 (SLR21, 4/8/23)