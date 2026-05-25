All 115 Super League players with disciplinary points so far in 2026

Bradford Bulls – 10
Eliot Peposhi – 23
Loghan Lewis – 17.25
Mitch Souter – 12
Will Gardiner – 5
Ryan Sutton – 4
Zac Fulton – 3
Eribe Doro – 2.25
Luke Hooley – 1.75
Leon Ruan – 1
Phoenix Steinwede – 1
Castleford Tigers – 7
Semi Valemei – 18
George Hirst – 15.75
George Lawler – 15
Daejarn Asi – 3.25
Jordan Lane – 1.5
Liam Hood – 1
Joe Stimson – 1
Catalans Dragons – 9
Ben Garcia – 9.5
Nick Cotric – 5.25
Ben Condon – 4.5
Chris Satae – 2.25
Kruise Leeming – 1.75
Romain Navarrete – 1.75
Josh Allen – 1.5
Lewis Dodd – 1.25
Phoenix Laulu-Togaga’e – 1
Huddersfield Giants – 7
Sam Hewitt – 7
Taane Milne – 6.25
Alex Chippendale – 5
Asher O’Donnell – 3
Jack Billington – 1.75
Chris Patolo – 1.75
Oliver Russell – 1
Hull FC – 6
Yusuf Aydin – 37
Ligi Sao – 15
Amir Bourouh – 6
Cade Cust – 6
Joe Batchelor – 1
Lewis Martin – 1
Hull KR – 10
Karl Lawton – 23
Mikey Lewis – 4.25
Elliot Minchella – 4
Dean Hadley – 2.5
Peta Hiku – 2
Sauaso Sue – 1.75
Sam Luckley – 1.5
Tom Amone – 1
Jai Whitbread – 1
Tom Whitehead – 1
Leeds Rhinos – 7
Lachie Miller – 18.75
Maika Sivo – 5.75
Kallum Watkins – 3.25
Jack Bird – 3
Danny Levi – 1
Jeremiah Mata’utia – 1
Jarrod O’Connor – 1
Leigh Leopards – 7
Joe Ofahengaue – 5.75
Owen Trout – 4.5
Matt Davis – 3
Lachlan Lam – 1.75
Ethan O’Neill – 1.25
Louis Brogan – 1
Jack Hughes – 1
St Helens – 9
Kyle Feldt – 21
Joe Shorrocks – 13.5
Jackson Hastings – 13.25
Jack Welsby – 5
David Klemmer – 4.25
Shane Wright – 3.75
Matt Whitley – 3.25
Mark Percival – 3
Noah Stephens – 1
Toulouse Olympique – 9
Joe Cator – 15
Rob Butler – 5
Olly Ashall-Bott – 3.75
Cesar Rouge – 3.75
Anthony Marion – 3
Jake Shorrocks – 3
Lambert Belmas – 1.25
Henry O’Kane – 1.25
Romeo Tropis – 1.25
Wakefield Trinity – 8
Jazz Tevaga – 13.25
Jay Pitts – 3.25
Caius Faatili – 3
Ky Rodwell – 3
Cam Scott – 3
Seth Nikotemo – 1.25
Tyson Smoothy – 1.25
Caleb Hamlin-Uele – 1
Warrington Wolves – 5
James Bentley – 6
Liam Byrne – 3
Ben Currie – 3
Ewan Smith – 3
Kelepi Tanginoa – 1
Wigan Warriors – 10
Harry Smith – 18
Sam Walters – 18
Ethan Havard – 6.5
Brad O’Neill – 4.25
Adam Keighran – 3.5
Patrick Mago – 3
Junior Nsemba – 3
Luke Thompson – 2.75
Oliver Partington – 2
Liam Marshall – 1.25
York Knights – 11
Paul McShane – 5.75
Kieran Hudson – 5
Josh Griffin – 3.75
Jesse Dee – 3.5
Sam Cook – 3.25
Sam Wood – 3.25
Jack Martin – 3
King Vuniyayawa – 2.25
Xavier Va’a – 1.75
Paul Vaughan – 1.75
Ata Hingano – 1