The top metre makers, offloaders, most try assists, errors and missed tackles of Super League 2026

Top metre makers
1. Charlie Staines – Catalans Dragons – 2,172 metres
2. Tristan Sailor – St Helens – 2,046 metres
3. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 1,948 metres
4. Tom Davies – Hull KR – 1,873 metres
5. Jack Broadbent – Hull KR – 1,817 metres
Offloads
1. Tristan Sailor – St Helens – 26 offloads
2. Toby King – Warrington Wolves – 23 offloads
3. David Nofoaluma – York Knights – 22 offloads
4. Patrick Mago – Wigan Warriors – 21 offloads
5. Charlie Staines – Catalans Dragons – 21 offloads
Try assists
1. Jackson Hastings – St Helens – 16 try assists
2. Tyrone May – Hull KR – 15 try assists
3. Jake Trueman – Wakefield Trinity – 13 try assists
4. Jake Connor – Leeds Rhinos – 13 try assists
5. Lachie Miller – Leeds Rhinos – 10 try assists
Most errors
1. Tristan Sailor – St Helens – 22 errors
2. Joe Burgess – Hull KR – 21 errors
3. Ethan Ryan – Bradford Bulls – 19 errors
4. Lewis Martin – Hull FC – 18 errors
5. Zach Eckersley – Wigan Warriors – 18 errors
Most missed tackles
1. Mikey Lewis – Hull KR – 59 missed tackles
2. Jack Farrimond – Wigan Warriors – 57 missed tackles
3. Peta Hiku – Hull KR – 55 missed tackles
4. Tom Weaver – Castleford Tigers – 53 missed tackles
5. Tui Lolohea – 49 missed tackles