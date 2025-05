All 122 NRL players out of contract at the end of the 2025 season

AS recruitment and retention continues on both sides of the world, there are still 122 NRL players still out of contract at the end of the 2025 season.

Here are all 122:

Brisbane Broncos – 14

Fletcher Baker, Selwyn Cobbo, Jack Gosiewski, Kobe Hetherington, Delouise Hoeter, Jaiyden Hunt, Corey Jensen, Josiah Karapani, Israel Leota, Blake Mozer, Cory Paix, Adam Reynolds, Kotoni Staggs, Martin Taupau

Canberra Raiders – 4

Albert Hopoate, Danny Levi, Jordan Martin, Josh Papalii

Canterbury Bulldogs – 7

Drew Hutchison, Kurtis Morrin, Toby Sexton, Daniel Suluka-Fifita, Blake Taaffe, Jake Turpin, Blake Wilson

Cronulla Sharks – 6

Jayden Berrell, Billy Burns, Kade Dykes, Mawene Hiroti, William Kennedy, Sam Stonestreet

Dolphins – 7

Kenneath Bromwich, Harrison Graham, Felise Kaufusi, Josh Kerr, Mark Nicholls, Sean O’Sullivan, Michael Waqa

Gold Coast Titans – 9

Jacob Alick-Wiencke, Jaylan De Groot, Iszac Fa’asuamaleaui, Jojo Fifita, Kieran Foran, Ryan Foran, Tony Francis, Ben Liyou, Harley Smith-Shields

Manly Sea Eagles – 13

Jake Arthur, Ethan Bullemor, Gordon Chan Kum Tong, Daly Cherry-Evans, Clayton Faulalo, Aitasi James, Dean Matterson, Aaron Schoupp, Toafofoa Sipley, Tommy Talau, Siosiua Taukeiaho, Jazz Tevaga, Raymond Tuaimalo Vaega

Melbourne Storm – 3

Grant Anderson, Ativalu Lisati, Lazarus Vaalepu

New Zealand Warriors – 6

Bunty Afoa, Tom Ale, Morgan Harper, Edward Kosi, Te Maire Martin, Tanner Stowers-Smith

Newcastle Knights – 6

Adam Elliott, Jackson Hastings, Jack Hetherington, Riley Jones, Kai Pearce-Paul, Mason Teague

North Queensland Cowboys – 8

Braidon Burns, Jake Clifford, Tom Duffy, Zac Laybutt, Jordan McLean, Jamal Shibasaki, Viliami Vailea, Semi Valemei

Parramatta Eels – 4

Bryce Cartwright, Haze Dunster, Wiremu Greig, Joey Lussick

Penrith Panthers – 9

Mavrik Geyer, Harrison Hassett, Asu Kepaoa, Daine Laurie, Soni Luke, Riley Price, Preston Riki, Brad Schneider, Luke Sommerton

South Sydney Rabbitohs – 10

Thomas Fletcher, Siliva Havili, Jacob Host, Alex Johnston, Ben Lovett, Haizyn Mellars, Shaquai Mitchell, Davvy Moale, Josh Schuster, Cody Walker

St George Illawarra Dragons – 7

Corey Allan, Jack de Belin, Raymond Faitala-Mariner, Viliami Fifita, Sione Finau, David Klemmer, Finau Latu

Sydney Roosters – 2

Tyler Moriarty, Chad Townsend

Wests Tigers – 7

Adam Doueihi, Solomona Faataape, Josh Feledy, Justin Matamua, Brent Naden, Charlie Staines, Brandon Tumeth