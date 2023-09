All 96 bans handed out in the 2023 regular season of Super League

EACH week, Super League fans eagerly await the findings of the Disciplinary Match Review Panel following the weekend action.

Sometimes, there has been a large number of players charged, but that hasn’t necessarily resulted in bans given the governing body’s directive to concentrate on fines for those lower-end misdemeanours.

However, throughout the 2023 regular Super League season there were numerous bans handed out. Here are all 102 bans:

Pre-season

Warrington Wolves – Josh McGuire – 7 match ban

Round 1

No bans handed out

Round 2

Hull FC – Scott Taylor – 1 match ban

Round 3

Hull KR – Shaun Kenny-Dowall – 4 match ban

Leigh Leopards – Ben Reynolds – 2 match ban

St Helens – Konrad Hurrell – 2 match ban

St Helens – Sione Mata’utia – 2 match ban

St Helens – Curtis Sironen – 1 match ban

Round 4

No bans handed out

Round 5

Leeds Rhinos – James Bentley – 1 match ban

St Helens – Morgan Knowles – 1 match ban

Round 6

Wigan Warriors – Willie Isa – 1 match ban

Round 7

Castleford Tigers – Adam Milner – 2 match ban

Hull FC – Ligi Sao – 1 match ban

Wakefield Trinity – Sam Hewitt – 1 match ban

Warrington Wolves – Sam Kasiano – 1 match ban

Round 8

Castleford Tigers – Joe Westerman – 1 match ban

Hull FC – Kane Evans – 1 match ban

Hull FC – Mitieli Vulikijapani – 1 match ban

Hull KR – James Batchelor – 1 match ban

Hull KR – Sauaso Sue – 2 match ban

St Helens – Morgan Knowles – 5 match ban

Warrington Wolves – Joe Philbin – 2 match ban

Warrington Wolves – Gil Dudson – 5 match ban

Wigan Warriors – Morgan Smithies – 1 match ban

Round 9

Wakefield Trinity – Liam Hood – 2 match ban

Warrington Wolves – Paul Vaughan – 1 match ban

Round 10

Castleford Tigers – Kenny Edwards – 1 match ban

Castleford Tigers – Bureta Faraimo – 1 match ban

Castleford Tigers – Liam Watts – 1 match ban

Catalans Dragons – Siosiua Taukeiaho – 1 match ban

Catalans Dragons – Michael McIlorum – 1 match ban

Wigan Warriors – Willie Isa – 2 match ban

Round 11

No bans handed out

Round 12

Castleford Tigers – Liam Watts – 1 match ban

Castleford Tigers – Bureta Faraimo – 1 match ban

Huddersfield Giants – Nathan Peats – 1 match ban

Hull FC – Scott Taylor – 1 match ban

Hull KR – Sauaso Sue – 1 match ban

Leeds Rhinos – Zane Tetevano – 2 match ban

St Helens – Curtis Sironen – 1 match ban

St Helens – Matty Lees – 2 match ban

Wakefield Trinity – Kelepi Tanginoa – 1 match ban

Challenge Cup Sixth Round

Hull KR – Rhys Kennedy – 1 match ban

St Helens – Morgan Knowles – 2 match ban

Warrington Wolves – Josh Drinkwater – 1 match ban

Round 13

Warrington Wolves – Josh McGuire – 12 match ban

Round 14 – Magic Weekend

Castleford Tigers – Liam Watts – 1 match ban

Leigh Leopards – Tom Nisbet – 1 match ban

Leigh Leopards – Ben Reynolds – 2 match ban

Wakefield Trinity – Liam Hood – 1 match ban

Round 15

Catalans Dragons – Mitchell Pearce – 3 match ban

Catalans Dragons – Matt Whitley – 1 match ban

Wakefield Trinity – Sam Eseh – 1 match ban

Wakefield Trinity – Sam Hewitt – 1 match ban

Wakefield Trinity – Hugo Salabio – 7 match ban

Challenge Cup Quarter-Finals

Hull FC – Josh Griffin – 7 match ban

Leigh Leopards – Zak Hardaker – 1 match ban

Leigh Leopards – Kai O’Donnell – 6 match ban

Leigh Leopards – Tom Nisbet – 2 match ban

Leigh Leopards – Ava Seumanufagai – 1 match ban

Wigan Warriors – Kaide Ellis – 3 match ban

Round 16

Warrington Wolves – James Harrison – 2 match ban

Round 17

Catalans Dragons – Romain Navarrete – 1 match ban

Leeds Rhinos – Blake Austin – 1 match ban

Warrington Wolves – Sam Kasiano – 1 match ban

Round 18

Salford Red Devils – Oliver Partington – 1 match ban

Round 19

Wakefield Trinity – Liam Hood – 1 match ban

Challenge Cup Semi-Finals

Leigh Leopards – Edwin Ipape – 1 match ban

St Helens – Sione Mata’utia – 2 match ban

Wigan Warriors – Joe Shorrocks – 1 match ban

Round 21

Hull FC – Brad Fash – 1 match ban

St Helens – James Bell – 1 match ban

Wigan Warriors – Kaide Ellis – 1 match ban

Challenge Cup Final and St Helens vs Huddersfield Giants

Hull KR – Elliot Minchella – 1 match ban

St Helens – Matty Lees – 2 match ban

Round 22

Catalans Dragons – Michael McIlorum – 1 match ban

Hull FC – Carlos Tuimavave – 2 match ban

Round 23

Castleford Tigers – Liam Horne – 2 match ban

Castleford Tigers – Liam Watts – 2 match ban

Round 24

Castleford Tigers – Jacob Miller – 1 match ban

Hull FC – Jake Clifford – 1 match ban

Salford Red Devils – Kallum Watkins – 1 match ban

St Helens – Konrad Hurrell – 1 match ban

Round 25

Huddersfield Giants – Luke Yates – 1 match ban

Huddersfield Giants – Jack Ashworth – 1 match ban

Leeds Rhinos – Sam Walters – 1 match ban

Salford Red Devils – Brad Singleton – 1 match ban

Wakefield Trinity – Renouf Atoni – 1 match ban

Round 26

Salford Red Devils – King Vuniyayawa – 2 match ban

Wakefield Trinity – Kevin Proctor – 1 match ban

Wakefield Trinity – Jai Whitbread – 1 match ban

Warrington Wolves – Paul Vaughan – 4 match ban

Round 27

Huddersfield Giants – Adam Milner – 1 match ban

St Helens – George Delaney – 1 match ban

Wakefield Trinity – Luke Gale – 1 match ban

Wigan Warriors – Kaide Ellis – 1 match ban

Wigan Warriors – Bevan French – 1 match ban

Wigan Warriors – Harvie Hill – 1 match ban

