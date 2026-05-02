Barrow Raiders v Oldham Match Preview & Team Listings

BARROW RAIDERS suffered only their second Championship defeat of the season last Sunday, when they were beaten 37-22 at Newcastle Thunder.
Their coach Paul Crarey (pictured above) will be anxious to get back on track to retain second place in the Championship table, but they will face a serious challenge from Oldham, who, like the Raiders, have only lost two league games so far this season.
Crarey welcomes wingman Andrew Bulman back into his squad, as well as Trent Ruddy and Wigan star Harvey Makin, the latter on a short-term loan.
Oldham coach Alan Kilshaw, fresh from a 74-4 victory over Workington Town, recalls Ben O’Keefe and Morgan Smith to his squad for what is sure to be a far more testing game than the one his side experienced last Sunday.
SQUADS
Raiders: 1 Luke Cresswell, 2 Andrew Bulman, 3 Shane Toal, 4 Curtis Teare, 5 Luke Broadbent, 6 Brad Walker, 7 Ryan Johnston, 9 Josh Wood, 10 Joe Bullock, 12 Matthew Costello, 13 Ryan King, 16 Greg Richards, 17 Alex Bishop, 18 Finn McMillan, 20 Dan Knott, 21 Trent Ruddy, 25 Tee Ritson, 30 Jarrad Stack, 31 Stevie Watson, 32 Ellis Archer, Harvey Makin,
Outs: 8 Tom Walker, 11 Ellis Robson, 15 Charlie Emslie,
Ins: 2 Andrew Bulman, 21 Trent Ruddy, Harvey Makin,
Oldham: 1 Jack Walker, 2 Kieran Dixon, 3 Ben O’Keefe, 4 Ben Davies, 5 Jake Bibby, 6 Morgan Smith, 7 Riley Dean, 9 Matty Wildie, 10 Owen Farnworth, 11 Matty Ashurst, 12 Ryan Lannon, 13 Adam Milner, 14 Cole Geyer, 15 Ted Chapelhow, 16 Ewan Moore, 18 Jaron Purcell, 21 Tom Nisbet, 23 Josh Drinkwater, 25 Sam Littler, 27 Bailey Liu, 29 Luke Forber
Outs: 24 Marcus Greener,
Ins: 3 Ben O’Keefe, 6 Morgan Smith,
Referee: Ryan Cox
STATS
Last ten meetings:
Oldham 44, Barrow 30 (ChR21, 10/8/25)
(at Boundary Park)
Oldham 38, Barrow 24 (1895C-QF, 6/4/25)
(at Boundary Park)
Barrow 20, Oldham 6 (ChR3, 9/3/25)
Oldham 42, Barrow 4 (CCR3, 9/2/25)
(at Boundary Park)
Barrow 10, Oldham 22 (CCR3, 10/2/24)
Oldham 20, Barrow 6 (CCR1, 20/3/21)
(at Bower Fold)
Oldham 28, Barrow 12 (L1R20, 23/8/15)
(at Whitebank Stadium)
Barrow 30, Oldham 18 (L1R6, 9/5/15)
Barrow 10, Oldham 32 (ISCR2, 15/3/15)
Barrow 42, Oldham 16 (C1R15, 5/8/12)
TEE RITSON needs one appearance to reach 200 for his career.
– 103 for Barrow Raiders (2019-2022, 2025, loan, 2026)
– 9 for Swinton Lions (2024, loan)
– 26 for St Helens (2023-2024)
– 22 for Newcastle Thunder (2018)
– 39 for Workington Town (2014-2017)