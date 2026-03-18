Bradford Bulls v Huddersfield Giants preview and 21-man squads

HUDDERSFIELD GIANTS head coach Luke Robinson has added Leeds Rhinos trio Riley Lumb, Ned McCormack and Presley Cassell to his 21-man squad for his side’s trip to Bradford Bulls on Friday.
Likewise, Bradford boss Kurt Haggerty has brought in Wakefield Trinity forward Tray Lolesio on a week’s loan with Eribe Doro and Brandon Douglas both injured.
New signing Chris Atkin, who has joined from Castleford Tigers, and Jayden Nikorima could make their Bradford debuts, but Zac Fulton is out.
SQUADS
Bulls: 1 Caleb Aekins, 3 Esan Marsters, 5 Ethan Ryan, 6 Jayden Nikorima, 7 Rowan Milnes, 8 Ryan Sutton, 9 Andy Ackers, 13 Joe Mellor, 14 Mitch Souter, 17 Ed Chamberlain, 21 Sam Hallas, 22 Luke Hooley, 23 Connor Wynne, 24 Guy Armitage, 26 Ronan Michael, 27 Alfie Leake, 28 Jamie Gill, 30 Leon Ruan, 31 Chris Atkin
Giants: 3 Jacob Gagai, 4 Taane Milne, 6 Tui Lolohea, 8 Tristan Powell, 9 Zac Woolford, 10 Tom Burgess, 11 Asher O’Donnell, 14 Fenton Rogers, 16 George King, 18 Kieran Rush, 20 Mathieu Cozza, 22 Jack Billington, 23 Chris Patolo, 25 Jacob Algar, 29 Tanguy Zenon, 30 Monty Lumb, 31 Alex Chippendale, 32 Oliver Russell, 36 Presley Cassell, 37 Ned McCormack, 38 Riley Lumb
Referee: Aaron Moore
STATS
Last ten meetings:
Huddersfield 52, Bradford 26 (SLR21, 20/7/14)
Bradford 16, Huddersfield 54 (SLR13, 18/5/14)
(at Etihad Stadium, Manchester)
Bradford 18, Huddersfield 66 (SLR5, 16/3/14)
Bradford 58, Huddersfield 6 (SLR27, 7/9/13)
Bradford 6, Huddersfield 42 (SLR16, 26/5/13)
(at Etihad Stadium, Manchester)
Huddersfield 18, Bradford 43 (SLR5, 3/3/13)
Huddersfield 12, Bradford 34 (SLR25, 19/8/12)
Bradford 6, Huddersfield 20 (SLR12, 22/4/12)
Bradford 36, Huddersfield 0 (SLR22, 17/7/11)
Huddersfield 50, Bradford 16 (SLR5, 13/3/11)
Super League summary
Bradford won 25
Huddersfield won 13
Bradford highest score: 78-18 (H, 2001) (also widest margin)
Huddersfield highest score: 66-18 (A, 2014) (also widest margin)