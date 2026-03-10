Challenge Cup Fourth Round refereeing appointments confirmed

THE Challenge Cup Fourth Round awaits us this weekend, with just two games on Friday night and the remaining fixtures taking place on Saturday at various times.
The action kicks off with Wakefield Trinity against Leeds Rhinos on Friday night, alongside Bradford Bulls’ visit to Wigan Warriors.
The Fourth Round action will then end on Saturday night when Catalans Dragons host Oldham.
But, who will officiate the fixtures?
Wakefield Trinity v Leeds Rhinos
13th March, KO: 20:00
M Com: G. Kershaw
Referee: J. Smith
Reserve Referee: C. Hughes
Touch Judge 1: J. Roberts
Touch Judge 2: N. Horton
Time Keeper: N. Hope
Wigan Warriors v Bradford Bulls
13th March, KO: 20:00
M Com: P. Smith
Referee: L. Rush
Reserve Referee: R. Schofield
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: W. Turley
Time Keeper: A. Brown
York RLFC v Keighley Cougars
14th March, KO: 12:00
M Com: M. Hebblethwaite
Referee: C. Kendall
Reserve Referee: K. Silcock
Touch Judge 1: M. Lynn
Touch Judge 2: L. Breheny
Time Keeper: T. Randerson
Goole Vikings v Warrington Wolves
14th March, KO: 14:00
M Com: P. Taberner
Referee: T. Jones
Reserve Referee: A. Marsh
Touch Judge 1: P. Brooke
Touch Judge 2: J. Stearne
Time Keeper: N. Hope
Huddersfield Giants v Hull KR
14th March, KO: 15:00
M Com: P. Hewitt
Referee: M. Griffiths
Reserve Referee: A. Sweet
Touch Judge 1: P. Marklove
Touch Judge 2: E. Mccarthy
Time Keeper: A. Hardcastle
Leigh Leopards v Hull FC
14th March, KO: 15:00
M Com: A. Mills
Referee: T. Grant
Reserve Referee: A. Williams
Touch Judge 1: D. Bowmer
Touch Judge 2: G. Jones
Time Keeper: K. Leyland
Castleford Tigers v St Helens
14th March, KO: 18:00
M Com: S. Williams
Referee: A. Moore
Reserve Referee: K. Moore
Touch Judge 1: A. Cameron
Touch Judge 2: M. Craven
Time Keeper: P. Crashley
Catalans Dragons v Oldham RLFC
14th March, KO: 18:30
M Com: D. Milburn
Referee: J. Vella
Reserve Referee: R. Pares
Touch Judge 1: T. Gibbs
Touch Judge 2: Q. Boissonnade
Time Keeper: P. Jenkins