Challenge Cup refereeing appointments confirmed as Liam Moore gets televised game

THE Challenge Cup Third Round refereeing appointments have been confirmed, with Super League official Liam Moore taking charge of Widnes Vikings’ home clash against Leeds Rhinos.
That clash will be broadcast live on The Sportsman’s YouTube account with a 3pm kick-off time on Saturday afternoon.
Here are the rest of the appointments:
Hunslet RLFC v Huddersfield Giants
06th February, KO: 19:00
M Com: S. Williams
Referee: D. Arnold
Reserve Referee: P. Clayton
Touch Judge 1: J. Roberts
Touch Judge 2: A. Sweet
Time Keeper: M. Hebblethwaite
Workington Town v St Helens
06th February, KO: 19:30
M Com: G. Hewer
Referee: L. Rush
Reserve Referee: J. Hughes
Touch Judge 1: R. Cox
Touch Judge 2: W. Turley
Time Keeper: R. Jones
Sheffield Eagles v Warrington Wolves
06th February, KO: 19:30
M Com: A. Brown
Referee: S. Mikalauskas
Reserve Referee: R. Schofield
Touch Judge 1: P. Brooke
Touch Judge 2: T. Jones
Time Keeper: A. Mills
Salford RLFC v Hull FC
06th February, KO: 20:00
M Com: P. Hewitt
Referee: M. Lynn
Reserve Referee: T. Topping-Higson
Touch Judge 1: M. Griffiths
Touch Judge 2: A. Williams
Time Keeper: A. Smith
Lock Lane v Hull KR
06th February, KO: 20:00
M Com: T. Randerson
Referee: J. Smith
Reserve Referee: G. Cox
Touch Judge 1: S. Ellis
Touch Judge 2: L. Seal
Time Keeper: M. Hawkes
Doncaster RLFC v Castleford Tigers
07th February, KO: 14:00
M Com: P. Crashley
Referee: T. Grant
Reserve Referee: S. Jenkinson
Touch Judge 1: N. Horton
Touch Judge 2: R. Thompson
Time Keeper: D. Milburn
Widnes Vikings v Leeds Rhinos
07th February, KO: 15:00
M Com: A. Mills
Referee: L. Moore
Reserve Referee: J. Broomhead
Touch Judge 1: A. Cameron
Touch Judge 2: G. Jones
Time Keeper: K. Leyland
Barrow Raiders v York RLFC
07th February, KO: 18:00
M Com: G. Hewer
Referee: K. Moore
Reserve Referee: M. Bolton
Touch Judge 1: T. Gibbs
Touch Judge 2: O. Salmon
Time Keeper: B. Hartle
North Wales Crusaders v Leigh Leopards
07th February, KO: 19:00
M Com: P. Smith
Referee: J. Vella
Reserve Referee: S. Harrison
Touch Judge 1: A. Billington
Touch Judge 2: M. Lynn
Time Keeper: P. Taberner
Batley Bulldogs v Catalans Dragons
08th February, KO: 14:00
M Com: G. Kershaw
Referee: R. Cox
Reserve Referee: T. Prescott
Touch Judge 1: K. Silcock
Touch Judge 2: M. Craven
Time Keeper: D. Milburn
Swinton Lions v Wakefield Trinity
08th February, KO: 15:00
M Com: K. Leyland
Referee: T. Jones
Reserve Referee: I. Arnold
Touch Judge 1: P. Marklove
Touch Judge 2: J. Stearne
Time Keeper: P. Smith
Rochdale Hornets v Wigan Warriors
08th February, KO: 15:00
M Com: P. Taberner
Referee: M. Griffiths
Touch Judge 1: D. Arnold
Touch Judge 2: E. Mccarthy
Time Keeper: N. Hope
Halifax Panthers v Goole Vikings
08th February, KO: 15:00
Referee: L. Bland
Reserve Referee: S. Quarmby
Touch Judge 1: O. Maddock
Touch Judge 2: M. Clayton
Time Keeper: A. Hardcastle
Oldham RLFC v Dewsbury Rams
08th February, KO: 15:00
Referee: M. McKelvey
Reserve Referee: J. Greenhalgh
Touch Judge 1: J. Callaghan
Touch Judge 2: L. O’Brien
Time Keeper: P. Hewitt
Keighley Cougars v Midlands Hurricanes
08th February, KO: 15:00
Referee: C. Hughes
Reserve Referee: J. Woolass
Touch Judge 1: F. Lincoln
Touch Judge 2: C. Regan
Time Keeper: M. Hebblethwaite