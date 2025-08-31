Counting Cards: Hull KR, St Helens, Warrington Wolves, Wigan Warriors, Wakefield Trinity and Huddersfield Giants face nervy disciplinary wait

WHICH Super League sides suffer a nervy disciplinary wait following the weekend’s action?
Hull KR 12-8 St Helens
Rhyse Martin – Hull KR – yellow card – high tackle
George Delaney – St Helens – yellow card – high tackle
Warrington Wolves 12-25 Salford Red Devils
Adam Holroyd – Warrington Wolves – yellow card – high tackle
Wakefield Trinity 48-2 Huddersfield Giants
Mason Lino – Wakefield Trinity – yellow card – shoulder charge
Taane Milne – Huddersfield Giants – yellow card – high tackle
Zac Wolford – Huddersfield Giants – yellow card – high tackle
Catalans Dragons 4-40 Wigan Warriors
Tyler Dupree – Wigan Warriors – yellow card – high tackle