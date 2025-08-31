Injury Corner: Eight Super League sides suffer concerning blows

WHICH Super League sides suffered injury blows over the weekend’s action?
Leigh Leopards 46-6 Castleford Tigers
Tom Amone – Castleford Tigers – foot
Hull KR 12-8 St Helens
Morgan Knowles – St Helens – head
Warrington Wolves 12-25 Salford Red Devils
Ewan Irwin – Warrington Wolves – head
Hull FC 0-34 Leeds Rhinos
Harvey Barron – Hull FC – head
Herman Ese’ese – Hull FC – leg
Ed Chamberlain – Hull FC – hamstring
Cade Cust – Hull FC – back
Max Simpson – Leeds Rhinos – neck
Wakefield Trinity 48-2 Huddersfield Giants
Isaiah Vagana – Wakefield Trinity – calf
Catalans Dragons 4-40 Wigan Warriors
Fouad Yaha – Catalans Dragons
Adam Keighran – Wigan Warriors – knee
Patrick Mago – Wigan Warriors – head