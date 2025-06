Every Challenge Cup attendance in its 129-year history and where the 2025 final ranks

THE Challenge Cup Final is one of the most prestigious competitions in sport and especially rugby league.

Chartering the competition in its 128-year history, there have been a number of winners, finalists and results.

Here is every Challenge Cup Final result and the attendances that were recorded from those days:

1896-97 – Batley 10-3 St Helens – Headingley, Leeds – 13,492

1897-98 – Batley 7-0 Bradford – Headingley, Leeds – 27,941

1898-99 – Oldham 19-9 Hunslet – Fallowfield, Manchester – 15,763

1899-1900 – Swinton 16-8 Salford – Fallowfield, Manchester – 17,864

1900-01 – Batley 6-0 Warrington – Headingley, Leeds – 29,563

1901-02 – Broughton Rangers 25-0 Salford – Athletic Ground, Rochdale – 15,006

1902-03 – Halifax 7-0 Salford – Headingley, Leeds – 32,507

1903-04 – Halifax 8-3 Warrington – The Willows, Salford – 17,041

1904-05 – Warrington 6-0 Hull KR – Headingley, Leeds – 19,638

1905-06 – Bradford 5-0 Salford – Headingley, Leeds – 15,834

1906-07 – Warrington 17-3 Oldham – Wheater’s Field, Salford – 18,500

1907-08 – Hunslet 14-0 Hull FC – Fartown, Huddersfield – 18,000

1908-09 – Wakefield Trinity 17-0 Hull FC – Headingley, Leeds – 23,587

1909-10 – Leeds 7-7 Hull FC – Fartown, Huddersfield – 19,413

Replay – Leeds 26-12 Hull FC – Fartown, Huddersfield – 11,608

1910-11 – Broughton Rangers 4-0 Wigan – The Willows, Salford – 8,000

1911-12 – Dewsbury 8-5 Oldham – Headingley, Leeds – 15,271

1912-13 – Huddersfield 9-5 Warrington – Headingley, Leeds – 22,754

1913-14 – Hull FC 6-0 Wakefield Trinity – Thrum Hall, Halifax – 19,000

1914-15 – Huddersfield 37-3 St Helens – Watersheddings, Oldham – 8,000

1919-20 – Huddersfield 21-10 Wigan – Headingley, Leeds – 14,000

1920-21 – Leigh 13-0 Halifax – Wheater’s Field, Salford – 25,000

1921-22 – Rochdale Hornets 10-9 Hull FC – Headingley, Leeds – 32,596

1922-23 – Leeds 28-3 Hull FC – Belle Vue, Wakefield – 29,335

1923-24 – Wigan 21-4 Oldham – Athletic Ground, Rochdale – 41,831

1924-25 – Oldham 16-3 Hull KR – Headingley, Leeds – 28,335

1925-26 – Swinton 9-3 Oldham – Athletic Ground, Rochdale – 27,000

1926-27 – Oldham 26-7 Swinton – Central Park, Wigan – 33,448

1927-28 – Swinton 5-3 Warrington – Central Park, Wigan – 33,909

1928-29 – Wigan 13-2 Dewsbury – Wembley Stadium, London – 41,500

1929-30 – Widnes 10-3 St Helens – Wembley Stadium, London – 36,544

1930-31 – Halifax 22-8 York – Wembley Stadium, London – 40,365

1932-33 – Huddersfield 21-17 Warrington – Wembley Stadium, London – 41,874

1933-34 – Hunslet 11-5 Widnes – Wembley Stadium, London – 41,280

1934-35 – Castleford 11-8 Huddersfield – Wembley Stadium, London – 39,000

1935-36 – Leeds 18-2 Warrington – Wembley Stadium, London – 51,250

1936-37 – Widnes 18-5 Keighley – Wembley Stadium, London – 47,699

1937-38 – Salford 7-4 Barrow – Wembley Stadium, London – 51,243

1938-39 – Halifax 20-3 Salford – Wembley Stadium, London – 55,453

1940-41 – Leeds 19-2 Halifax – Odsal, Bradford – 28,500

1941-42 – Leeds 15-10 Halifax – Odsal, Bradford – 15,250

1942-43 – Dewsbury 16-9 Leeds – Crown Flatt, Dewsbury – 10,470

1942-43 – Dewsbury 0-6 Leeds – Headingley, Leeds – 16,000

1943-44 – Bradford Northern 3-0 Wigan – Central Park, Wigan – 22,000

1943-44 – Bradford Northern 8-0 Wigan – Odsal, Bradford – 30,000

1944-45 – Huddersfield 7-4 Bradford Northern – Fartown, Huddersfield – 9,041

1944-45 – Huddersfield 6-5 Bradford Northern – Odsal, Bradford – 17,500

1945-46 – Wakefield Trinity 13-12 Wigan – Wembley Stadium, London – 54,730

1946-47 Bradford Northern 8-4 Leeds – Wembley Stadium, London – 77,605

1947-48 – Wigan 8-3 Bradford Northern – Wembley Stadium, London – 91,465

1948-49 – Bradford Northern 12-0 Halifax – Wembley Stadium, London – 95,050

1949-50 – Warrington 19-0 Widnes – Wembley Stadium, London – 94,249

1950-51 – Wigan 10-0 Barrow – Wembley Stadium, London – 94,262

1951-52 – Workington Town 18-10 Featherstone Rovers – Wembley Stadium, London – 72,093

1952-53 – Huddersfield 15-10 St Helens – Wembley Stadium, London – 89,588

1953-54 – Warrington 4-4 Halifax – Wembley Stadium, London – 81,841

Replay – Warrington 8-4 Halifax – Odsal, Bradford – 102,569

1954-55 – Barrow 21-12 Workington Town – Wembley Stadium, London – 66,513

1955-56 – St Helens 13-2 Halifax – Wembley Stadium, London – 79,341

1956-57 – Leeds 9-7 Barrow – Wembley Stadium, London – 76,318

1957-58 – Wigan 13-9 Workington Town – Wembley Stadium, London – 66,109

1958-59 – Wigan 30-13 Hull FC – Wembley Stadium, London – 79,811

1959-60 – Wakefield Trinity 38-5 Hull FC – Wembley Stadium, London – 79,773

1960-61 – St Helens 12-6 Wigan – Wembley Stadium, London – 94,672

1961-62 – Wakefield Trinity 12-6 Huddersfield – Wembley Stadium, London – 81,263

1962-63 – Wakefield Trinity 25-10 Wigan – Wembley Stadium, London – 84,492

1963-64 – Widnes 13-5 Hull KR – Wembley Stadium, London – 84,488

1964-65 – Wigan 20-16 Hunslet – Wembley Stadium, London – 89,016

1965-66 – St Helens 21-2 Wigan – Wembley Stadium, London – 98,536

1966-67 – Featherstone Rovers 17-12 Barrow – Wembley Stadium, London – 76,290

1967-68 – Leeds 11-10 Wakefield Trinity – Wembley Stadium, London – 87,100

1968-69 – Castleford 11-6 Salford – Wembley Stadium, London – 97,939

1969-70 – Castleford 7-2 Wigan – Wembley Stadium, London – 95,255

1970-71 – Leigh 24-7 Leeds – Wembley Stadium, London – 85,514

1971-72 – St Helens 16-13 – Leeds – Wembley Stadium, London – 89,495

1972-73 – Featherstone Rovers 33-14 Bradford Northern – Wembley Stadium, London – 72,395

1973-74 – Warrington 24-9 Featherstone Rovers – Wembley Stadium, London – 77,400

1974-75 – Widnes 14-7 Warrington – Wembley Stadium, London – 85,098

1975-76 – St Helens 20-5 Widnes – Wembley Stadium, London – 89,982

1976-77 – Leeds 16-7 Widnes – Wembley Stadium, London – 80,871

1977-78 – Leeds 14-12 St Helens – Wembley Stadium, London – 96,000

1978-79 – Widnes 12-3 Wakefield Trinity – Wembley Stadium, London – 94,218

1979-80 – Hull KR 10-5 Hull FC – Wembley Stadium, London – 95,000

1980-81 – Widnes 18-9 Hull KR – Wembley Stadium, London – 92,496

1981-82 – Hull FC 14-14 Widnes – Wembley Stadium, London – 92,147

Replay – Hull FC 18-9 Widnes – Elland Road, Leeds – 41,171

1982-83 – Featherstone Rovers 14-12 Hull FC – Wembley Stadium, London – 84,969

1983-84 – Widnes 19-6 Wigan – Wembley Stadium, London – 80,116

1984-85 – Wigan 28-24 Hull FC – Wembley Stadium, London – 97,801

1985-86 – Castleford 15-14 Hull KR – Wembley Stadium, London – 82,134

1986-87 – Halifax 19-18 St Helens – Wembley Stadium, London – 91,267

1987-88 – Wigan 32-12 – Halifax – Wembley Stadium, London – 94,273

1988-89 – Wigan 27-0 St Helens – Wembley Stadium, London – 78,000

1989-90 – Wigan 36-14 Warrington – Wembley Stadium, London – 77,729

1990-91 – Wigan 13-8 St Helens – Wembley Stadium, London – 75,532

1991-92 – Wigan 28-12 Castleford – Wembley Stadium, London – 77,386

1992-93 – Wigan 20-14 Widnes – Wembley Stadium, London – 77,684

1993-94 – Wigan 26-16 Leeds – Wembley Stadium, London – 78,348

1994-95 – Wigan 30-10 Leeds – Wembley Stadium, London – 78,550

1996 – St Helens 40-32 Bradford Bulls – Wembley Stadium, London – 75,994

1997 – St Helens 32-22 Bradford Bulls – Wembley Stadium, London – 78,022

1998 – Sheffield Eagles 17-8 Wigan Warriors – Wembley Stadium, London – 60,669

1999 – Leeds Rhinos 52-16 London Broncos – Wembley Stadium, London – 73,242

2000 – Bradford Bulls 24-18 Leeds Rhinos – Murrayfield, Edinburgh – 67,247

2001 – St Helens 13-6 Bradford Bulls – Twickenham, London – 68,250

2002 – Wigan Warriors 21-12 St Helens – Murrayfield, Edinburgh – 62,140

2003 – Bradford Bulls 22-20 Leeds Rhinos – Millennium Stadium, Cardiff – 71,212

2004 – St Helens 32-16 Wigan Warriors – Millennium Stadium, Cardiff – 73,734

2005 – Hull FC 25-24 Leeds Rhinos – Millennium Stadium, Cardiff – 74,213

2006 – St Helens 42-12 Huddersfield Giants – Twickenham, London – 65,187

2007 – St Helens 30-8 Catalans Dragons – Wembley Stadium, London – 84,241

2008 – St Helens 28-16 Hull FC – Wembley Stadium, London – 82,821

2009 – Warrington Wolves 25-16 Huddersfield Giants – Wembley Stadium, London – 76,560

2010 – Warrington Wolves 30-6 Leeds Rhinos – Wembley Stadium, London – 85,217

2011 – Wigan Warriors 28-18 Leeds Rhinos – Wembley Stadium, London – 78,482

2012 – Warrington Wolves 35-18 Leeds Rhinos – Wembley Stadium, London – 79,180

2013 – Wigan Warriors 16-0 Hull FC – Wembley Stadium, London – 78,137

2014 – Leeds Rhinos 23-10 Castleford Tigers – Wembley Stadium, London – 77,914

2015 – Leeds Rhinos 50-0 Hull KR – Wembley Stadium, London-80,140

2016 – Hull FC 12-10 Warrington Wolves – Wembley Stadium, London – 76,235

2017 – Hull FC 18-14 Wigan Warriors – Wembley Stadium, London – 68,525

2018 – Catalans Dragons 20-14 Warrington Wolves – Wembley Stadium, London – 50,672

2019 – Warrington Wolves 18-4 St Helens – Wembley Stadium, London – 62,717

2020 – Leeds Rhinos 17-16 Salford Red Devils – Wembley Stadium, London – N/A

2021 – St Helens 26-12 Castleford Tigers – Wembley Stadium, London – 40,000

2022 – Wigan Warriors 16-14 Huddersfield Giants – Tottenham Hotspur Stadium, London – 51,628

2023 – Hull KR 16-17 Leigh Leopards – Wembley Stadium, London – 58-213

2024 – Warrington Wolves 8-18 Wigan Warriors – Wembley Stadium, London – 64,845

2025 – Warrington Wolves 6-8 Hull KR – Wembley Stadium, London – 63,278